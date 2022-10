- Należy mieć świadomość, że nie jest dokument ostateczny i może być wielokrotnie zmieniany - zaznaczył minister Henryk Kowalczyk w swoim wystąpieniu na inauguracji konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie. Dalszej korekty wymaga jednak Zielony Ład.

Henryk Kowalczyk był gościem 10. edycji konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.

Krajowy Plan Strategiczny dla nowej Wspólnej Polityki Rolnej odzwierciedla komplementarne podejście do produkcji rolniczej.

Polski KPS został opracowany z myślą o odbudowie produkcji zwierzęcej i powiązaniu jej z produkcją roślinną.

To właśnie produkcja zwierzęca będzie niezwykle dobrze dofinansowanym obszarem - zapewniał wicepremier Kowalczyk.

Zatwierdzony w lipcu br. Krajowy Plan Strategiczny dla nowej Wspólnej Polityki Rolnej odzwierciedla - zdaniem ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka - komplementarne podejście do produkcji rolniczej. Jeśli jednak KPS nie będzie spełniał oczekiwań rolników, będzie można go zmieniać w trakcie realizacji. Już teraz, w opinii wicepremiera, zmian wymaga strategia Zielonego Ładu, gdyż jej założenia nie przystają do obecnych uwarunkowań w Europie i sytuacji geopolitycznej na świecie.

- Krajowy Plan Strategiczny został zatwierdzony w lipcu br. Negocjacje nie były łatwe i czasami trzeba było iść na trudne kompromisy - powiedział minister rolnictwa Henryk Kowalczyk podczas inauguracji naszej konferencji Narodowe wyzwania w Rolnictwie, która dziś odbywa się w Jachrance pod Warszawą.

- Udało się nam zwiększyć środki na dobrostan, ale w pewnych tematach musieliśmy ustąpić np. w kwestii zimowej okrywy na 80 proc. od następnego sezonu.

- Miejmy jednak świadomość, że Krajowy Plan Strategiczny może być wielokrotnie zmieniany. Jest wciąż pole do rozmów i negocjacji - podkreślił wicepremier precyzując, że rząd będzie miał prawo do wprowadzenia 8 zmian w przyjętym przez Komisję Europejską dokumencie.

Trudno KPS oceniać dziś, będziemy musieli oceniać go w trakcie realizacji i zmieniać, jeśli taka zajdzie potrzeba. Nie jest to dokument ostateczny - zaznaczył minister Kowalczyk.

Według szefa resortu rolnictwa KPS odzwierciedla komplementarne podejście do produkcji rolniczej. Łączy bowiem wspieranie produkcji i odbudowę produkcji zwierzęcej z troską o glebę, wodę i klimat.

Jak stwierdził minister, w ciągu minionej dekady w Polsce znacznie ubyło gospodarstw z produkcją zwierzęcą, przede wszystkim z trzoda chlewną. Tak, jak w całej Europie, jest to skutek załamania cen na rynkach, ale też ASF i wymogów bioasekuracji, którym nie wszyscy mogli sprostać.

- Ceny udało się w ostatnim czasie ustabilizować, ale straty w pogłowiu zwierząt nieprędko da się odrobić - przyznał Kowalczyk. - To co najtrudniej zmienić, to fakt, że młodzi odchodzą z gospodarstw, gdzie jest prowadzona produkcja zwierzęca - dodał nasz prelegent w Jachrance.

Wicepremier podkreślił, że polski KPS został opracowany z myślą o odbudowie produkcji zwierzęcej i powiązaniu jej z produkcja roślinną, co do niedawna było normą dla naszych gospodarstw rodzinnych. Plan zakłada również zwiększanie tzw. wartości dodanej w gospodarstwach, dzięki wsparciu na przetwórstwo. Działania te będą wspierane również ze środków krajowych.

Rozwój przetwórstwa lokalnego

- Mam nadzieję, że to przetwórstwo lokalne będzie się rozwijało i ta wartość dodana będzie się w naszych gospodarstwach zwiększała - powiedział wicepremier. Przyznał jednak, że "nie będzie dobrostanu zwierząt, ani rozwoju przetwórstwa bez środków na inwestycje".

Henryk Kowalczyk odniósł się również do strategii Zielonego Ładu, w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej.

Cieszę się, że zrezygnowano z pewnych wymogów po wybuchu wojny na Ukrainie. Chodzi mi oczywiście o wymóg ugorowania gruntów, co w obecnej sytuacji Europy byłoby rozwiązaniem zwyczajnie szkodliwym - stwierdził minister rolnictwa.

- Podobnie powinniśmy się przeciwstawić innym złym rozwiązaniom, np. redukcji stosowania środków ochrony roślin - powiedział.

- Realizacja europejskiego Zielonego Ładu w dotychczasowych założeniach byłaby niebezpieczna. Wojna w Ukrainie przecież nie wygasła, a sytuacja międzynarodowa stoi w sprzeczności do tej strategii - dodał wicepremier.

Kowalczyk odniósł się również do sytuacji na rynku nawozów.

- Gwałtowny wzrost cen nawozów to zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego. Robimy wszystko, by ustabilizować sytuację na tym rynku - zapewnił Kowalczyk.