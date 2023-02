Drogie są wszystkie środki produkcji. Czy w tej sytuacji zarobimy na zbożach, w tym pszenicy konsumpcyjnej, której cena obecnie lawiruje pomiędzy 1100-1250zł/t.

Ceny pszenicy są niższe o około 20% w stosunku do tych oferowanych w żniwa.

Niestabilny rynek nie napawa optymizmem.

1,5 t pszenicy z hektara mniej

W stosunku do żniw ceny pszenicy spadły o około 20%. Oczywiście przy tak niestabilnym rynku nie ma żadnej pewności, że taka będzie w żniwa. Oby tylko nie była niższa – po cichu wszyscy liczymy, że do lipca czy sierpnia cena pójdzie w górę. Teraz przyjmijmy jednak dla obliczeń aktualną wycenę pszenicy. Tak jak wspomnieliśmy – spadek ceny oscyluje w granicach 20%. Zakładając plon na poziomie 7 t/ha i cenę w żniwa 1450 zł/t uzyskiwaliśmy 10.150,00 zł / ha. Przy aktualnej cenie to już tylko 8.050,00 zł. To ponad 2.000,00 zł różnicy. Odnosząc się do aktualnej sytuacji rynkowej – sprzedając towar np. w lutym jesteśmy w takiej sytuacji, jakby pszenica „sypała” o niemal 1,5 t niżej! Mniej więcej o tyle niższy przychód z hektara uzyskujemy. Dobrze, ale skoro nasz towar staniał tak znacznie to jak wyglądają nasze koszty?

Nawozy za prawie 3 tony pszenicy

Największy koszt tradycyjnie stanowią nakłady na nawożenie. W tym sezonie wyjątkowo trudne do określenia, ponieważ wartość towaru jesienią nie znajdowała uzasadnienia rynkowego. Część gospodarstw zakupiła azot w tym czasie w obawie przed dalszymi podwyżkami. Ówczesne ceny za saletrę na poziomie nawet 5.000,00 zł spowodowały, że kupując towar w tej cenie i podając 150 kg N (450 kg saletry) koszt samego nawożenia azotowego opiewa na 2250 zł. Do tego NPK (np. Polifoska 6) w cenie 4400 zł – przy dawce 200 kg/ha koszt nawożenia wieloskładnikiem wynosi 880 zł. Przy – umówmy się – w miarę oszczędnym nawożeniu koszt podania nawozów mineralnych daje nam 3130 zł. Prosty rachunek – nawozy zabierają nam 2,7 t pszenicy przy aktualnej cenie. A to dopiero wierzchołek góry lodowej.

Drogie nasiona

Kwalifikowany materiał siewny jesienią wyceniany był już na ponad 300 zł/dt. Pszenice (materiał siewny) wyceniane były pomiędzy 300 a 400 zł/dt. Jeśli przyjmiemy średni koszt zakupu nasion na poziomie 350 zł/ dt i normę wysiewu na poziomie 1,6 dt/ha to uzyskamy nakłady na poziomie 560 zł. Tak więc niecałe pół tony plonu oddamy za kwalifikat. Oczywiście – jest dopłata do materiału siewnego. Ale przy obecnych cenach płodów rolnych i kosztach ponoszonych przez rolników nie ma tu ona większego znaczenia. Nawóz i nasiona to już 3,2 t plonu – 3690 zł.

Podwyżki na ochronę roślin

Większość koncernów podniosła ceny środków ochrony roślin. Podwyżki – zazwyczaj rzędu 5 – 15 % - również znacznie okroją nasze portfele. Przyjmując koszt zabiegu T1 i T2 w obu przypadkach na 200 zł/ha tylko na zabiegi ochronne przeznaczamy niemal 350 kg pszenicy. Jasne jest, że nie możemy zrezygnować z ochrony – straty powodowane przez choroby i szkodniki są znacznie bardziej dotkliwe aniżeli nakład przeznaczony na ochronę. Doliczając zabieg regulacyjny na poziomie 100 zł/ha i zwalczanie chwastów (przyjmując 140 zł/ha) dodajemy do zakupów pestycydów 240 zł, co daje łączny koszt ochrony w granicach 640 zł. Łącznie 0,55 t pszenicy. W tym momencie na nakłady przeznaczamy już 3,75 t ziarna – 4330 zł.

Nieodłącznym elementem agrotechniki jest już dokarmianie dolistne. Bardzo potrzebne, w nowoczesnej technologii prowadzenia łanu wręcz niezbędne. Ale i tu w ogólnym rozrachunku nie jest tanio. Nakład na poziomie 100 zł/ha to raczej rynkowy standard (często znacznie więcej).

