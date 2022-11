Podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie Joanna Czapla, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich MRiRW, zaprezentowała ekoschematy, które są wdrażane w polskim Planie Strategicznym.

Ekoschematy to nowy, prośrodowiskowy, znaczący element płatności bezpośrednich – zarówno w ujęciu finansowym, jak i ambicji środowiskowych. Średnio na ekoschematy będziemy wydawać rocznie ok. 885 mln euro.

Rolnictwo węglowe to najważniejszy ekoschemat wdrażany w Polsce, składający się z 8 dobrowolnych praktyk do wyboru przez rolnika.

Jak łączyć ekoschematy i kiedy praktyki się wykluczają?

Ekoschemat Dobrostan zwierząt został rozszerzony o takie gatunki zwierząt, jak: drób, głównie kury nioski, broilery, indyki mięsne, konie i kozy.

Ekoschematy to nowy, prośrodowiskowy, ale znaczący element płatności bezpośrednich – znaczący zarówno w ujęciu kwotowym, jak i ambicji środowiskowych, ponieważ wymogi w ramach ekoschematów muszą wykraczać poza warunkowość. Jeśli chodzi o aspekt finansowy, to średnio na ekoschematy będziemy wydawać rocznie ok. 885 mln euro, czyli dwa razy tyle co łącznie rocznie na wszystkie płatności rolno-środowiskowe i na rolnictwo ekologiczne.

Płatności w ramach Ekoschematów zostały dostosowane do potrzeb i uwarunkowań w danym państwie członkowskim, ale oczywiście podlagające ocenie Komisji Europejskiej, czy wdrażają cele założone w rozporządzeniu o planach strategicznych, a mianowicie ochrona gleby, wód, klimatu, bioróżnorodności, powietrza.

- Projektując ekoschematy w Polsce, zwracaliśmy uwagę, aby to były również praktyki, które poprzez zwiększenie żyzności gleby, racjonalne nawożenie de facto wpływają na jakość plonu i też oddziałują na dochody rolnicze – mówiła podczas konferencji Joanna Czapla, dyrektor...