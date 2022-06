Presja wilków zmusza rolników do zaniechania wypasu zwierząt, Foto: Pixabay

Rząd szwedzki przyznał rację rolnikom i planuje zlecić odstrzał co drugiego wilka.

Szwedzki rząd wysłuchał racji Szwedzkiego Związku Rolników (LRF) i zamierza zmniejszyć populacje wilków. Według oficjalnych danych, obecnie populacja wilków w Szwecji szacowana jest na 400 osobników. Rząd zakłada redukcję populacji przynajmniej do 270 wilków, a docelowo do 170 sztuk. Odpowiedni wniosek ma wkrótce trafić pod obrady parlamentu w Sztokholmie.

Plan redukcji wilków to efekt nacisków szwedzkich rolników, którzy argumentują, że populacja drapieżników od 2018r. gwałtownie rośnie. W efekcie zaś dochodzi coraz częściej do ataków na stada zwierząt hodowlanych. W niektórych rejonach kraju wilki zmusiły już do zaniechania wypasu wielu hodowców owiec. Szwedzki Związek Rolników zwrócił również uwagę rządu na fakt, że obecna populacja wilków dawno przekroczyła liczbę ustaloną jako próg przez Szwedzką Agencję Środowiska.

O zamierzeniach szwedzkiego rządu donosi niemiecki portal rolniczy Agrarheute. Wytyka przy tym, że to co dla polityków niemieckich jest niewykonalne, w Szwecji jest dozwolone. O odstrzały redukcyjne wilków od kilku lat bezskutecznie walczą rolnicy w wielu regionach Niemiec – szczególnie w Bawarii i Dolnej Saksonii. Ten sam problem dotyczy jednak hodowców w wielu innych krajach UE, także w Polsce.