Poparcie dla PiS na wsi jest silne, ale nie zabetonowane. W 2020 r. PiS miał tam 56 proc., a dwa lata później 39 proc. To jest spory spadek. Co nie znaczy, że PiS na wsi przegra – ocenia w jednym z wywiadów dla tygodnika Polityka, socjolożka dr Aleksandra Bilewicz. No tak, pamiętamy przecież słynną wypowiedź Jana Krzysztofa Ardanowskiego, byłego ministra rolnictwa i rozwoju wsi dla Radia Wnet tuż przed słynnym, ubiegłorocznym, grudniowym Zgromadzeniem Polskiej Wsi: "Chłopi są pazerni, daje im się parę złotych przed wyborami i na nas zagłosują. To słyszałem z ust najważniejszego polityka PiS-u". A kasa do rolników płynie ostatnio szerokim strumieniem. A przynajmniej tak to ma wyglądać. Że płynie. A czy do rolników, to już zupełnie inna sprawa.

Bez względu na to, kiedy i w jakich okolicznościach ogląda się, zwłaszcza ostatnie, konferencje czy wypowiedzi w kanałach informacyjnych (przeważnie rządowych) ministra rolnictwa Roberta Telusa niezawodnie trafi się na wiadomości o: nieprzerwanym paśmie sukcesów rządu, resortu rolnictwa oraz osobiście ministra Telusa. Wszelkie inne wypowiedzi, uwagi, sugestie (a już nie daj Panie Boże strajki), że coś jednak nie gra, jak powinno, są traktowane jako działanie na szkodę polskiego rolnictwa oraz, a może przede wszystkim, ku chwale Rosji. I, że tylko Putin się z tego cieszy.

Kto skorzysta z 15 mld zł?

– Kierujemy 15 mld zł na pomoc dla polskiego rolnika, bo wiemy, co znaczy bezpieczeństwo żywnościowe – mówił do uczestników zorganizowanego w połowie września w Miętnem koło Garwolina, a transmitowanego na całą Polskę spotkania „Święto Polskiej Wsi” minister Telus. Dodał, że to nie jest żadne rozdawnictwo, tylko dopłaty do zboża, paliwa, do kredytów, do silosów. Nie dodał jednak, że tej pomocy wcale nie musiałby kierować do polskiego rolnika, jeśli zawczasu inny minister rolnictwa, w randze wicepremiera, ugryzłby się w język, co zapobiegłoby w dużym stopniu wielu kolejnym problemom w rolnictwie, które rosły w efekcie nieprzemyślanych zapewnień wspomnianego ministra, jak kula śniegowa.

Uczestnicy spotkania w Miętnem, jak również odbiorcy kanałów informacyjnych TVP nie dowiedzieli się też, że większa część tych pomocowych pieniędzy wcale nie trafiła do rolników. A do kogo? Pomyślmy. Przykład pierwszy z brzegu. Zimą Grupa Azoty sprzedawała rolnikom nawozy po niebotycznych cenach, a teraz Elewarr i Zamojskie Zakłady Zbożowe będą skupować ziarno kukurydzy płacąc… w najlepszym wypadku 500 zł/t. Robert Telus poinformował również, że Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ogłosiła skup kukurydzy, a Orlen zamierza ją skupować do produkcji biopaliw. Mimo licznych obietnic zdaje się, że w tym roku na kukurydzy zarobią państwowe spółki, a rolnicy zostaną pozbawieni jakichkolwiek zysków. Cena skupu ziarna po nawet 500 zł/t nie wytrzymuje obecnie żadnej kalkulacji opłacalności.

Rząd orze jak morze, ale plony ledwo widać

Do kolejnych wyborów PiS idzie m.in. z hasłem „Lokalna półka” na ustach. To kotlet wielokrotnie już odgrzewany, ale zanim o nim, to przypomnijmy sobie co partia rządząca obiecywała rolnikom cztery lata temu. - Uczciwe ceny na skupach i stabilny rynek żywnościowy – to miał zapewnić obiecany w Programie PiS z 2019 roku Polski Holding Spożywczy. Partia zapowiedziała jego utworzenie i rzeczywiście taki holding powstał. 20 kwietnia 2022 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę powołującą Krajową Grupę Spożywczą (KGS). Powstała ona na bazie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Superspółka powstała, ale czy zrealizowała stawiane przed nim cele? Biorąc pod uwagę sytuację, z jaką mieliśmy do czynienia ostatnio na rynku malin, jednak niekoniecznie. O wciąż rosnących cenach żywności nie wspominając.

