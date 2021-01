W polskim rolnictwie nie ma upadłości?

W 2020 r. do 31 grudnia opublikowano w MSIG 41 875 ogłoszeń związanych z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi, w tym 13 084 dotyczyły ogłoszenia upadłości konsumenckiej, 587 ogłoszenia upadłości firm, a 800 to ogłoszenia o rozpoczęciu postępowania restrukturyzacyjnego – podaje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

W 2020 r. opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacje o 587 upadłościach firm. To podobny wynik, jak notowane w latach poprzednich - jak wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Jak wynika też z danych zgromadzonych przez COIG, w rolnictwie w 2020 roku miało miejsce zaledwie 10 upadłości, tj. 1,72% z wszystkich upadłości firm w 2020 roku.

W 2020 roku w Rejestrze Przedsiębiorców KRS według klas PKD 311 firm rozpoczęło działalność w klasie ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO – to 0,66 proc. wszystkich.

Czy z tego wynika, że firmy rolnicze są odporne na upadłość i epidemię?

Więcej: Branża żywnościowa odporna na koronawirusa?

A może decydują się raczej na restrukturyzację?

Postępowania restrukturyzacyjne w rolnictwie dotyczą 138 firm, tj. 17,36% wszystkich postępowań w 2020 roku. To drugie miejsce pod względem liczby restrukturyzacji wśród wszystkich branż.

Trzeba też dodać, że większość rolników prowadzi działalność nierejestrowaną. Mogliby więc się znaleźć w dziale „upadłość konsumencka”, ale te rejestry nie podają zawodu ani przedmiotu działalności gospodarczej upadających konsumentów.

Jak podaje COIG, w 2020 r. ogłoszono upadłość konsumencką w stosunku do 13 084 osób. Jest to o 64,5% wyższy wynik niż w 2019 r. Zwrócono też uwagę, że od 1 stycznia 2015 r. do 24 marca 2020 r. połowa wniosków o upadłość była oddalana. Wymogiem ogłoszenia upadłości była przesłanka, aby była ona niezawiniona przez dłużnika. Obecnie każde zgłoszenie upadłości przez dłużnika kończy się jej ogłoszeniem, a sąd rozstrzyga, w jakiej wysokości (dostosowanej do aktualnej możliwości dłużnika) i przez jak długi okres (do 7 lat), dłużnik będzie spłacał zobowiązania.

Przypomnijmy, że praktycznie nie udało się wdrożyć przepisów ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

