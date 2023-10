Rola, jaką odegrał Elewarr, czyli rządowa spółka skupująca zboże i nim handlująca w minionym sezonie, jest niejasna.

Elewarr od lat nie schodzi z ust polityków. Nieraz słyszeliśmy, co ta spółka powinna robić, a czego nie powinna. Politycy prześcigali się w deklaracjach na temat jej wpływu na krajowy rynek zbóż i rzepaku, bardzo często przypisując jej szczególną wagę w tej kwestii. W takich deklaracjach prym wiedli politycy Zjednoczonej Prawicy. Jednak od jakiegoś czasu zamilkli zupełnie, co pokazuje, że była ona im potrzebna jedynie w okresach przedwyborczych. Obecnie niewiele można dowiedzieć się o jej działalności, w tym także o roli, jaką odegrała w kryzysie zbożowym związanym z wojną w Ukrainie. Spółka, której powierzchnia magazynowa sięga blisko 700 tys. t, zachowuje się tak, jakby kryzys zbożowy był jej zupełnie obcy.

Interwencyjny skup, którego nie było

W Wielką Sobotę, czyli 8 kwietnia br., rynek obiegła wieść, że oto Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych rozpoczęła skup pszenicy konsumpcyjnej od polskich producentów. Problem w tym, że to nie do końca była prawda. Ale po kolei.

„Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych na podstawie decyzji Premiera na wniosek ministra rolnictwa rozpoczęła skup pszenicy konsumpcyjnej wyłącznie od polskich producentów. Oferty można składać do 14 kwietnia na stronie zboze.rars.gov.pl” – poinformowała wspomnianego 8 kwietnia br. Polska Agencja Prasowa. Następnie w ślad za nią tę informację podały inne media, w szczególności rolnicze. Rolnicy zapewne pomyśleli sobie wtedy o ministrze rolnictwa, no i premierze: „dobrzy panowie”. Zboża, w tym tego z Ukrainy, jest dużo, skup w takim momencie będzie dobrym wyjściem

– każda nadwyżka zdjęta z rynku jest na wagę złota.

Jak było naprawdę, pisała o tym Agnieszka Kozłowska z redakcji „Farmera” 10 kwietnia br., obnażając rządową propagandę i punktując zamiary Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Wtedy ta informacja przeszła bez większego echa. Skup dotyczył nie producentów zbóż, czyli w domyśle rolników, a przedsiębiorców. Co więcej, rząd miał kupić pszenicę, co uczynił wraz z usługą przechowywania na terenie naszego kraju. Na samym końcu z komunikatu podanego przez PAP i rząd dowiedzieliśmy się, że ze względu na pilny charakter zakupów spowodowany sytuacją kryzysową na rynku zbóż będącą wynikiem konfliktu zbrojnego w Ukrainie Agencja zastrzega sobie prawo zawarcia umów w trakcie prowadzonego rozeznania rynku. Podsumowując, w skupie nie uczestniczyli rolnicy, a RARS miała wolną rękę w doborze partnera, z którym zawrze umowę. Zresztą o charakterze prowadzonego postępowania dużo mówiła informacja o ilościach pszenicy, jakie miał zakupić rząd – odpowiednio: do 20 tys. t, od 20 do 45 tys. t i powyżej 45 tys. t. Wygląda na to, że przetarg był ustawiony pod konkretny podmiot.

Elewarr wkroczył do gry

Dostawcą pszenicy na rezerwy państwowe okazała się spółka Elewarr. Ona także magazynuje to zboże dla rządu, co wynika ze specyfikacji zamówienia. W tym, że państwowa spółka obsługuje państwową Agencję nie ma nic złego, jednakże tylko takie stwierdzenie nie wystarcza do takiego postawienia sprawy. Nie wiemy, za jaką cenę rząd kupił pszenicę, bo ta informacja pozostaje niejawna (zapytałem o cenę, ale informacji nie uzyskałem) i nie wiemy także, jakie ilości przejął w magazynach spółki i czy miała ona wobec tego zasoby do prowadzenia aktywnej polityki cenowo-podażowej w trudnym dla rolników czasie. Pytań więcej niż odpowiedzi. Rząd nie ma swoich pieniędzy, wydaje te, które zbierze z podatków, dlatego jawność postępowania rządowej agencji powinna być priorytetem w jej działaniu, szczególnie wtedy, kiedy biznes robią między sobą politycy i szczególnie wtedy, kiedy – stawiam taką tezę – ratują Elewarr przed upadkiem.

