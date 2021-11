Sylwia Spurek i jej krucjata przeciwko hodowli zwierząt - co na to minister Kowalczyk?

Jaki jest stosunek aktualnego kierownictwa resortu rolnictwa do pomysłów europosłanki Sylwii Spurek, które dążą do wyeliminowania hodowli zwierząt, m.in. poprzez wprowadzenie zakazu produkcji i spożycia mięsa i mleka?

Europosłanka Sylwia Spurek od lat walczy o ograniczenie spożycia produktów pochodzących od zwierząt. Nie dalej jak we wrześniu, przedstawiła postulat dot. zakazu polowań, wędkarstwa i wykorzystywania zwierząt w cyrkach, a także 100% zakazu hodowli zwierząt do 2040 r. - propozycję nowej, tzw. Piątki dla Zwierząt:

Jej marzeniem jest też doprowadzenie do zakazu reklam mięsa, a także wprowadzenie 0% VAT na żywność produkowaną bez eksploatacji i zabijania zwierząt.

W ostatnich dniach za pomocą mediów społecznościowych podzieliła się kolejnym swoim pomysłem: - A może osoby jedzące produkty odzwierzęce, świadomie narażające się na nowotwory, choroby serca czy cukrzycę typu 2, powinny płacić wyższą składkę na ubezpieczenie zdrowotne? Znając ryzyka i mając dostęp do innej żywności? - zastanawia się Sylwia Spurek na swoim profilu FB.

Wszystkie takie pomysły europosłanki spotykają się z żywą dyskusją ze strony mięsożerców, no i oczywiście ze strony środowiska rolników.

O to, jaki jest stosunek aktualnego kierownictwa resortu rolnictwa do pomysłów europosłanki Sylwii Spurek, które dążą wprost do wyeliminowania hodowli zwierząt na mięso i mleko, m.in. poprzez wprowadzenie zakazu spożycia tego typu produktów - zapytaliśmy podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie Henryka Kowalczyka, ministra rolnictwa i rozwoju wsi:

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji wszystkich sesji i debat jakie miały miejsce podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.