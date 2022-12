Rolnicy protestują, rząd obiecuje, komisarz lawiruje, a Zachód drwi – tak w skrócie opisać można sytuację, jaka stała się naszą rzeczywistością po wprowadzeniu w UE bezcłowego importu produktów rolnych z Ukrainy.

Niezadowolenie polskich rolników z powodu niekontrolowanego importu płodów rolnych z Ukrainy wzrosło do poziomu, który grozi wybuchem nie tylko społecznych protestów, ale i drastycznym spadkiem poparcia dotychczasowego elektoratu rządzącej prawicy w nadchodzących wyborach. Zachód, czyli kraje tzw. Starej Unii doskonale zdają sobie z tego sprawę i nie miejmy złudzeń – z pewnością to wykorzystają. Ale czy to zaszkodzi naszym rządzącym?

Rolnicy na drogach

O tym, jak rolnicy mają już dość zalewania krajowego rynku zbożem z Ukrainy rządzący mogli się naocznie przekonać, obserwując serię protestów, które odbywały się w tym tygodniu na Podlasiu, oraz w województwach lubelskim i świętokrzyskim. Jak w ich trakcie politycy mogli usłyszeć, nie chodzi wyłącznie o pszenice i tzw. zboża techniczne, ale również o kukurydzę, rzepak, gotowe mąki i pasze, oraz drób. Rolnicy nie mają gdzie sprzedać zboża z tegorocznych zbiorów, bo magazyny skupów i firm paszowych wypełnione są tanim zbożem z Ukrainy. Na polskich polach 100 tys. ha kukurydzy wciąż stoi nie skoszone, bo w konkurencji z ziarnem ukraińskim zbiory staję się nieopłacalne. Rolnicy domagają się od premiera ponownego wprowadzenia ceł na import z Ukrainy, kaucji dla importerów i interwencyjnego skupu kukurydzy.

Sytuacja stała się na tyle dramatyczna, że pogotowie strajkowe ogłosiła nawet rolnicza „Solidarność”, a o powtrzymanie importu wnioskowała do rządu Krajowa rada Izb Rolniczych – organizacje z racji politycznych powiązań zwykle nadzwyczaj bardzo powściągliwe w swoich reakcjach. Politykom PiS najwyraźniej grunt zaczął palić się pod stopami, skoro wicepremier Henryk Kowalczyk w trybie pilnym obwieścił polsko-ukraińskie negocjacje w celu wypracowywania mechanizmów bezpiecznego tranzytu ukraińskiego zboża. Pierwsze rozmowy z ukraińskim ministrem rolnictwa Mykołą Solskim już się ponoć odbyły.

Komisarz swoje - komisja swoje

Głos w sprawie zabrał też komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, który zadeklarował swoje poparcie, jeśli polski rząd wystąpi do Brukseli z wnioskiem o wprowadzenia ograniczeń dla bezcłowego importu produktów rolnych z Ukrainy.

Głos ten, choć skierowany do polskich parlamentarzystów, odbił się głośnym echem w całej UE, o czym świadczą publikacje medialne, choćby na łamach europejskiego tygodnika „Politico”. Media zachodniej Europy nie omieszkały wytknąć Wojciechowskiemu, że jego stanowisko odbiega zbyt daleko, a nawet sprzeciwia się linii polityki unijnej. Zachód przypomina również, że to Polska przecież była największym orędownikiem ułatwiania importu z Ukrainy, by wspierać ten kraj w obronie przed rosyjską inwazją. Zachód zarzuca wreszcie polskiemu rządowi obłudę i konformizm, a Janusza Wojciechowskiego oskarża o uprawianie kampanii wyborczej na rzecz PiS, co stoi w sprzeczności z obowiązkami unijnego komisarza.

Jak czytamy na łamach niemieckiego rolniczego portalu Agrarheute.de, rzeczniczka Komisji Europejskiej zapewniła jednak, że „KE jest zdecydowana nadal wspierać Ukrainę w tych trudnych czasach środkami liberalizacji handlu”. Rzecznik prasowy Wojciechowskiego również wypowiedział się w opozycji do stanowiska swego szefa, zaprezentowanego Polakom, twierdząc że komisja „będzie nadal wspierać Ukrainę i jej rolników w uprawie zbóż i roślin oleistych, które są bardzo potrzebne im i światu”, a UE będzie ułatwiać eksport ukraińskim rolnikom, zwłaszcza poprzez „pasy solidarności” i inicjatywę Black Sea Grains .

Komu szkodzi ten import?

Na tym samym niemieckim portalu czytamy też jednak, że import kukurydzy i drobiu z Ukrainy ekstremalnie rośnie. Ze statystyk Komisji Europejskiej wynika, że import kukurydzy z Ukrainy od lipca do października 2022 r. osiągnął już 3,75 mln ton, co oznacza potrojenie w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. W tym samym czasie import słonecznika wzrósł z 22 048 t do 779 460 t. Import rzepaku, według danych unijnych, pozostał stabilny i wyniósł 1,4 mln ton. Import drobiu z Ukrainy od stycznia do października br. osiągnął już 114 774 ton, tymczasem w całym poprzednim roku było to zaledwie 86 007 ton. Niemieckie media przyznają też, że te „dodatkowe ilości” trafiają głównie na rynki Polski, Rumunii i Bułgarii, a tamtejsi rolnicy odczuwają silną presję cenową z powodu wysokiej podaży.

Jak łatwo zauważyć, problem nadmiernego importu produktów rolnych z Ukrainy nie dotyka krajów Starej Unii. Cła na ten import zniesiono tylko na rok, ale kto lub co miałoby przekonać te kraje do wprowadzenia teraz ograniczeń? Kto lub co powstrzyma od wydłużenia tych porozumień na kolejny rok, bo końca wojny przecież nie widać?

Ach, ta zła Unia...

Trudno nie wspomnieć przy tej okazji, jak polscy mężowie stanu krytykowali kraje zachodniej Europy za brak należytej empatii wobec uchodźców z Ukrainy, brak woli wsparcia walczącego kraju i szkodliwą politykę uzależniania Europy od paliw i surowców z Rosji. Trudno nie wspomnieć niekończącego się sporu o praworządność w Polsce i kiepskich relacji Polski z Brukselą. Dziś piłka jest właśnie po stronie krytykowanych, a zza pleców słychać już chichot historii. Trudno wreszcie podejrzewać, by rząd ukraiński zrezygnował z bezcłowego handu z UE, skoro już udało mu się takie korzystne porozumienie osiągnąć.

Nie zamierzam tu jednak oskarżać obozu władzy o krótkowzroczność w polityce zagranicznej. Wręcz przeciwnie… Przecież w końcu chleb nie kosztuje jeszcze w sklepach 30 złotych, jak niedawno wróżono, a to z pewnością docenią wyborcy w miastach. Tym na wsi z kolei zafunduje się spektakl, jak to rząd dzielnie walczy o interes polskiego rolnika. A im bardziej te wysiłki przypominać będą przysłowiowe „zawracanie kijem Wisły”, tym łatwiej będzie można wytłumaczyć ich fiasko: To przecież nie nasza wina – to ta zła Unia…