Rolnicy prowadzący gospodarstwa wielokierunkowe największymi pesymistami

Rośnie pesymizm rolników. Ale nie ma co się dziwić - według najnowszych danych GUS - 42% gospodarstw rolnych w naszym kraju przyznaje się, że zdecydowanie pogorszyła się ich ogólna sytuacja. Najbardziej krytycznie koniunkturę w obejściu ocenili rolnicy prowadzący gospodarstwa wielokierunkowe. Co ciekawe, najwięcej optymistycznych opinii wyrażali rolnicy w wieku do 24 lat!

W ocenie rolników zmiany jakie miały miejsce w II półroczu 2021 r., jak i bieżąca (oparta na danych grudniowych ub. roku) koniunktura w użytkowanych przez nich gospodarstwach rolnych kształtowały się - jak podaje GUS w najnowszej analizie - niekorzystnie. Pesymistyczne były również prognozy na I półrocze 2022 r.

Ogólnie pesymistyczne opinie rolników dotyczące koniunktury w gospodarstwach rolnych różniły się w zależności od formy prawnej gospodarstwa rolnego, powierzchni użytków rolnych, ukierunkowania produkcyjnego gospodarstw rolnych, rodzaju prowadzonych upraw i gatunków/ grup użytkowych utrzymywanych zwierząt gospodarskich, a także od wieku i wykształcenia osoby kierującej gospodarstwem rolnym.

Mimo to, GUS zdecydował się wykonać analizę tych odpowiedzi i wyszło mu, że:

• osoby kierujące gospodarstwami indywidualnymi były bardziej pesymistyczne w ocenie zmian jakie zaszły w II półroczu 2021 r., jak i z większym pesymizmem patrzyły na I półrocze 2022 r. niż użytkownicy gospodarstw osób prawnych i niemających osobowości prawnej,

• gospodarstwa specjalizujące się w produkcji roślinnej korzystniej oceniały koniunkturę niż użytkownicy gospodarstw ukierunkowanych na produkcję zwierzęcą. Najwięcej negatywnych opinii wyrażali użytkownicy gospodarstw indywidualnych wielokierunkowych,

• najmniej pesymistyczni w swoich ocenach byli użytkownicy gospodarstw rolnych o powierzchni do 1 ha użytków rolnych oraz użytkownicy gospodarstw o powierzchni pow. 10-15 ha,

• najwięcej optymistycznych opinii wyrażali rolnicy w wieku do 24 lat, z wyższym wykształceniem rolniczym oraz osoby prowadzące gospodarstwo rolne w okresie od 2 do 5 lat.

Zmiany w koniunkturze w II półroczu 2021 r.

Wg danych GUS, w II półroczu 2021 r. rolnicy bardziej pesymistycznie, w stosunku do poprzedniej edycji badania, ocenili ogólną sytuację w gospodarstwach rolnych, zwłaszcza opłacalność produkcji rolniczej, natomiast zapotrzebowanie na produkty rolne zostało ocenione lepiej niż w I półroczu 2021 r.

Najwięcej negatywnych opinii wyrażali użytkownicy gospodarstw prowadzący produkcję zwierzęcą, zwłaszcza hodowcy trzody chlewnej.

Najmniej opinii negatywnych odnotowano u rolników prowadzących chów drobiu nieśnego i owiec.

Wśród gospodarstw ukierunkowanych na produkcję roślinną najmniej pesymistyczne opinie wyrażali rolnicy prowadzący uprawy roślin przemysłowych, rzepaku i rzepiku oraz buraków cukrowych. Zdecydowanie bardziej krytyczni byli natomiast producenci prowadzący uprawy warzyw gruntowych oraz drzew i krzewów owocowych.

Ocena sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych

Około 76% rolników – o ponad 10% mniej niż w czerwcu 2021 r. - uznało bieżącą (grudzień 2021 r.) ogólną sytuację swoich gospodarstw rolnych jako normalną jak na tę porę roku lub dobrą. Należy zauważyć, że zwiększyła się przewaga opinii o złej sytuacji gospodarstw rolnych nad opiniami przeciwnymi z 18,8 p. proc. w czerwcu 2021 r. do 24,1 p. proc. w grudniu 2021 r.

Najmniej pesymistyczne opinie wyrażali użytkownicy gospodarstw ukierunkowanych na produkcję roślinną, natomiast najgorzej swoją sytuację ocenili użytkownicy gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą. Wśród gospodarstw ukierunkowanych na produkcję roślinną najmniej pesymistyczne opinie odnotowano u rolników uprawiających roślinność przemysłową oraz rzepak i rzepik. Z analizy odpowiedzi wynika, że analogicznie jak w poprzednim półroczu, najgorzej swoją sytuację ocenili rolnicy prowadzący produkcję buraków cukrowych oraz chów drobiu rzeźnego i trzody chlewnej.