Już w 2020 roku partia rządząca miała niezwłocznie doprowadzić do wyrównania unijnych dopłat bezpośrednich dla polskich rolników do średniej UE. Jak analizuje stowarzyszenie Demagog, dopiero w 2022 roku rolnicy posiadający gospodarstwa o wielkości od 3 do 30 ha mogli uzyskać dopłaty na średnim poziomie przekraczającym poziom unijny. Minister Henryk Kowalczyk zapowiedział, że do końca 2023 roku już 97 proc. gospodarstw zrówna się z przeciętną całej wspólnoty. No tak, tylko po części jest to zasługa samej Unii, nie obozu rządzącego. Przyjęty przez Radę Europejską mechanizm ma na celu wyrównanie płatności w poszczególnych państwach wspólnoty. Jednocześnie z budżetu państwa realizowana jest uzupełniająca płatność podstawowa, która również służy wyrównywaniu tych dopłat. Na skutek decyzji Rady z 2020 roku Polska może przeznaczać w ten sposób na rolników więcej środków, niż mogła przedtem.

Przypomnijmy także, że to Jarosław Kaczyński w maju 2020 roku obiecał zupełnie nowy porządek prawny w obszarze ochrony zwierząt, w tym także hodowlanych. Polska poprzez nowelizację ustawy o ochronie zwierząt i kilku innych ustaw miała doścignąć humanitarne standardy europejskie. Projekt zmian w prawie rzeczywiście trafił do Sejmu, ale ze względu na jego krytykę tzw. piątka dla zwierząt odeszła już w niepamięć (na jak długo?). Jak zauważa Stowarzyszenie Demagog, cele obiecanej nowelizacji prawa spełnia częściowo program „Dobrostan plus”. Obietnicę wsparcia w postaci 100 zł na świnię i 500 zł na krowę prezes PiS złożył w trakcie strajku nauczycieli w 2019 roku. Dziś to wypłacana ze środków unijnych rekompensata dla hodowców za koszty ponoszone w związku z podnoszeniem dobrostanu zwierząt.

Rząd w programie Polski Ład poza paszportyzacją żywności (system owszem jest budowany, ale kiedy zacznie faktycznie funkcjonować - tego nie wie nikt) obiecał także inne rozwiązanie mające służyć mniejszym, rodzinnym gospodarstwom. Kodeks rolny, poprzez wyraźne odróżnienie tych gospodarstw od wielkich farm rolnych, miał rozwiązać ich podstawowe problemy. Na razie nie doczekaliśmy się ostatecznej wersji projektu kodeksu, która mogłaby trafić do Sejmu, co więcej, jego obecna wersja w opinii ekspertów wymaga jeszcze wiele pracy. Prawnicy z niepokojem wskazują, że część przepisów kodeksu to czyste deklaracje polityczne. Niektóre artykuły, bardziej konkretne w swojej treści, mogą z kolei prowadzić do zmian utrudniających agrobiznes, np. poprzez uniemożliwienie obrotu nieruchomościami rolnymi.

Ciemny lud to kupi

Tuż przed wyborami PiS zapowiedział odbudowę pogłowia trzody w naszym kraju. Nagle wie co zrobić w tym temacie, choć prowadzona przez osiem lat polityka praktycznie doprowadziła do gigantycznego spadku ilości świń w Polsce oraz upadku bardzo wielu gospodarstw rolnych.

- Jeszcze przed wyborami powinny być znane założenia do ustawy, która ma zawierać szczegółowe rozwiązania dotyczące programu "Lokalna półka" - zapowiedział na początku września minister Telus. To jeden z punktów programu wyborczego PiS. Zakłada on wprowadzenie obowiązku dla marketów, by w ich ofercie minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodziło od lokalnych dostawców. - Na programie tym skorzystają i rolnicy, i konsumenci – zapewnia minister. Pewnie tak, tylko takich spraw nie załatwia się w systemie nakazowym, poprzez odgórny program, pomijając już fakt, że do wyborów zostały 4 dni, a zapowiadanych założeń ani widu ani słychu.

Ale dobry Pan obiecał. I to się – przed wyborami – liczy. Bo - cytując „klasyka” - ciemny lud to kupi.