Nie da się handlować zbożem i uzyskiwać za nie porządnych cen, gdy brakuje w naszym kraju infrastruktury portowej na najwyższym poziomie do przeładunku ziarna. To, czego od lat domagali się rolnicy przydałoby się właśnie dzisiaj, gdy Polska ma pomóc Ukrainie wyeksportować jej ziarno.

Od lat polscy rolnicy wręcz domagali się od rządzących, żeby ci pomogli im w zarządzaniu swoją produkcją i wybudowali morski terminal z prawdziwego zdarzenia służący do przeładunku zboża.

Byli przez to wyszydzani, a niektórzy nawet aroganccy wobec nich. Politycy ten temat chętnie poruszali, ale przed wyborami. Potem sprawy już nie było.

Teraz znowu temat odżył w związku z wojną w Ukrainie i blokadą ukraińskich portów. Odzywają się ci politycy, którzy w tej kwestii mają nieczyste sumienie. Nagle przypomniało im się, że niegdyś składali obietnice w tej sprawie, jak się okazuje, bez pokrycia. Mówią o konieczności kontroli państwa nad obrotem zboża.

Czy tak robi się biznes? Ukraińskie doświadczenia pokazują, że nie. Największy port w Ukrainie został wybudowany przy udziale skarbu państwa i biznesu prywatnego.

Polscy rolnicy obawiają się, że Polska nie tylko będzie krajem tranzytowym dla ukraińskiego ziarna, ale także krajem docelowym, co wpłynie na ceny skupu zbóż w naszym kraju.

Obecna sytuacja jest patowa. Polska nie jest w stanie w żaden sposób pomóc w eksporcie ukraińskiego ziarna, bo po prostu nie jest do tego przygotowana. Dlatego też, rolnicy apelują o jak najszybsze udrożnienie dróg morskich na Morzu Czarnym do transportu pszenicy i kukurydzy. Jak wiadomo nasz kraj ma odegrać kluczową rolę w eksporcie zboża z Ukrainy w związku z blokadą portów na Morzu Czarnym przez nazistowską Rosję. Do wyeksportowania jest blisko 20 mln ton.

– Uważam, że powinna zostać udrożniona droga morska na Morzu Czarnym – powiedział Stanisław Kacperczyk, prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, gdy zapytaliśmy go o opinię w sprawie tranzytu ukraińskiego ziarna przez Polskę.

– Tam, na Morzu Czarnym jest potrzebna infrastruktura do eksportu zbóż.

Wg rolników zorganizowanych w Polskim Związku Producentów Roślin Zbożowych świat nie powinien spokojnie przyglądać się tej sytuacji, gdy właśnie drogą morską z Ukrainy można zboże wyeksportować.

Rolnicy są pełni obaw co do transportu zboża przez Polskę. Niejednokrotnie podkreślali, że import ziarna z Ukrainy powinien być kierunkowy do konkretnej destynacji, żeby to zboże nie zostawało u nas. Doświadczenia w tym zakresie mają niestety złe, bo niejednokrotnie zboże importowane z Ukrainy zostawało w naszym kraju, a partia zboża podstawiona na granicy określała ceny skupu zbóż w całym kraju.

– Dzisiaj również stoimy przed taką sytuacją – mówi Kacperczyk. – Jeżeli już mamy pomagać w eksporcie ukraińskiego zboża, to musimy zrobić wszystko, żeby ono nie rzutowało na ceny ziarna w naszym kraju – dodaje.

Nie da się ukryć, że Polska nie ma infrastruktury portowej do wywiezienia ogromnych ilości ukraińskiego ziarna.

– Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych od kilkunastu lat zabiega o to, żeby ta infrastruktura została zbudowana – przypomina Stanisław Kacperczyk, prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych. – Co niektórzy się uśmiechali, gdy słyszeli nasze propozycje, a nawet byli wręcz aroganccy – dodaje. – Dzisiaj widzimy, że gdybyśmy mieli tę infrastrukturę, sytuacja byłaby całkiem inna – uzupełnia.

Ukraińcy w kilka lat wybudowali terminal portowy o pojemności kilku milionów ton ziarna do jego przeładunku. Niestety w Polsce nic takiego się nie stało.

– Widziałem naszą nadmorską infrastrukturę, byłem w terminalu w Świnoujściu i myślę, że większe gospodarstwa rolne mają taką infrastrukturę na swoim terenie – konkluduje prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych. Nadszedł czas – tak uważają rolnicy – żeby terminal z prawdziwego zdarzenia powstał w naszym kraju. Przypominają, że z Polski eksportowanych jest kilkanaście milionów ton zbóż.

Brak infrastruktury obniża ceny zbóż

Brak porządnej infrastruktury w naszych portach do eksportu zboża powoduje, że każda tona ziarna sprzedawana w naszym kraju jest obciążona jej brakiem i przez to jest tańsza. Do handlu zbożem potrzebne są szybkie decyzje biznesowe, które z kolei muszą być poparte możliwościami jego przeładunku w portach na duże statki. Co rolnicy mogą zrobić w sytuacji, gdy w polskim porcie można załadować zaledwie kilkutysięczny statek zamiast kilkunastotysięcznego? Chcąc handlować zbożem i uzyskiwać za niego dobrą cenę, trzeba mieć do tego dobre zaplecze, a tej brakuje.

