Uprawa biomasy na tzw. gruntach nieprodukcyjnych?

Zdaniem samorządu rolniczego w obecnej sytuacji kryzysu energetycznego i grożącego zerwania łańcuchów dostaw bardzo ważne jest zapewnienie własnych źródeł energii. Dlatego KRIR proponuje uprawę biomasy na tzw. gruntach nieprodukcyjnych.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystosował do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka pismo, w którym wnioskuje o wystąpienie do Komisji Europejskiej z postulatem umożliwienia w ramach planowanej normy DKR 9 – Minimalny udział 4% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie wykorzystywanych na obszary i obiekty nieprodukcyjne, włączając w to grunty ugorowane – przeznaczenia tych gruntów pod uprawę roślin przeznaczonych na biomasę.

Zdaniem samorządu rolniczego w obecnej sytuacji kryzysu energetycznego i grożącego zerwania łańcuchów dostaw bardzo ważne jest zapewnienie własnych źródeł energii, zwłaszcza odnawialnej.

- W takiej sytuacji korzystne byłoby zaliczenie, jako spełnienie ww. warunku, uprawy roślin z przeznaczeniem na produkcję biopaliw. Chodzi o takie rośliny jak rzepak na olej przemysłowy, kukurydza, słonecznik i inne. Rośliny te nie byłyby wykorzystywane jako żywność, a więc warunek nieprodukcyjności byłby spełniony - zaznacza w piśmie do resortu rolnictwa KRIR.