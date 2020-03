Zboże importowane z Ukrainy powinno być kontrolowane zawsze i wszędzie

KRIR wnioskował do ministra rolnictwa o wprowadzanie ciągłych i obligatoryjnych kontroli ziarna sprowadzanego do kraju z Ukrainy.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek przyjęty podczas III posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego w sprawie przeprowadzania kontroli fitosanitarnych zbóż i kukurydzy importowanych z Ukrainy, w sposób ciągły na wszystkich przejściach granicznych.

"Większość środków ochrony roślin stosowanych na Ukrainie nie jest dopuszczona do stosowania w naszym kraju, wobec czego ich pozostałości mogą znajdować się w importowanych płodach rolnych. Wykrycie takich pozostałości jest niezwykle ważne dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów. Ponadto stosowane na Ukrainie środki ochrony roślin, w tym te które zostały wycofane w UE, powoduje, że produkcja jest o wiele bardziej konkurencyjna niż rolników europejskich." - argumentuje rolniczy samorząd.

KRIR sugeruje, aby rozważyć wprowadzenie możliwości kontroli produkcji na miejscu, tak jak to ma miejsce w przypadku naszego eksportu do Chin. Chińczycy najpierw wysyłają swoich przedstawicieli do państwa zainteresowanego eksportem na ich rynek i kontrolują standardy produkcji w Polsce. Zdaniem izb Polski rząd w podobny sposób winien zadbać o jakość zboża przywożonego do nas z Ukrainy.