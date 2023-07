Rolnicy są oburzeni: ceny silosów oferowanych na krajowym rynku wzrosły trzykrotnie! Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta powinien przeprowadzić rzetelne dochodzenie w tej sprawie - alarmują.

Zarząd KRIR w piśmie datowanym 14 lipca 2023 r. zwrócił się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasza Chróstnego w sprawie niepokojącego wzrostu cen silosów zbożowych, których ceny - jak zauważa KRIR - ostatnio zwiększyły się niemal trzykrotnie.

- Do samorządu rolniczego napływają głosy rolników, którzy są oburzeni tym zjawiskiem i dlatego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta powinien przeprowadzić rzetelne dochodzenie w tej sprawie - apeluje Wiktor Szmulewicz, prezes KRiR.

Dlaczego silosy tak podrożały?

Samorząd rolniczy zauważa niezwykłe skoordynowanie wzrostu cen silosów zbożowych z ogłoszonym naborem wniosków o wsparcie na ich budowę i wyposażenie. ARiMR przyjmowała wnioski od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r., a pomoc finansowana jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

- O ile rozumiemy, że celem tego programu jest poprawa infrastruktury magazynowej dla zbóż, kukurydzy czy rzepaku, wzrost cen silosów zbożowych w tak krótkim czasie budzi nasze wątpliwości - zaznacza Prezes KRIR.

Dlatego, w jego ocenie, należy dokładnie zbadać przyczyny tego znaczącego wzrostu cen silosów zbożowych.

- Jeżeli związane jest to z nadużyciami, nieuczciwą konkurencją lub monopolistycznymi praktykami w branży silosów zbożowych, proszę o podjęcie odpowiednich działań mających na celu przywrócenie uczciwej konkurencji na rynku - napisał w piśmie do UOKIK Wiktor Szmulewicz.

Warto podkreślić, kontynuuje szef KRIR, że wsparcie na budowę i wyposażenie silosów jest niezwykle istotne dla polskich rolników. Poprawa infrastruktury magazynowej ma na celu zwiększenie odporności gospodarstw rolnych na kryzysy, m.in. w tym spowodowanym importem zboża z Ukrainy.

- Dlatego też samorząd rolniczy jest głęboko zaniepokojony, że znaczny wzrost cen silosów zbożowych może utrudnić rolnikom dostęp do tych istotnych narzędzi stabilizacji - uważa Wiktor Szmulewicz i dodaje: UOKiK powinien podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zbadania tej sprawy i zabezpieczenia interesów polskich rolników, co przyczyni się do uczciwego i konkurencyjnego rynku silosów zbożowych, umożliwiając rolnikom skorzystanie z możliwości płynących z poprawy infrastruktury magazynowej.

Podejrzenie zmowy cenowej

Na "zastanawiający" wzrost cen na rynku silosów farmer.pl zwracał uwagę już wcześniej.

Na początku czerwca Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, do tego stopnia zaniepokoił się ówczesną sytuacją na rynku silosów, że postanowił zwrócić się do państwowego UOKiK o zbadanie czy nie doszło do zmowy cenowej oraz wykorzystania pozycji dominującej przez dostawców silosów poprzez sztuczne zawyżanie cen zakupu oraz montażu kosztem rolników.

UOKiK potwierdził w kolejnych dniach redakcji Farmera, że zbada sprawę ze wzmożonym wzrostem cen zakupu bądź montażu silosów zbożowych w związku z licznymi skargami ze strony rolników oraz przedstawicieli branży rolnej.

Minął prawie miesiąc od tamtych zapewnień, i co? Kolejne pismo w tej sprawie pisze KRIR... Czy Izby Rolnicze będą miały większą siłę przebicia?

Tymczasem przypomnijmy, że już w środę kończy się nabór na Modernizację gospodarstw rolnych (obszar D), w ramach PROW. Jeden beneficjent i jedno gospodarstwo może otrzymać nawet 600 tys. zł, jeżeli zaplanowane przedsięwzięcia związane są bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub magazynów paszowych, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, lub adaptacją na inwentarskie innych istniejących w gospodarstwie budynków.