Kto wyczekał z nawozem zarobi więcej

Na drugim biegunie są gospodarstwa, które azot zakupiły teraz. Przy tym samym nawożeniu, jak wspomniane wyżej, ale cenie saletry na poziomie 3.000,00 zł, koszt podania N to 1350 zł/ha (900 zł mniej niż w pierwszym przypadku). Pozostałe koszty pozostają bardzo podobne. Oczywiście, trudno jest wyliczyć koszt ochrony. Część gospodarstw wybierze technologię dwuzabiegową, a inne zdecydują się na pakiet 3 zabiegów.

Nakład na każdy zabieg może być zgoła różny – de facto ochronę fungicydową można wykonać już od 100 zł/ha (kwestia tylko jej skuteczności w danej sytuacji) do 300 zł/ha. Podobnie rzecz się ma z zabiegami regulacyjnymi – w przypadku zastosowania samego CCC możemy „skracać” za 20 zł/ha, ale podając już proheksadion wapnia zabieg może kosztować nawet 100 zł/ha.

Analogiczna sytuacja dotyczy dokarmiania dolistnego czy siewu. Np. stosując własny materiał zaoszczędzimy teoretycznie sporo – nawet jeśli doliczymy zaprawę. Ale też jest to często ilość o którą pomniejszamy przychód z hektara (poprzez brak sprzedaży surowca przeznaczonego pod siew). Tak więc scenariuszy mamy wiele, a nasze wyliczenia są jedynie jedną z opcji.

Paliwo i zbiór też w cenie

Koszt paliwa także wzrósł bardzo mocno w stosunku do poprzedniego roku. Jeśli przyjmiemy 100 l/ha i cenę 7 zł/l (tak, były też i wyższe ceny, aczkolwiek w hurcie możliwe były chwilowo zakupy poniżej progu 7 zł) to zapłacimy za ON 700 zł/ha (około 0,6 t pszenicy). Ważną kwestią jest także sam zbiór. Jeśli ten wykonywany jest usługowo to możemy śmiało dorzucić 550 zł do kosztów. We własnym zakresie teoretycznie zbierzemy materiał znacznie taniej – w praktyce jednak jeśli doliczymy amortyzację sprzętu to koszt również jest wysoki. A skoro jesteśmy przy amortyzacji – tej nie będziemy liczyć w tym zestawieniu, gdyż inaczej będzie wyglądać w każdym gospodarstwie. Różnice tu będą bardzo duże. Doliczając paliwo oraz usługę kombajnowania uzyskujemy 5680 zł. Przy cenie pszenicy na poziomie 1150 zł na nakłady musimy przeznaczyć aż 4,93 t/ha.

Musimy robić swoje - ale liczyć bardziej niż kiedyś

Środki do produkcji kosztowały nas w tym przykładzie 4430 zł. Paliwo oraz zbiór 1250 zł. Oddajemy już 5 ton pszenicy, a jeszcze trzeba doliczyć inne kwestie – podatek, KRUS, ewentualne koszty dzierżawy, ubezpieczenia upraw. Gdybyśmy średnio na te cele przeznaczyli 1000 zł to tracimy kolejne 0,85 t.

Jak więc wygląda siła nabywcza naszego towaru? Słabo, bardzo słabo. Przy tej cenie pszenicy i kosztach niemal 5 ton musimy oddać na same środki do produkcji i paliwo. Kolejna kilkaset kg pszenicy przeznaczymy na tematy okołogospodarcze, jak wspomniany KRUS etc. I nawet jeśli nawóz uda się kupić taniej wiosną, to i tak nasz dochód będzie niewielki. Przy plonie 7 t/ha w podanym przykładzie i przychodzie na poziomie 8.050,00 zł wiele nam nie zostaje. Po podliczeniu wszystkiego to około 1500 zł/ha (około 2400 zł przy zakupie azotu na początku wiosny). Za tę kwotę przy aktualnych cenach nie kupimy nawet pół tony saletry. A trzeba spłacać kredyty zaciągnięte na gospodarstwo, dalej inwestować, no i przede wszystkim żyć.

Do dochodu można doliczyć dopłatę, ale tak naprawdę w obecnej sytuacji i zmianach związanymi z płatnościami bezpośrednimi nikt nie wie ile pieniędzy z dopłat wróci do rolników. Pozostaje nam robić swoje, ale dobrze obracać musimy każdą złotówkę.