Zaskakujące ceny owoców i warzyw w hurcie

Tegoroczne, lipcowe ceny owoców i warzyw w hurcie mocno zaskakują.

Chłodna aura utrudniła w tym roku rozpoczęcie sezonu borówkowego. Jak oceniają eksperci, zbiory zapowiadają się jednak wysokie, a jagody są większe niż w zeszłym roku i zdrowe. Mimo tego, ceny tych owoców wyraźnie wzrosły. Piętno odciska tu bowiem globalna sytuacja związana z pandemią i komplikacje w przepływie pracowników z zagranicy.

Kilogram borówek kosztuje aktualnie na rynku w Broniszach 17-22 zł, czyli zdecydowanie więcej niż rok temu o tej samej porze, kiedy owoce te oferowano po około 9-13 zł/kg. Na rynku w podpoznańskim Franowie (WGRO) borówki oferowano po 10-13 zł w 0,5 kg pojemniku, podczas gdy rok temu było to ok. 8-10 zł za taki sam pojemnik. Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe S.A. wystawia borówki po 22-26 zł/kg. Rok temu oferowano je w tym miejscu jedynie po ok. 14-15 zł/kg. Drożej jest też na lubelskiej Elizówce. Rok temu 250 gramowe opakowanie borówek kosztowało tam w drugiej połowie lipca 3,50-4 zł, teraz jest to cena 5-6 zł.

Półkilogramowe opakowanie malin na WGRO kosztuje 7-12 zł (notowania z 21 lipca). Na Łódzkim Rynku Hurtowym „Zjazdowa” 250 gram malin oferuje się aktualnie po 5-8 zł, podczas gdy rok temu za taką cenę można było kupić opakowanie malin 0,5 kg!

Nie lepiej jest z jabłkami. Wczesna odmiana Early Geneva na rynku w Broniszach oferowana jest obecnie po 4-5,33 zł/kg. Rok temu była to cena jedynie 1,75-2,50 zł/kg! Znacznie taniej oferuje aktualnie jabłka Early Geneva Elizówka – bo po 2-4 zł/kg, natomiast WGRO po 3,33-4,66 zł/kg.

Droższe są też jabłka z ubiegłorocznych zbiorów. Jak się tłumaczy, ze względu na epidemię koronawirusa spadła sprzedaż cytrusów, a znacznie wzrosła sprzedaż jabłek – dlatego teraz brakuje ich w chłodniach, a więc notowania tych owoców zwyżkują. Na rynku w Broniszach jabłka z ubiegłorocznych zbiorów kosztują od 5 do prawie 7 zł/kg. Na łódzkiej „Zjazdowej” za 15 kg worek takich owoców trzeba zapłacić od 50 do 100 zł.

Różnie w skali kraju rozkładają się ceny warzyw. Pęczek młodej marchwi kosztuje na Broniszach 1,50-2 zł. Rok temu było to nieznacznie więcej bo 1,50-2,30 zł/pęczek. Na Elizówce młodą marchew proponuje się natomiast po 2,30-2,40 zł/kg , podczas gdy w drugiej połowie lipca ub. roku była to cena 1,80-2 zł/kg. Na Podlaskim Centrum Rolno-Towarowym S.A. oferuje się pęczek młodej marchwi po 2-2,50 zł, na WGRO po 2-3 zł.

Zróżnicowane, choć nieco tańsze niż rok temu są kalafiory w hurcie. Na Broniszach warzywo to można kupić po 4-5,50 zł/szt, na WGRO po 4,50-4,80 zł/szt., na „Zjazdowej” po 2,50-4 zł/szt, a na Elizówce po 3,50 zł/szt (rok temu była to cena dochodząca do 5-6 zł/szt).

O wiele tańsza jest natomiast w tym roku młoda kapusta – rok temu za główkę trzeba było zapłacić na Elizówce 5-6 zł, a teraz jest to tylko 1,50-2 zł. Na WGRO młodą kapustę proponuje się po 1,50-2 zł/szt, podczas gdy w drugiej połowie lipca zeszłego roku było to 3,50-4,50 zł/szt. Na „Zjazdowej” warzywo to można kupić aktualnie po 0,50-2 zł/sztukę, a rok temu była to cena 3-6 zł/szt.!

Zaskakują też ceny młodych ziemniaków na rynkach hurtowych. Na WGRO proponuje się je aktualnie po 12-18 zł/15 kg, rok temu była to cena 25-30 zł/15 kg! Na „Zjazdowej” taki sam worek młodych ziemniaków oferuje się po 8-15 zł, podczas gdy rok wcześniej była to cena 28-35 zł! Na lubelskiej Elizówce młode ziemniaki można kupić w hurcie po 0,80-1,20 zł/kg (rok temu 1,80-2,20 zł/kg)