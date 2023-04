Kto pokryje koszty utylizacji paszy, w której przekroczone są zawartości pestycydów? - pyta Podlaska Izba Rolnicza. I wnioskuje, by ujawnić listę firm paszowych, które kupowały ukraińskie zboże.

Podlaski samorząd rolniczy domaga się od zarządu KRIR interwencji w resorcie rolnictwa, w sprawie ewentualnych kosztów wykrycia w paszach dla zwierząt hodowlanych niedozwolonych pozostałości środków chemicznych. Chodzi o pasze wytworzone z ukraińskiego zboża. Kto zrekompensuje rolnikowi straty i poniesie koszty utylizacji tej paszy, jeśli kontrole w danej firmie ujawnią przekroczone normy? - pyta Podlaska Izba Rolnicza.

"Do Polski bez kontroli sprowadzono co najmniej 3 mln ton zboża z Ukrainy, a pierwsze transporty już w ubiegłym roku, przed żniwami. Import taniej pszenicy i kukurydzy, które miały jedynie tranzytem solidarnościowym przejechać przez Europę i od razu zostać wyeksportowane do państw Afryki, spowodował załamanie cen w kraju i w UE. Zboża z Ukrainy kupili rodzimi producenci pasz i młyny, bo było o połowę tańsze od polskiego. Teraz sprzedają wyprodukowaną z nich paszę i mąkę." - alarmują podlascy rolnicy.

Pasze pod znakiem zapytania

Samorządowcy z Podlasia zwracają uwagę, że ukraińskie zboże nie było badane na granicach pod kątem pozostałości w nim pestycydów i metali ciężkich. "UE stosuje restrykcyjne zasady uprawy zbóż, Ukraina już nie. A do uprawy zbóż w zależności od jego przeznaczenia są stosowane inne środki chemiczne. Co jest w ukraińskim zbożu, nie wiadomo. Nie wiadomo też jakie pozostałości tych środków znajdują się w obecnie wyprodukowanej paszy z zakupionego zboża. Nie jest wykluczone, że w Polsce, podobnie jak na Słowacji, w wyniku badań w wytworzonych paszach mogą zostać wykryte również niedozwolone w UE pestycydy." - czytamy w piśmie PIR.

Kto skorzystał - niech płaci

Wobec powyższego podlaska izba domaga się rzetelnej odpowiedzi ze strony Ministra Rolnictwa na pytanie: co się stanie z paszą, którą w dobrej wierze zakupił rolnik i karmił nią zwierzęta, w momencie gdy kontrola wykaże przekroczenie w niej dozwolonych norm?

"Zgodnie z przepisami - koszty utylizacji ponosi rolnik. Tylko w tym przypadku nie ma on świadomości, czy firma w której zakupił pasze, wytworzyła je z polskiego zboża, czy też pokusiła się o zakup tańszego – z Ukrainy, który nie spełnia norm UE." - zauważają samorządowcy z Podlasia, a przy okazji postulują, by ujawnić firmy paszowe, które skorzystały z ukraińskiego ziarna, aby rolnicy uniknęli niebezpieczeństwa zakupu "trefnej"paszy.