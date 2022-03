Zabezpieczenie paliwa dla gospodarstw to sprawa pilna, zwłaszcza na Zamojszczyźnie

O zabezpieczenie dostaw paliwa dla gospodarstw rolnych, zwłaszcza tych ze wschodnich województw Polski, zaapelowali do Wicepremiera Henryka Kowalczyka oraz do Prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka rolnicy z Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

Kilka dni temu informowaliśmy, że samorząd rolniczy zwrócił się do Wicepremiera Henryka Kowalczyka o zabezpieczenie paliwa dla gospodarstw rolnych. - Nadmienić należy, że ustanowiony limit w stosunku do zużycia paliwa podczas pracy traktora wystarczy na godzinę pracy a zbliżają się prace polowe - pisał KRIR do ministra rolnictwa.

Dziś w tej samej sprawie - wsparty apelem rolników z Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego - postanowił wystąpić do resortu rolnictwa, ale też do Daniela Obajtka, Prezesa PKN Orlen - Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych.

- Jak wiadomo, jednym ze skutków rosyjskiej agresji na Ukrainę jest reglamentacja oleju napędowego wprowadzona zarówno przez PKN Orlen jak i inne koncerny paliwowe. Chcemy podkreślić, że obecnie obwiązujące limity tankowania (50 litrów prosto do baku) oraz faktyczne braki paliwa w okolicznych hurtowniach realnie utrudniają, a w przypadku części gospodarstw praktycznie uniemożliwiają rozpoczęcie koniecznych do wykonania, wiosennych zabiegów agrotechnicznych. Niestety, ze względu na bardzo wysokie wzrosty cen nawozów w ostatnich miesiącach, wielu rolników nie mogło pozwolić sobie na zgromadzenie odpowiednich zapasów paliwa. Jesteśmy przekonani, że opóźnienie lub zaniechanie niezbędnych prac polowych, znacząco wpłynie na tegoroczne zbiory, a wobec wojny za naszą wschodnią granicą oraz spodziewanej bardzo dużej liczby uchodźców, bezpieczeństwo żywnościowe kraju uważamy za kluczowe, niemniej ważne niż energetyczne czy militarne - argumentuje w ślad za ZTR Stanisław Kacperczyk, Prezes PZPRZ.

To właśnie rolnicy z Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego, czyli z powiatów przygranicznych, zwrócili się do Związku z problemem dostępności paliw rolniczych.

- Mamy jednak świadomość, że problemy z dostępnością odpowiedniej ilości oleju napędowego dotyczą gospodarstw rolnych na terenie całego kraju - podkreśla Prezes Kacperczyk i dodaje: - Niestety jednak to właśnie powiaty przygraniczne są obecnie miejscem działania dużej liczby służb, mających pierwszeństwo w zaopatrywaniu się w paliwo bez limitów, a także pierwszymi, do których wjeżdża bardzo duża liczba ukraińskich samochodów, które także potrzebują tankowania.

- Nie wiemy jak długo potrwa ten wyjątkowy stan, ale wiemy że nasza praca nie może czekać, dlatego zwracamy się z prośbą o jak najszybsze wypracowanie rozwiązań, które pozwolą nam, rolnikom zaopatrzyć się w paliwo zgodnie z limitami wynikającymi z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Nie jesteśmy w stanie produkować żywności, bez niezbędnych do tego środków, a takim środkiem z całą pewnością jest odpowiednia ilość paliwa potrzebna każdemu gospodarstwu do wykonywania prac polowych - apeluje w ślad za rolnikami z Zamojszczyzny Stanisław Kacperczyk.