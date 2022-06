Drogi gaz, to nie tylko – w konsekwencji - drożejące nawozy w rolnictwie. Gaz, ale także olej opałowy już za chwilę będzie przez rolników wykorzystywany przy suszeniu rzepaku, zbóż czy kukurydzy. Niestety, w ciągu ostatniego roku zdrożał sześcio-, a nawet siedmiokrotnie. To niestety stawia opłacalność produkcji rolniczej pod bardzo dużym znakiem zapytania. Czy uda się wprowadzić specjalną taryfę ochronną na gaz dla rolników?

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zwrócił się wicepremiera Henryka Kowalczyka z nową, pilną prośbą. Tym razem chodzi o interwencję w sprawie zabezpieczenia odpowiednich ilości nośników energii dla rolnictwa, w tym szczególnie gazu oraz oleju opałowego, w cenach gwarantujących opłacalność produkcji rolniczej.

- Drożejący gaz, która to okoliczność jak wiemy wynika z aktualnej sytuacji geopolitycznej, to nie tylko – w konsekwencji - drożejące nawozy w rolnictwie. Gaz, ale także olej opałowy, już za chwilę będzie przez rolników wykorzystywany przy suszeniu rzepaku, zbóż czy kukurydzy. Niestety, jak obserwujemy, w ciągu ostatniego roku gaz zdrożał sześcio-, a nawet siedmiokrotnie. To niestety stawia opłacalność produkcji rolniczej pod bardzo dużym znakiem zapytania - pisze w piśmie do wicepremiera Stanisław Kacperczyk, prezes PZPRZ.

Zboża zgniją w magazynach?

Jak zaznacza, to rolnicy zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju i nie wolno dopuścić do sytuacji, w której rolników nie będzie stać na zakup gazu do suszarni, a niedosuszone ziarno rzepaku czy zbóż zmarnuje się w procesie przechowywania.

- Naszego kraju nie stać na takie marnotrawstwo, tym bardziej że to polskie zboże właśnie może pomóc zapobiec wystąpieniu klęski głodu w krajach, które do tej pory były odbiorcami ziarna z objętej wojną Ukrainy. Należy zrobić wszystko, aby wykorzystać ten potencjał eksportowy, a temu powinno służyć m.in. wsparcie polskich rolników w zbijaniu niebotycznych cen nośników energii - apeluje do Henryka Kowalczyka prezes Kacperczyk.

Taryfa ochronna na gaz dla rolników

Szef rolniczego związku przypomniał, że w marcu br. rząd - w obliczu imperialnej polityki Rosji, zdecydował o przedłużeniu ochrony taryfowej w odniesieniu do cen gazu prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na odbiorców domowych oraz instytucje pożytku publicznego aż do 2027 r. Ochroną taryfową objęto gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki użyteczności publicznej – takie jak szpitale czy szkoły. Jak argumentowano wówczas, dzięki temu zostanie ograniczone ryzyko gwałtownego wzrostu cen, a w portfelach Polaków zostanie więcej pieniędzy.

W związku z powyższym, Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych wniósł do wicepremiera Kowalczyka o ustanowienie podobnej taryfy ochronnej jeśli chodzi o ceny gazu dla rolnictwa albo przyłączenie rolników pod instytucję pożytku publicznego. - W końcu są odpowiedzialni za bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju - dodał Stanisław Kacperczyk.