Rolnicze skarbonki są pełne pieniędzy?

Wbrew temu, co słychać zewsząd, według najnowszego badania koniunktury w rolnictwie Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH w Warszawie, sytuacja finansowa gospodarstw rolnych poprawia się i będzie coraz lepsza. Czyli jednak premier Morawiecki miał rację, stwierdzając kilka dni temu, że rolnicy nie mają powodów do narzekania?

Przypomnijmy, słynną już, wypowiedź premiera z pierwszej dekady września:

- Staram się od czasu do czasu robić zakupy, żeby właśnie w sklepie spożywczym zobaczyć, jakie są ceny. Porównuję je do cen w skupie. Pani mnie pyta o ceny w sklepach, a po drugiej stronie są rolnicy. Rolnicy cieszą się, że z wyjątkiem cen na trzodę chlewną akurat rosną ceny pszenicy, kukurydzy, rzepaku. Nawet mleko rośnie. W związku z tym jest to miecz obusieczny. Gdybyśmy mieli malejące ceny, to równocześnie dla rolników oznaczałoby to niezwykle trudny czas, a w ten sposób mamy przynajmniej po stronie rolnictwa sytuację inną. Tak chcemy też pomóc emerytom, zwiększając ich dochody netto - oświadczył Mateusz Morawiecki.

Okazuje się, że obserwacje premiera Morawieckiego - co do świetnej aktualnie sytuacji ekonomicznej rolników - potwierdzają właśnie autorzy publikowanego co kwartał badania: Koniunktura w rolnictwie z Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH w Warszawie.

W opinii Konrada Walczyka i Piotra Szajnera, w trzecim kwartale 2021 r. utrwaliło się ożywienie w polskim rolnictwie. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) zwiększyła się w porównaniu z drugim kwartałem o 7,8 pkt, do wysokości 1,9 pkt. Jest wyższa niż przed rokiem o 6,5 pkt.

Wzrosły (w porównaniu z II kwartałem br.) wartości obu składowych wskaźnika koniunktury, tj. wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych, o 10,2 pkt, do wysokości -1,5 pkt, oraz wskaźnika zaufania, o 3,0 pkt, do poziomu 8,7 pkt. Wartości obu wskaźników są wyższe niż rok temu o, odpowiednio: 9,6 i 1,4 pkt.

Kwartalną poprawę koniunktury odnotowano dla wszystkich grup gospodarstw rolnych; w największym stopniu odczuły ją gospodarstwa położone w makroregionie środkowowschodnim (wzrost wartości wskaźnika koniunktury o 10 pkt), o powierzchni pow. 50 ha (o 10,3 pkt), prowadzące działalność mieszaną (o 8,8 pkt), kierowane przez osoby w wieku do 30 lat (10,4 pkt), z wykształceniem wyższym (o 9,0 pkt).

Zdaniem analityków IRG SGH - poprawiła się sytuacja finansowa gospodarstw rolnych, i to zarówno w skali kwartału, jak i roku.

- Wzrosły wydatki na nabycie pasz treściwych i środków ochrony roślin. Odnotowano wzrost nakładów inwestycyjnych. Poziom nakładów inwestycyjnych na maszyny i urządzenia jest najwyższy od trzech lat. Utrwala się obserwowana od wielu lat tendencja do spadku skłonności do finansowania produkcji z kredytu i zwiększenia udziału środków własnych - podkreślono w raporcie.

Co więcej, uznano, że przewidywania rolników dotyczące rozwoju sytuacji w polskim rolnictwie w kolejnym kwartale należy uznać za optymistyczne.

Ba, nawet: - Spodziewany jest dalszy wzrost przychodów pieniężnych i poprawa sytuacji finansowej gospodarstw rolnych - twierdzą autorzy omawianego badania.

Zgadzacie się Państwo z tą opinią?