Za 15 dni - co niemal pewne - nastąpi ponowne, pełne otwarcie granic w unijnym handlu z Ukrainą. Jak wynika ze słów Janusza Wojciechowskiego, komisarza UE ds. rolnictwa, jakie padły podczas czwartkowego spotkania w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej dyskutowany jest nowy pomysł, który może zapobiec kolejnemu, możliwemu kryzysowi na unijnym rynku zbóż, zwłaszcza w krajach przyfrontowych.

Zostało 15 dni do ponownego, pełnego otwarcia granic w unijnym handlu z Ukrainą. Niestety, w Komisji Europejskiej nadal nie ma jednoznacznej decyzji, czy czasowy zakaz importu niektórych produktów rolnych z Ukrainy do 5 państw przyfrontowych zostanie przedłużony.

- Jeśli zakaz ten nie zostanie przedłużony, będziemy mieli problem - przyznał na czwartkowym spotkaniu z posłami komisji rolnictwa PE Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa.

Dodał, że jest to wyłącznie jego stanowisko w tej sprawie.

Jest inny pomysł na pomoc Ukrainie

Janusz Wojciechowski poinformował posłów PE, że w Komisji Europejskiej dyskutowany jest właśnie jego autorski pomysł, który - w jego ocenie - może zapobiec kolejnemu, możliwemu kryzysowi na unijnym rynku zbóż w kontekście handlu z Ukrainą, zwłaszcza w krajach przyfrontowych.

Ta propozycja to dopłata średnio 30 euro do każdej transportowanej przez Ukrainę tony zboża do portów nadbałtyckich. Pieniądze te - padła przy tym kwota 600 mln euro - pochodziłyby z budżetu UE. Warunek miałby być taki, że Ukraina sama musi sobie znaleźć odbiorcę w krajach trzecich na swój towar.

- Ja nie widzę w tej chwili lepszego rozwiązania - stwierdził komisarz Wojciechowski i dodał, że tę propozycję popiera zarówno strona ukraińska, jak i przedstawiciele 5 państw przyfrontowych.

Oczywiście dalej - jak wynika z wypowiedzi komisarza - kontynuowany i wspierany byłby także tranzyt ukraińskich towarów przez teren UE.

Jak tłumaczył Janusz Wojciechowski, ukraińskie zboże dlatego zostaje w Europie, bo koszty transportu przez porty nadbałtyckie do państw trzecich są zbyt wysokie. Suma summarum państwa trzecie wolą kupić tańsze zboże rosyjskie. Dlatego unijna pomoc dla Ukrainy, w postaci dopłaty do kosztów transportu jest tym najlepszym - w ocenie komisarza - rozwiązaniem na ten moment.

- Nabywcom z krajów poza Europą zaczęłoby się wtedy opłacać kupować ziarno z Ukrainy - dodał Janusz Wojciechowski, ale zaznaczył też: - Sens tej propozycji jest również tylko wtedy, gdy czasowy zakaz importu do 5 krajów przyfrontowych zostanie przedłużony.

Inaczej ukraińskie zboże znowu zacznie zalewać wspomniane rynki, a tylko część zostanie wywieziona do państw trzecich.

UE powinna kupić zboże z Ukrainy i przekazać potrzebującym

Posłowie PE pytali komisarza Wojciechowskiego, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby, by KE po prostu - w ramach pomocy Ukrainie - kupiła ukraińskie zboże, a następnie przekazała w darze krajom tzw. głodującym. Wtedy byłaby pewność, że nie zostanie ono w UE. Janusz Wojciechowski odpowiedział, że to rozwiązanie jest zbyt drogie dla budżetu UE.

Poza tym, w trakcie spotkania padło wiele gorzkich w swym wydźwięku uwag ze strony posłów komisji rolnictwa PE, że mimo iż do 15 września pozostało niewiele czasu, KE wciąż nie wypracowała wiążącego stanowiska związanego z tą datą, że mimo upływu czasu nadal niewiele zrobiono by usprawnić funkcjonowanie korytarzy solidarnościowych czy poprawić infrastrukturę portową.

Reprezentujący w PE Rumunię, poseł Daniel Buda, komentując przekazaną przez komisarza Wojciechowskiego informację o braku jednoznacznej decyzji KE w sprawie (wyraźnie oczekiwanego przez posła) przedłużenia zakazu importu towarów z Ukrainy posunął się nawet do sformułowania pogróżki: - Proszę nie igrać z ogniem - stwierdził.