Polityka handlowa UE do przeglądu

Komisja Europejska rozpoczęła właśnie gruntowny przegląd unijnej polityki handlowej, obejmujący konsultacje publiczne z udziałem Parlamentu Europejskiego, państw członkowskich, zainteresowanych stron i społeczeństwa obywatelskiego. Celem jest wypracowanie porozumienia w sprawie nowego kierunku tej polityki w średniej perspektywie czasowej, z uwzględnieniem nowych globalnych wyzwań oraz doświadczeń wyniesionych z kryzysu związanego z koronawirusem.

Komisja Europejska rozpoczęła gruntowny przegląd unijnej polityki handlowej, który realizowany jest z dwóch kluczowych powodów:

Po pierwsze, aby ocenić, w jaki sposób polityka handlowa może przyczynić się do szybkiego i trwałego ożywienia społeczno-gospodarczego, wzmocnienia konkurencyjności po pandemii Covid19, sprostania wyzwaniom, przed którymi stanie UE oraz pomocy w promowaniu naszych wartości i standardów.

Po drugie, aby ocenić, w jaki sposób polityka handlowa może pomóc w budowaniu silniejszej UE w oparciu o model „otwartej autonomii strategicznej” - czerpiąc korzyści z otwartości dla naszych przedsiębiorstw, pracowników i konsumentów, chroniąc ich jednocześnie przed nieuczciwymi praktykami i zwiększając ich odporność, aby byli lepiej przystosowani do przyszłych wyzwań.

Istotną częścią tego procesu będą konsultacje publiczne z udziałem Parlamentu Europejskiego, państw członkowskich, zainteresowanych stron i społeczeństwa obywatelskiego.

W związku z tym, Departament Wsparcia Eksportu KOWR rozesłał do wszystkich organizacji rolniczych prośbą o jak najszerszą dystrybucję przedmiotowego zaproszenia do konsultacji - do znaczących, regionalnych i lokalnych polskich firm oraz o wzięcie udziału - poprzez wyrażenie opinii - w kształtowaniu handlowej polityki unijnej uwzględniającej w maksymalnym stopniu polskie interesy.

Konsultacje obejmują wszystkie tematy istotne dla unijnej polityki handlowej, ze szczególnym naciskiem na:

Budowanie odpornej i zrównoważonej gospodarki UE po kryzysie związanym z koronawirusem;

Reformę Światowej Organizacji Handlu;

Tworzenie możliwości handlowych dla przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich firm;

Maksymalne zwiększenie wkładu polityki handlowej w działania dotyczące najważniejszych globalnych wyzwań, takich jak zmiana klimatu, zrównoważony rozwój czy transformacja cyfrowa;

Wzmocnienie stosunków handlowych i inwestycyjnych z kluczowymi partnerami handlowymi;

Zapewnienie równych warunków działania i ochronę przedsiębiorstw i obywateli UE.

Celem Komisji jest wypracowanie konsensusu w sprawie nowego kierunku polityki handlowej UE w średniej perspektywie czasowej, z uwzględnieniem nowych globalnych wyzwań oraz doświadczeń wyniesionych z kryzysu związanego z koronawirusem.

Dostosowanie unijnej polityki handlowej pozwoli skuteczniej służyć europejskim interesom. Silna Unia Europejska potrzebuje silnej polityki handlowej i inwestycyjnej, aby wspierać odbudowę gospodarczą, tworzyć dobrej jakości miejsca pracy, chronić europejskie przedsiębiorstwa przed nieuczciwymi praktykami w kraju i za granicą oraz zapewniać spójność z priorytetami w zakresie zrównoważonego rozwoju, zmiany klimatu, gospodarki cyfrowej i bezpieczeństwa.

Intencją jest, aby ta polityka w dalszym ciągu służyła unijnym obywatelom i przedsiębiorstwom oraz przyczyniała się do urzeczywistnienia naszych globalnych ambicji bycia liderem w wielu różnych obszarach. W tym samym czasie polityka handlowa musi przewidywać bardziej realistyczne podejście chroniące nas przed nieprzyjaznymi lub agresywnymi działaniami zachowując swobodny i uczciwy handel, oparty na zasadach, zarówno wewnątrz UE-27, jak i w skali globalnej.

Ministerstwo Rozwoju zachęca na swojej stronie do udzielenia odpowiedzi na pytania znajdujące się w konsultowanym dokumencie. - Państwa odpowiedzi pomogą Komisji Europejskiej w wypracowaniu unijnego podejścia do polityki handlowej na miarę potrzeb świata po pandemii koronawirusa - podkreślono.

Pisemne komentarze można też przesyłać do resortu rozwoju bezpośrednio do 30 lipca.

Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w komunikacie, który będzie opublikowany pod koniec bieżącego roku.