Usta pełne frazesów

O roli Elewarru, przynajmniej tej, którą widzą politycy, napisałem na wstępie. Na pewno oczami wyobraźni widzą już swoich popleczników na fotelach prezesów i wiceprezesów w jego gabinetach przed każdymi wyborami. Jednym z takich polityków, który obsadzał swojego człowieka w Elewarze, jest Jan Krzysztof Ardanowski. Gdy był ministrem rolnictwa, jego człowiek sprawował w spółce rządy, swoje pięć groszy dorzucił także niezłomny Antoni Macierewicz. Najpierw zarządzał Daniel Alain Korona, po nim Zofia Parafianowicz (media pisały, że samochód na wojskowych numerach podwoził ją do pracy), której, o dziwo, nie można wykreślić z władz spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym mimo tego, że została odwołana, a obecnie Hubert Grzegorczyk. Nie wiem, kto jest pryncypałem obecnego prezesa spółki Elewarr i w zasadzie mnie to nie interesuje, bo najważniejsze są pieniądze i to, w jakiej kondycji jest państwowa spółka, która tyle dobrego miała zrobić dla rolników. Odnotuję jedynie, że w marcu br. wspomniany przeze mnie z imienia i nazwiska polityk dostrzegł złą kondycję spółki po ośmiu latach rządów Zjednoczonej Prawicy, głosząc jednocześnie, że „w Krajowej Grupie Spożywczej tym razem trzeba postawić na fachowców” (Elewarr należy do Krajowej Grupy Spożywczej, czyli polskiego holdingu spożywczego). Czy to był przyczynek do zmian w KGS? Nadmienię także, że nie słyszałem, żeby Robert Telus, minister rolnictwa i rozwoju wsi, poświęcił więcej czasu na jednej ze swoich stu konferencji prasowych sytuacji ekonomicznej Elewarru. Czyżby temat tej spółki, która podlega kontroli Ministerstwu Aktywów Państwowych, tak jak KGS, był dla niego niewygodny?

Na ratunek Elewarrowi

Wróćmy do pieniędzy, które w tym roku zasiliły naszą bohaterkę, a które, zgodnie z postawioną powyżej tezą, były jej potrzebne, jak nam tlen do życia. Skoro kasa musi się zgadzać, sięgnięto więc po spore zasoby. Czy potraficie sobie wyobrazić, jaki podniósłby się krzyk, nie tylko z waszej strony, rolnicy, gdyby Elewarr upadł i to jeszcze w roku wyborczym?

Pierwszy zastrzyk, nie wiem jakiej wysokości, Elewarr dostał od rządu poprzez wspomniany układ z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. Wiem natomiast, bo ta informacja ujrzała światło dzienne (informowała o tym Państwowa Agencja Prasowa), że było to co najmniej kilkaset mln złotych. Podkreślę, jeszcze raz, że nie mamy wiedzy, po jakiej cenie kupiła ona i magazynuje pszenicę i w końcu, jaką ilość zakupiła? Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zmieniała plan wydatków i wyraziła zgodę na zmianę przeznaczenia 600 mln zł z rezerwy celowej, przekazując ją na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. – Kwota 600 mln zł jest przewidziana na zakup zboża w ramach rezerw strategicznych – mówił w Sejmie prezes RARS Michał Kuczmierowski. Czyli, kto pierwszy (bardziej przyciśnięty do muru koniecznością szybkiej sprzedaży?), dla tego wystarczyło rezerwy celowej. Swoją drogą ciekawi mnie, czy posłowie mogą kontrolować i interweniować w sprawie rezerw strategicznych, tak jak czynią to w rządowych resortach? Czy któryś z nich mógłby udać się na kontrolę do RARS po to, żebyśmy poznali większy obraz politycznej układanki?

Rzeczone miliony to niejedyny zastrzyk dla Elewarru. Spółka dostała kolejny od Skarbu Państwa w maju br. Jak czytamy w uchwale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Elewarr Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, podwyższony został jej kapitał zakładowy o kwotę 35 mln zł, do sumy 178 mln zł. To podwyższenie kapitału nastąpiło poprzez ustanowienie 70 tys. nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł za każdy z nich. Udziały te przejęła Krajowa Grupa Spożywcza, czyli Skarb Państwa, czyli my wszyscy.

Wynik znany, ale później

Nie wiemy, w jakiej kondycji jest teraz Elewarr, który kupował po żniwach w 2022 r. drogie zboże, oraz tego, z jaką stratą zamknie się rok gospodarczy. Wiemy natomiast, że spółka próbuje (być może już to uczyniła) zmienić rok obrotowy przewidywanego wyniku finansowego za 2022/23. Do sądu rejestrowego wpłynęło stosowne pismo od prezesa zarządu spółki. Rzeczniczce Krajowej Grupy Spożywczej zadałem następujące pytania: kiedy zostanie opublikowane coroczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spółki, kiedy Elewarr i KGS złożą dokumenty finansowe spółek do KRS za miniony rok gospodarczy (terminowy obowiązek spółki)? Pani rzecznik nie odpowiedziała na nie. Napisała jedynie, że Elewarr sp. z o.o., tak jak to się odbywało w minionych latach obrotowych, opublikuje sprawozdanie finansowe w terminie wynikającym z przepisów prawa. Ta odpowiedź jest z kategorii „odwalcie się, nic nie powiem”, czyli takiej, do których dziennikarze za czasów obecnego rządu zdążyli się już przyzwyczaić. Wygląda na to, że nie dowiemy się przed zbliżającymi się wyborami do Sejmu i Senatu, w jakiej kondycji ekonomicznej znajduje się państwowe przedsiębiorstwo. W zasadzie to nic nowego, niewiele się zmieniło w tym temacie. Rolnicy, jak nie mieli, tak dalej nie mają żadnej kontroli nad spółkami, które mają działać w ich imieniu i na ich rzecz. Co więcej, nawet nie interesujecie się – zwrócę się do was bezpośrednio – jak one działają, no chyba że nie dostrzegłem waszego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej? Jeśli jest, to wskażcie, która to osoba spośród tych widocznych na stronie WWW spółki.