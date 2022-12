Rolnictwo 2021 - podsumowanie zmian w sektorze

GUS przedstawił analizę podstawowych procesów zachodzących w rolnictwie w minionym roku, fot. pixabay

Co prawda za chwilę do historii przejdzie rok 2022, ale w statystyce czasu tak szybko nie liczą. Dopiero teraz GUS opublikował analizę "Rolnictwo w 2021 roku", w której opisuje podstawowe procesy, jakie zaszły w rolnictwie w minionym roku. Co z niej wynika? Na przykład to, że w omawianym okresie nastąpił spadek wartości produkcji rolniczej o 4,5 proc.

Ale po kolei. Jak podaje GUS, w 2021 r. powierzchnia zasiewów wyniosła 10,9 mln ha, co oznacza niewielki spadek w stosunku do roku poprzedniego (o 0,6%). W strukturze zasiewów dominowały zboża (68,4% ogólnej powierzchni zasiewów), następnie uprawy przemysłowe (12,1%) i uprawy pastewne (11,5%). Zbiory płodów rolnych w 2021 r. Zbiory i plony większości głównych ziemiopłodów rolnych w 2021 r. były niższe niż przed rokiem. Niższe niż w 2020 r. były zbiory zbóż, warzyw gruntowych i owoców z plantacji jagodowych oraz z krzewów owocowych w sadach. Mniej korzystne warunki agrometeorologiczne w okresie wegetacji, jak również zmniejszenie powierzchni niektórych upraw wpłynęły na spadek produkcji. Pogłowie zwierząt gospodarskich w 2021 r. Pogłowie bydła ogółem (wg stanu w grudniu 2021 r.) wyniosło 6,4 mln szt. i było o 1,6% większe niż w grudniu roku poprzedniego. Wzrost liczebności stada bydła wystąpił w grupie cieląt (o 3,9%) i młodego bydła w wieku 1 – 2 lat (o 6,4%), przy jednoczesnym spadku pogłowia bydła w wieku 2 lat i więcej (o 3,0%), w tym krów (o 4,3%). Pogłowie świń (wg stanu w grudniu 2021 r.) liczyło 10,2 mln sztuk i było o 12,7% mniejsze niż przed rokiem. W skali roku zmniejszyła się liczebność wszystkich grup użytkowych. W największym stopniu spadło pogłowie loch prośnych (o 20,6%) oraz świń na chów w grupie świń o wadze 50 kg i więcej (o 19,8%). Przy spadku cen skupu żywca, opłacalność tuczu świń pogorszyła się w relacji do roku poprzedniego. Ponadto w 2021 r. zanotowano kolejne zakażenia afrykańskim pomorem świń (ASF). Ceny skupu płodów rolnych i żywca w 2021 r. W skali roku wzrosły ceny skupu zbóż, ziemniaków ogółem, buraków cukrowych, rzepaku i rzepiku, większości warzyw i owoców, żywca rzeźnego z wyjątkiem wieprzowego, jaj kurzych spożywczych i mleka krowiego. Spadły natomiast ceny jabłek, wiśni i czereśni. Globalna produkcja rolnicza w 2021 r. W 2021 r. odnotowano spadek globalnej produkcji rolniczej liczonej w cenach stałych (w stosunku do 2020 r. o 4,5%). O spadku zadecydowało zmniejszenie wartości produkcji zwierzęcej (o 8,3%) i roślinnej (o 0,8%). Wartość globalnej produkcji rolniczej w cenach bieżących wzrosła w stosunku do 2020 r. o 6,5% w wyniku wzrostu produkcji roślinnej o 8,3% oraz produkcji zwierzęcej o 4,6%. Na wielkość globalnej produkcji rolniczej wpłynęły, poza zmianami wolumenu produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, zmiany cen produktów rolnych skorelowane z krajową podażą i zmianami cen zachodzącymi na zagranicznych, przede wszystkim unijnych rynkach rolnych. Wartość produkcji towarowej w cenach bieżących była wyższa niż przed rokiem. W przeliczeniu na 1 ha UR wartość towarowej produkcji roślinnej wzrosła z 2519 zł w 2020 r. do 2760 zł w 2021 r., a towarowej produkcji zwierzęcej – z 3667 do 3953 złotych. W 2021 r. wolumen skupu podstawowych produktów roślinnych (większości zbóż oraz rzepaku i rzepiku) był mniejszy w porównaniu z rokiem poprzednim. Większy niż przed rokiem był skup owoców i warzyw, ziemniaków, buraków cukrowych oraz kukurydzy na ziarno. Zwiększył się również wolumen skupu żywca wieprzowego. Mniejszy był skup żywca wołowego i drobiowego, natomiast skup mleka utrzymał się na poziomie sprzed roku. Sytuacja ekonomiczna