Bieżąca ocena (grudzień 2021 r.) ogólnej sytuacji gospodarstwa rolnego oraz opłacalności produkcji rolniczej, była bardziej pesymistyczna w porównaniu z grudniem ub. r., oraz bardziej pesymistyczna w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Natomiast popyt na produkty rolne został oceniony lepiej niż w I półroczu 2021r.

Ocena opłacalności produkcji rolniczej

Analogicznie jak w poprzedniej edycji badania, rolnicy negatywnie ocenili bieżącą (grudzień 2021 r.) opłacalność produkcji rolniczej. Saldo odpowiedzi nieznacznie pogorszyło się i wynosiło - 11,6 p. proc. w czerwcu 2021 r. wobec - 18,7 p. proc. w grudniu 2021 r.

Najbardziej negatywne oceny o opłacalności produkcji rolniczej odnotowano u rolników prowadzących uprawy ziemniaków, plantacje drzew i krzewów owocowych, hodowców specjalizujących się chowie drobiu nieśnego oraz prowadzących chów trzody chlewnej.

W grudniu 2021 roku około 13% respondentów stwierdziło, że prowadzenie produkcji rolniczej jest opłacalne. Opinie optymistyczne wyrażali użytkownicy gospodarstw rolnych prowadzący uprawy pod osłonami, a także rolnicy specjalizujący się w uprawach rzepaku i rzepiku oraz w chowie drobiu rzeźnego.

Ocena popytu na produkty rolne

W porównaniu z wynikami poprzedniej edycji badania opinie rolników w ocenie bieżącego popytu na wytwarzane w ich gospodarstwach produkty rolne kształtowały się na podobnym poziomie, jak w I edycji badania 2021 r.

Ponad 67% rolników uznało popyt za wystarczający, zgodny z ich oczekiwaniami. Około 4% stwierdziło, że popyt kształtuje się na poziomie powyżej ich oczekiwań, wobec niemal 30% respondentów, którzy wskazali, że popyt jest niewystarczający. Negatywne opinie dotyczyły wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych niezależnie od wielkości gospodarstwa i kierunku prowadzonej produkcji. Najbardziej niezadowoleni z popytu na produkty rolne byli rolnicy prowadzący uprawy warzyw gruntowych, rzepaku i rzepiku, roślin pastewnych oraz hodowcy trzody chlewnej i drobiu rzeźnego.

Użytkownicy, którzy sygnalizowali w II półroczu 2021 r. zmiany wielkości sprzedaży wytworzonych produktów rolnych, częściej oceniali je jako niekorzystne (zmniejszenie sprzedaży). Saldo odpowiedzi dla ogółu gospodarstw prowadzących sprzedaż wytworzonych produktów zwierzęcych wynosiło minus 10,1 p. proc., a dla gospodarstw prowadzących produkcję roślinną minus 22,9 p. procentowego.

Prognoza sytuacji gospodarstw rolnych

W grudniu 2021 r. prognozy dotyczące zarówno sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych, opłacalności produkcji rolniczej, jak i popytu na wytwarzane produkty rolne były niekorzystne. Jednak nastroje użytkowników gospodarstw rolnych były bardziej optymistyczne niż w tym samym okresie 2020 r.

Najbardziej o swoją przyszłość obawiają się użytkownicy gospodarstw prowadzący uprawy ziemniaków, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych oraz hodowcy trzody chlewnej. Biorąc pod uwagę ukierunkowanie produkcyjne gospodarstw rolnych, najbardziej optymistyczne opinie wyrażali rolnicy specjalizujący się w chowie bydła mlecznego i drobiu nieśnego. Wśród gospodarstw nastawionych na produkcję roślinną, najbardziej optymistycznie nastawieni byli rolnicy specjalizujący się w uprawach roślin przemysłowych oraz rzepaku i rzepiku.

Czynniki sprzyjające rozwojowi gospodarstw rolnych

W 2021 r. użytkownicy gospodarstw rolnych wskazywali dopłaty unijne, analogicznie jak w latach poprzednich, jako najważniejszy czynnik sprzyjający rozwojowi gospodarstw rolnych. Należy przy tym zauważyć, że w opinii około 43% respondentów – o niemal 10% mniej niż w 2020 r. - nie wystąpiły żadne czynniki wspierające rozwój gospodarstw rolnych. Obok dopłat unijnych, które najczęściej wskazywali rolnicy jako czynniki sprzyjające, wybierane były korzystne ceny sprzedawanych produktów rolnych.

Czynniki ograniczające rozwój gospodarstw rolnych

Ponad 92% użytkowników wskazało na występowanie barier utrudniających rozwój gospodarstw rolnych. Największe bariery, na jakie napotykali rolnicy chcący rozwijać produkcję rolniczą dotyczyły zbyt niskich cen wytwarzanych produktów rolnych, niekorzystnych warunków atmosferycznych, a także zbyt wysokich cen środków produkcji.