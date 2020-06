Sąd ogłosił upadłość Zakładów Mięsnych Henryk Kania

Sąd Rejonowy w Katowicach potwierdził upadłość spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania (ZMHK). Zakłady spółki przejmie firma Cedrob.

Jak informuje Business Insider Polska, Sąd Rejonowy w Katowicach ogłosił upadłość spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania (ZMHK). Spółka Cedrob za 100 mln zł wykupi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.



To już prawdziwy koniec ZMHK, o których od roku mówiło się w kategoriach afery, gdy prokuratura wykryła nieprawidłowości w finansowaniu firmy. Firmie zarzucono „wyprodukowanie” 5,5 tys. tzw. pustych faktur opiewających łącznie na kwotę 740 mln zł. Dokumentować miały one fikcyjne operacje dostaw żywca i sprzedaży mięsa. Podejrzewano też wyłudzenie prawie 28 mln zł z tytułu zwrotu podatku VAT.

Dalsze śledztwo prokuratury wykazało, że zarząd spółki miał w latach 2016-2019 narazić Skarb Państwa na stratę ponad 40 mln zł. Za Henrykiem Kanią, głównym udziałowcem i byłym prezesem Zakładów Mięsnych Henryk Kania, w marcu ub.r. wystawiono list gończy. Wyszło również na jaw, że bank zwiększył finansowanie ZMHK na podstawie nieaudytowanego sprawozdania finansowego za 2018 r.

W czerwcu ub.r. w ZM Henryk Kania wszczęto przyspieszone postępowanie układowe. Firma miała do spłaty 833 mln zł, z czego 360 mln zł to długi bankowe, a 257 mln zł to niespłacone należności dostawców.

W grudniu ub.r. zainteresowanie przejęciem Zakładów Mięsnych Henryk Kania wyraziły trzy firmy. Był wśród nich Cedrob, który w lutym br. złożył ofertę nabycia przedsiębiorstwa za cenę 100 mln zł.