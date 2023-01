Radny Artur Konarski bezskutecznie prosił o dopuszczenie rolników do głosu, Foto: Screen/esesja.tv

Delegacja rolników przybyła na obrady Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, aby pokazać radnym, jak wygląda sytuacja w skupach oraz jaka jest skala importu ukraińskiego zboża. Nie dopuszczono jednak do projekcji nagranych przez rolników filmów, ani nawet nie dano im głosu.

Sesja Sejmiku Województwa, która odbyła się 28 grudnia w Kielcach, poświęcona była uchwale budżetowej na 2023r. Przybyła na nią także delegacja rolników, uczestniczących w niedawnych protestach przeciw niekontrolowanemu importowi zboża z Ukrainy. Rolnicy chcieli pokazać radnym filmy, nagrane smartfonami w okolicznych skupach, a obrazujące olbrzymią skalę importu zbóż i rzepaku z Ukrainy.

Delegaci protestujących nie zakłócili obrad, cierpliwie czekali do końca, licząc, że zostaną wysłuchani, kiedy przyjdzie czas na zapytania i interpelacje. Gdy chwila ta wreszcie nadeszła po kilku godzinach obrad, wielu samorządowców zdążyło już opuścić salę.

Rolnicy o nadmiernym i niekontrolowanym imporcie zbóż z Ukrainy

O udzielenie głosu rolnikom wnioskował radny Artur Konarski, przewodniczący komisji ds. rolnictwa. Jak argumentował, protestujący rolnicy rozmawiali już z wojewodą, ale na wystosowany do premiera list w sprawie nadmiernego i niekontrolowanego importu zbóż z Ukrainy wciąż nie ma żadnej odpowiedzi. Gospodarze chcieli więc prosić o wsparcie lokalnych polityków i samorządowców, pokazując filmy z firm skupowych a obrazujące skalę problemu.

"Rolnicy powinni czekać na odpowiedź rządu"

Przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś stanowczo się jednak temu sprzeciwił. Jak uzasadnił, nie może dopuścić do publicznej projekcji wspomnianych nagrań, nie mając stuprocentowej pewności co do ich praw autorskich. Stwierdził również, że rolnicy powinni cierpliwie zaczekać na odpowiedź rządu, a na obradach sejmiku przemawiać mogą jedynie radni i przedstawiciele władz. Jak zaprotestował radny Konarski, na mównicy sejmiku wielokrotnie występowały osoby niezwiązane z samorządem ani władzami.

Rolnicy nie zostali dopuszczeni do głosu

Przewodniczący obradom jednak nie ustąpił. Także wtedy, gdy rolnicy zapewnili, że sami nakręcili owe filmy i mają do nich pełnię praw. Nie zgodził się także na propozycję zastępcy komisji rolnictwa, radnego Andrzeja Swajdy, aby rolnicy podpisali stosowne oświadczenia i wzięli na siebie odpowiedzialność za prezentowane materiały.

Przewodniczący nie zmienił też stanowiska, gdy po stronie rolników opowiedziało się kilku kolejnych radnych: Grzegorz Świercz, Leszek Wawrzyła, Piotr Żołądek. Nie ustąpił nawet wtedy, gdy radny Swajda zaproponował, aby rolnicy jedynie opowiedzieli z mównicy o problemach na rynku zbóż, nie pokazując nagranych w skupach filmów. Choć tu odmowa nie miała uzasadnienia, rolników do głosu nie dopuszczono.