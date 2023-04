Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski właśnie przekroczył polską granicę. Ma dziś spotkać się z polskimi władzami, by omówić najważniejsze kwestie dalszej współpracy z Polską. Jedną z nich powinno być ukraińskie zboże - mówi Aleksander Kwaśniewski w wywiadzie dla wp.pl.

- W nieoficjalnych, kuluarowych rozmowach, powinny zostać podjęte tematy uważane za problematyczne. Dziś jest nim sprawa związana z ukraińskim zbożem zalegającym w Polsce. Ta kwestia jest dziś poważnym ciężarem w relacjach polsko-ukraińskich – powiedział Aleksander Kwaśniewski w wywiadzie dla Wirtualnej Polski.

Ukraińskie zboże, jak polityczna paliwo

Dziennikarze WP zapytali byłego prezydenta o najważniejsze zagadnienia, które powinny pojawić się podczas rozmów. Poza kwestią przystąpienia do NATO i sprawami związanymi z bezpieczeństwem, zdaniem Aleksandra Kwaśniewskiego polska strona powinna poruszyć kwestie importu zboża.

- Ukraińskie zboże nie powinno dłużej wypierać polskiego, bo to powoduje bardzo duże napięcia. A te napięcia prowadzą do stwierdzeń części obywateli, podsycanych przez środowiska bliskie Konfederacji, że "to nie jest nasza wojna". Prezydent Zełenski w tej sprawie powinien być szczególnie uwrażliwiony i problem ten brać poważnie pod uwagę. – uważa były prezydent. - Polskie władze oczywiście również. Zwłaszcza że wchodzimy w Polsce w okres bardzo intensywnej kampanii wyborczej. I byłoby czymś fatalnym, gdyby kwestia ukraińska stała się elementem polaryzującym polskie społeczeństwo i tematem wykorzystywanym politycznie do partyjnych rozgrywek.

Wołodymyr Zełenski już w Polsce. Zboże jednym z tematów rozmów

To może być paliwo polityczne dla wspomnianego środowiska politycznego. Nasz rząd w związku z tym musi łagodzić napięcia między Polską a Ukrainą. Na tym powinno zależeć obu stronom - dodał Kwaśniewski.

Jak zauważył były prezydent RP:

- Prezydent Ukrainy jest zainteresowany tym, by ukraińskie zboże trafiało na rynki zewnętrzne, bo dzięki temu płyną do Ukrainy pieniądze. Ale zboże miało przechodzić przez Polskę z Ukrainy w sposób tranzytowany. Szkopuł w tym, że coś tu, w Polsce, nie zadziałało. I to Polska powinna w pierwszej kolejności podjąć działania, na kilku kierunkach - i na ukraińskim, i na kierunku Unii Europejskiej. To zboże nie może zalewać rynku polskiego, tylko trafiać na przykład do Afryki, gdzie jest na nie zapotrzebowanie.

A jeśli okaże się, że to zapotrzebowanie jest mniejsze, to trzeba wrócić do ograniczeń wynikających z polityki celnej - obarczania tych produktów cłem i uczynienia ich konkurencyjnymi wobec polskich produktów. To, jak to będzie wyglądało, to zadanie dla polskiego rządu.

