Jak długo jeszcze będzie trwać ta patowa sytuacja na rynku zbóż - pytają rolnicy PZPRZ i po raz kolejny apelują o pomoc i wsparcie. Wskazują, że przez import ukraińskiego zboża pogłębia się kryzys na wsi, co grozi tym, że rolnicy wyjdą w końcu na ulice.

Rynek zbóż w naszym kraju znajduje się obecnie w krytycznym położeniu - pisze w liście do premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Henryka Kowalczyka Marcin Gryn, wiceprezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

- Otwarcie granic w handlu z Ukrainą ma duży wpływ na rynek zbóż w naszym kraju, a szczególnie jest dotkliwe dla rolników ze wschodnich części kraju. Magazyny zbożowe zapchane są ziarnem, które zamiast być przetransportowywane i sprzedawane na światowych rynkach, przynosząc dochody naszym przedsiębiorcom, zostaje w Polsce blokując nasze możliwości dalszego działania i rozwoju. Od lat domagamy się zwiększenia możliwości eksportowych naszych zbóż, teraz jest najwyższy czas, aby zintensyfikować działania w tym zakresie. Nie zrobimy tego sami, potrzebujemy wsparcia naszego Rządu - zwraca uwagę wiceprezes PZPRZ.

W jego ocenie, problem ten pogłębia brak stosownej infrastruktury portowej, przystosowanej do eksportu zboża z naszego kraju.

– O jej uruchomienie wielokrotnie zwracaliśmy się w ostatnich latach do kolejnych ministrów rolnictwa, w tym także do Pana Premiera i Prezydenta, niestety bez satysfakcjonującego odzewu. Dziś – brak reakcji w odpowiednim czasie w tym temacie – mści się na polskich rolnikach. Profesjonalne, polskie agroporty na miarę naszych możliwości eksportowych – gdyby powstały w odpowiednim czasie, nie tylko ewidentnie poprawiłyby sytuację ekonomiczną polskich rolników (poprzez zwiększenie możliwości zbytu), ale też mogłyby dziś odegrać bardzo pozytywną rolę w światowym handlu zbożem i przynosiłby zyski całemu krajowi. Tymczasem nieudolnie próbujemy wysyłać w świat ukraińskie zboże - ocenia Marcin Gryn.

I dodaje: - Według naszej wiedzy, porty pozapychane są aktualnie importowanym węglem, nie ma w nich miejsca na statki zbożowe. Również branża transportowa – zamiast obsługiwać sektor zbożowy, zajmuje się przewozem węgla, co skutkuje wzrostem stawek transportowych i utrudnia wywóz zboża poza granice Polski. Panie Premierze, jak długo jeszcze będzie trwać ta patowa sytuacja w sprawie polskiej infrastruktury portowej?

PZPRZ zwraca też uwagę, na bardzo niskie aktualnie ceny zbóż, nierekompensujące kosztów produkcji rolnej.

- Członkowie Związku gospodarujący zwłaszcza na wschodzie Polski alarmują, że do naszego kraju – z uwagi na zniesione bariery w handlu zbożem z Ukrainą – napływają ogromne ilości kukurydzy i innych zbóż od naszego wschodniego sąsiada. W celu rozładowywania zatorów transportowych na granicy z Ukrainą doraźnie wykorzystywane były możliwości szybkiej odprawy poprzez procedurę tzw. „zboża technicznego”. Zboże to, w szczególności jeśli kupowane jest bezpośrednio od ukraińskiego rolnika, niczym nie różni od standardowego, jednakże z uwagi na ogromne jego ilości, a do tego trzeba dodać wolumen zboża paszowego i brak sprawnego tranzytu poza granice, zboże to w znacznej części zostaje w Polsce i blokuje nasze magazyny - informuje wiceprezes PZPRZ.

Biorąc pod uwagę powyższe, Związek zwrócił się do premiera Morawieckiego i wicepremiera Kowalczyka z apelem o podjęcie pilnych działań, które przyczyniłyby się do rozładowania napięcia na krajowym rynku zbóż.

- Rozumiemy, że sytuacja ukraińskich rolników jest bardzo trudna (wojna, brak prądu, brak nawozów, ryzyko nieobsiania pól) ale wierzymy, że istnieją możliwości pomocy im bez strat dla polskich rolników, a nawet z korzyścią dla polskiej gospodarki. Rozumiemy też, że portów nie da się rozbudować z dnia na dzień. Dlatego apelujemy o pilne wprowadzenie rozwiązań ułatwiających tranzyt zboża z Ukrainy poza granice Polski lub powołania/ wskazania podmiotów, które zajmować się będą zakupem zboża z Ukrainy z przeznaczeniem na jego wywóz poza granice Polski, bez szkody dla polskiego rolnika. Podjęcie takich działań możliwe jest tylko na szczeblu centralnym - zaznacza w piśmie wiceprezes Gryn.

- Proponujemy, aby podległa Skarbowi Państwa spółka Elewarr w większym stopniu włączyła się w skup zbóż z rynku, zwłaszcza z rejonów wschodniej Polski - dodaje.

Związek podkreśla również, że ceny zbóż w Polsce oprócz ww. czynników kształtowane są również przez światowe giełdy zbożowe (Matif, giełda rolna w Chicago) tj. jeśli ceny na giełdach spadają to spadki te odczuwane są również w Polsce.

- Dlatego obserwując trwałe spadki cen na światowych giełdach, które wpływają na obniżenie inflacji rząd polski powinien podejmować działania w celu obniżenie cen środków do produkcji rolnej, na które ma wpływ (głównie nawozy, paliwo, gaz i prąd elektryczny dla rolników). Bez tych działań produkcja rolna w Polsce stanie się nieopłacalna a rolnikom grozić będzie bankructwo - uważa Marcin Gryn.

W jego ocenie, powinniśmy również domagać się dodatkowych środków od Unii Europejskiej na stabilizację cen płodów rolnych na rynku dotkniętym przez import zboża.

- Apelujemy do Pana Premiera, aby zwrócił się Pan do Komisji Europejskiej, która zezwoliła na bezcłowy handel zbożem - by zdecydowanie bardziej włączyła się w proces redystrybucji ziarna z Ukrainy do innych państw. Z Polski obecnie nie wypływają żadne statki ze zbożem. Jeśli eksport nie ruszy polski rolnik nie będzie miał, gdzie sprzedać swojego zboża, kryzys na wsi będzie się pogłębiał, a rolnicy mogą wyjść na ulice - pisze Marcin Gryn, wiceprezes PZPRZ.