Rolnicy ze związku od lat współpracują ze swoimi odpowiednikami ze Stanów Zjednoczonych. Nie raz byli za oceanem, amerykańscy farmerzy przyjeżdżają także do Polski. W ramach tej współpracy widzieli także jak handluje się zbożem w USA i jakie możliwości daje amerykańskim farmerom infrastruktura portowa do handlu na najwyższym poziomie. Firmy sprzedające zboże w imieniu amerykańskich farmerów są w stanie w kilkanaście godzin wysłać ziarno ze swoich portów. W jednym z nich w którym byli w ciągu doby można załadować na statki ponad 100 tys. ton ziarna. –

Nie może być tak, że transport samochodowy jest magazynem dla portów – grzmi Stanisław Kacperczyk. – Ten transport jest poza tym obciążeniem dla rolników – dodaje. Wiele do życzenia pozostawiają także badania jakościowe zbóż, które przeprowadzane są polskich portach. Rolnicy niejednokrotnie doświadczali zaniżania parametrów jakościowych zbóż.

Ukraińskie porty

Największy terminalu zbożowy na Morzu Czarnym w Odessie został otwarty w 2013 r, dużym wysiłkiem finansowym. Budowa tego portu pochłonęła 125 mln USD. Terminal jest zdolny do składowania i przeładunku do 4 milionów ton ziarna rocznie i był budowany, jako wspólny projekt inwestycyjny Ukraińskiego Zarządu Portów Morskich, portu w Odessie i ukraińsko-brytyjskiej spółki Brooklyn-Kyiv.

Oddany do użytku w 2013 r. kompleks to największy obiekt eksportujący zboże na wybrzeżu Morza Czarnego, stworzył nowe łańcuchy logistyczne i przyczynił się do rozwoju eksportu zboża także między Ukrainą, Rosją i Kazachstanem.

Terminal może się pochwalić nabrzeżem o długości 254 metrów i głębokością nabrzeża 13,5 metra, aby pomieścić suche masowce klasy o pojemności 60 000 dwt (dwt z angielskiego „deadweight tonnage" to nośność statku odpowiadająca masie w tonach).

Ukraina od lat przygotowywała się do budowy kolejnych terminali zbożowych w swoich portach i do ich modernizacji. W obwodzie odeskim w porcie Jużny miał powstać kolejny - jak podawała Administracja Portów Morskich Ukrainy (USPA). Ukraine Business News informował, że przedstawiony został projekt budowy nowego terminalu zbożowego Radzie Administracji portu Jużny w dniu 8 września 2021 roku. Rozpoczęcie budowy planowane było na 2022 rok i miało potrwać 44 miesiące. Okres zwrotu nakładów na realizację projektu szacowany był na 6 lat. Nowy terminal miał mieć powierzchnię 2,88 ha – relacjonował dziennik „Odesa Journal”. "Będzie on przeznaczony do przyjmowania i przeładunku ładunków zbożowych luzem z transportu drogowego i kolejowego, oleju roślinnego z transportu drogowego oraz nasion słonecznika. Zgodnie z projektem, planowany obrót towarowy nowego terminalu wyniesie: 2,7 mln ton zboża rocznie; 200 tys. ton oleju roślinnego: oraz przerób 80 tys. ton nasion słonecznika rocznie." - pisano w 2021 r. Koszt jego budowy miał wynieść ponad 130 mln dolarów.

"Kurier kolejowy" informował, że W 2020 r. w ukraińskich portach morskich przeładowano ponad 145 mln ton różnych towarów, w tym ponad 44 mln ton zbóż. Zboża zajmują pierwsze miejsce wśród wszystkich dóbr, które był przeładowywane w ukraińskich portach.

Pod względem wielkości przeładunków przoduje pięć portów morskich, które łącznie obsłużyły 133,65 mln ton ładunków. Największym obrotem towarowym w okresie styczeń-listopad 2020 r. mógł pochwalić się port morski Jużny z przeładunkiem 56,42 mln ton. Na drugim miejscu jest port morski Nikolajew z przeładunkiem 27,49 mln, a na trzecim i czwartym miejscu są porty Czarnomorska i Odessa o wolumenie 21,77 mln ton i 21,47 mln ton. Piąty to port morski Mariupol, który zwiększył przeładunki w 2020 r. do 6,5 mln ton.

Jakie moce przeładunkowe mają polskie terminale zbożowe?

W ciągu 10 miesięcy 2020 r. w polskich portach morskich - jak podaje portal namiary.pl przeładowano ponad 6 mln t zboża, co oczywiście nie spełnia oczekiwań nie tylko biznesu, ale także samych rolników. Polskie porty zbożowe miały być rozbudowywane, co nie raz zapowiadali politycy obecnie rządzącej partii. Deklaracji w tej sprawie było bez liku i na nich tylko się kończyło. Media donosiły również o możliwości zakupu terenów pod terminal morski przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Stanisław Kacperczyk w rozmowie z „Farmerem” mówił o obawach rolników, które związane są z przewozem przez Polskę ukraińskiego zboża oraz o potrzebie budowy terminala zbożowego z prawdziwego zdarzenia.