Rolnicy przeciw kampanii Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Sieradzka izba rolnicza uważa, że promocja zdrowego sposobu odżywiania w wydaniu GIS szkodzi polskiemu rolnictwu.

Na wniosek rolników z powiatu sieradzkiego Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego domaga się interwencji w sprawie „Talerza pełnego zdrowia” opublikowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny i towarzyszącej mu kampanii promującej zdrowy sposób odżywiania.

Opublikowany przez GIS „Talerz pełen zdrowia” w obrazowy i przystępny dla każdego sposób przedstawia jak komponować swoją codzienną dietę, w zgodzie z nową Piramidą Zdrowego Żywienia. Jak czytamy w komunikacie łódzkiego samorządu rolniczego, zawartość tego rekomendowanego dla Polaków talerza wygląda ładnie, ale mocno uderza w polskiego rolnika i jego produkt.

W komunikacie IRWŁ czytamy: „Główny Inspektorat Sanitarny słusznie przekonuje, żeby jeść warzywa we wszystkich kolorach, lecz tutaj dostrzegamy, że ziemniaki i produkty wytworzone z ziemniaków nie są zalecane do spożycia. Polska jest jednym z czołowych producentów ziemniaka na świecie, dlatego jest to bardzo krzywdzące dla producentów tego warzywa jak również dla kraju, który słynie z produkcji ziemniaka. Kolejna nieścisłość, którą można wyczytać to ograniczanie spożywania czerwonego mięsa, przetworzonych wędlin czy mleka i produktów mlecznych. Takie postępowanie w niedalekiej przyszłości mocno uderzy w polskich producentów ziemniaka, hodowców bydła i trzody chlewnej oraz z branży mleczarskiej, które stanowią dużą część polskiego rynku i są doceniane na całym świecie”.

IRWŁ wnioskuje o zaprzestanie propagowania takiej diety, która zagraża funkcjonowaniu polskiej gospodarki rolnej.