w gospodarstwach indywidualnych w 2021 r. W gospodarstwach indywidualnych, przy wzroście cen produktów rolnych sprzedawanych w skali roku o 11,8%, wzroście cen towarów i usług zakupywanych na cele bieżącej produkcji rolniczej oraz na cele konsumpcyjne i inwestycyjne o 34,2%, wskaźnik relacji cen („nożyce cen”) produktów rolnych sprzedawanych do cen towarów i usług zakupywanych był dla producentów rolnych mniej korzystny niż przed rokiem i wyniósł 87,2. Ceny ziemi rolnej oraz środków do produkcji w 2021 r. W 2021 r. utrzymała się tendencja wzrostowa cen ziemi rolnej. Cena gruntów ornych w obrocie prywatnym wzrosła o 4,9%. W sprzedaży pasz przemysłowych stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich nie odnotowano większych zmian w stosunku do roku poprzedniego. Sprzedaż pasz wyniosła ogółem ok. 10 598 tys. ton. Sprzedaż środków ochrony roślin na potrzeby rolnictwa w masie towarowej, w porównaniu z rokiem poprzednim, wzrosła o 12,9% i wyniosła 78,9 tys. ton. W skali roku dynamika zmian sprzedaży środków ochrony była zróżnicowana w zależności od ich rodzaju. Wzrosła sprzedaż regulatorów wzrostu o 30,7% (o 0,9 tys. t), herbicydów o 15,3% (o 6,0 tys. t) oraz fungicydów o 11,9% (o 2,6 tys. t). Regionalizacja produkcji rolnej w Polsce W ostatnich latach obserwowane są dynamiczne procesy modernizacji, intensyfikacji i specjalizacji produkcji rolniczej, a wraz z nimi następuje jej regionalizacja. Tereny centralnej, wschodniej i północnej Polski to obszary z przewagą upraw żyta, mieszanek zbożowych i kukurydzy. Sady i plantacje owoców jagodowych koncentrują się na Mazowszu (rejon grójecki), w województwie lubelskim w okolicach Sandomierza, a także w Wielkopolsce i województwie łódzkim. Uprawa zbóż intensywnych (głównie pszenicy) oraz buraków cukrowych i rzepaku najczęściej spotykana jest w południowo-wschodniej i zachodniej części kraju oraz w regionie Żuław i Warmii. Chów bydła mlecznego koncentruje się przede wszystkim w województwie mazowieckim, podlaskim oraz wielkopolskim, a trzody chlewnej w województwie wielkopolskim, mazowieckim, łódzkim i kujawsko-pomorskim. Integrowana produkcja rolna w 2021 r. Pomimo promowania integrowanego i ekologicznego systemu gospodarowania, w 2021 r. w Polsce funkcjonowało zaledwie 2,7 tys. gospodarstw stosujących metody integrowanej produkcji (łącznie zgłoszone i z certyfikatem) na 5,2 tys. ha powierzchni z certyfikatem. Gospodarstw stosujących ekologiczne metody produkcji (łącznie w okresie konwersji i z certyfikatem) było 20,0 tys., tj. o 7,6% więcej niż w roku poprzednim (!). Pod względem bezpieczeństwa żywnościowego Polska według rankingu opartego na wskaźniku GFSI w 2021 r. zajęła 20 miejsce wobec 25 miejsca przed rokiem z oceną na poziomie 75,0 punktów. Pierwsze miejsce podobnie jak w roku poprzednim zajmowała Finlandia z oceną 82,7. Emisja gazów cieplarnianych z rolnictwa W ostatnich latach w wyniku wspomnianych procesów intensyfikacji i koncentracji produkcji zwiększyła się rola rolnictwa jako emitenta gazów cieplarnianych oraz innego rodzaju zanieczyszczeń, np. amoniaku. Źródłem tego typu emisji jest przede wszystkim rosnące zużycie środków produkcji (nawozów, pestycydów, paliw, energii), gospodarka nawozami naturalnymi, zabiegi agrotechniczne oraz spalanie resztek pożniwnych. Wzrost emisji jest również ściśle skorelowany ze zmianami w pogłowiu głównych gatunków zwierząt hodowlanych, tj. bydła i trzody chlewnej. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w 2021 r. W 2021 r. roku utrzymał się obserwowany od akcesji Polski do UE wzrost obrotów polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi. W porównaniu do 2020 r. wartość eksportu produktów rolno-spożywczych (według nomenklatury CN) była większa o 13,0%, a importu o 13,5%. Wymiana handlowa zamknęła się dodatnim saldem – wyższym niż przed rokiem o 12,2%.

