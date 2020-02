W Małopolskiej Hodowli Roślin zaprawa za 2,5 mln zł plus utylizacja…

400 ton kukurydzy Kadryl zaprawiono środkiem wycofanym z obrotu.

W Małopolskiej Hodowli Roślin zaprawiono środkiem Vitavax 400 ton kukurydzy Kadryl – dowiadujemy się nieoficjalnie. Problem w tym, że Vitavax nie uzyskał ministerialnej zgody na stosowanie i do końca stycznia powinien być zutylizowany.

„Pomyłka” warta jest 2,5 mln zł. Podobno – proszone o to przez p.o. prezesa Piotra Serafina - MRiRW nie wyraziło zgody na warunkowe wpuszczenie tego ziarna na rynek. Do straty trzeba też będzie doliczyć jeszcze koszt utylizacji ziarna.

Czy Vitavax jest dopuszczony do obrotu? Do kiedy można było go używać? Ile kosztowało to zaprawienie i co teraz stanie się z tą kukurydzą? – pytamy od wczoraj w MRiRW, KOWR i samej MHR. Odpowiedzi nie ma. Czyżby coś było na rzeczy?

Zysk z ilu lat spółka będzie musiała przeznaczyć na pokrycie tej straty?