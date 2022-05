Według Reutersa wojna na Ukrainie spowodowała obniżenie eksportu zbóż i oleju słonecznikowego z regionu Morza Czarnego. Spadek ten potęgują także niekorzystne warunki pogodowe, które zagrażają produkcji w kluczowych krajach produkujących żywność. Wraz z gwałtownie rosnącymi cenami żywności wydłuża się lista krajów, które ograniczają eksport.

Niedawno Indie zakazały eksportu pszenicy, ponieważ fala upałów ograniczyła produkcję, a ceny krajowe poszybowały w górę. Ta decyzja była ciosem dla globalnych nabywców, którzy po inwazji Rosji na Ukrainę stawiali na tego, drugiego co do wielkości, producenta.

Wśród przykładów wprowadzenia najważniejszych zakazów i ograniczeń eksportu podstawowych produktów spożywczych są m.in. Indie, Ukraina, Serbia, Indonezja i Rosja.

Indie: zakaz eksportu pszenicy

Indie zakazały eksportu pszenicy w dążeniu do obniżenia krajowych cen. Co ciekawe decyzja ta nastąpiła kilka dni po ogłoszeniu, że w 2022 r. kraj ten chce osiągnąć rekordowe dostawy zbóż. Ceny pszenicy na światowych rynkach poszybowały w górę po tych wiadomościach. Przed wprowadzeniem zakazu Indie dążyły do ​​wysłania w tym roku rekordowych 10 milionów ton.

Ukraina zamyka porty i wstrzymuje eksport

Ukraina formalnie zamknęła cztery porty nad Morzem Czarnym i Azowskim, które wcześniej zostały zajęte przez Rosjan. Decyzja ta podyktowana była niemożliwością prowadzenia kontroli nad tymi portami, a także obsługi pasażerów i towarów. Następnym krokiem tego kraju był tymczasowy zakaz eksportu żyta, jęczmienia, kaszy gryczanej, prosa, cukru, soli i mięsa oraz wprowadzenie licencji eksportowych na pszenicę, kukurydzę i olej słonecznikowy. Ukraina jest jednym z czołowych światowych producentów i eksporterów zbóż oraz czołowym eksporterem oleju słonecznikowego. Wstrzymanie ukraińskiego eksportu spowodowało, że światowe ceny żywności osiągnęły rekordowy poziom. Obecnie trwają przygotować Komisji Europejskiej i krajów Zachodu do wprowadzenia działań, mający na celu zapewnienie Ukrainie możliwość eksportu zboża.

Indonezja zakazuje eksportu oleju palmowego

Indonezja, największy na świecie producent oleju palmowego, nałożyła pod koniec kwietnia zakaz eksportu kilku produktów na bazie tego surowca, próbując w ten sposób zabezpieczyć krajowe dostawy i obniżyć gwałtownie rosnące ceny.

Ten ruch sprawił, że światowe ceny olejów roślinnych poszybowały w górę na całym świecie.

Zakaz eksportu surowców rolnych w innych krajach

Argentyna zapowiedziała, że ​​stworzy mechanizm kontroli krajowych cen pszenicy i złagodzenia inflacji cen żywności. Ponadto kraj ten już w grudniu 2021 r. ograniczył ilość kukurydzy i pszenicy, które można było wyeksportować, starając się zaradzić niedoborom zbóż w kraju i stłumić rosnące ceny żywności w kraju. Decyzja spowodowała, że ​​ceny kukurydzy w USA osiągnęły najwyższy poziom od 6 i pół roku. W Europie decyzje o zakazie wszelkiego eksportu zboża podjęły Węgry. Serbia ograniczyła ilości pszenicy, kukurydzy, mąki i oleju spożywczego przeznaczonego na eksport. Natomiast Bułgaria zapowiedziała, że ​​zwiększy rezerwy zboża i nosi się z zamiarem ograniczenia eksport.

Rosja 2021 - zboża

Rosja nałożyła podatki na eksport zboża w czerwcu 2021 r. w ramach środków, które miały pomóc ustabilizować krajową inflację żywności. Ministerstwo rolnictwa co tydzień ustala wysokość cła na podstawie wskaźników cen zgłaszanych przez handlowców.

Listę krajów, które wprowadziły zakaz eksportu poszczególnych produktów żywnościowych po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej przygotował też Peterson Institute for International Economics (PIIE):