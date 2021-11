Pomimo pandemii brytyjscy rolnicy zwiększyli swoje dochody

Brytyjscy rolnicy najwyraźniej radzili sobie lepiej, niż początkowo zakładano w „roku koronawirusa” 2020. Mieli wyższe dochody.

Według najnowszych szacunków brytyjskiego ministerstwa rolnictwa (Defra), dochody rolników wynosiły średnio 51 900 GBP we wszystkich kierunkach produkcji w sezonie 2020/2021 zakończonym w lutym. W porównaniu do 46 000 GBP w poprzednim sezonie, co oznacza wzrost o 12,8 proc.

W kwietniu br. Sektor rolny wciąż zakładał znaczny spadek. Według Defry, rolnicy specjalizujący się w uprawie zbóż odnotowali ponadprzeciętny wzrost dochodów o 14,2 proc. do 71 700 GBP. Natomiast w gospodarstwach zaliczonych do kategorii „ogólnorolne” dochody spadły średnio o 20,7 proc. do 66 900 GBP. Powodem były mniejsze plony rzepaku i buraków cukrowych.

Również hodowcy drobiu odnotowali spadek dochodów o 11,6 proc. do średnio 77 700 GBP Natomiast hodowcy trzody chlewnej byli w stanie w sezonie 2020/2021 zwiększyć swoje dochody, o 27,3 proc. do 48 000 GBP. Było to w dużej mierze spowodowane wciąż rosnącym popytem na wieprzowinę w Chinach i wynikającymi z tego jej wysokimi cenami.

Dochody brytyjskich hodowców bydła mlecznego poprawiły się o 9,1 proc. w roku minionym sezonie w porównaniu z sezonem 2019/2020 do średnio 92 500 GBP.

Właściciele zwierząt wypasanych na równinach byli w stanie średnio prawie podwoić swoje dochody, co przy 18 400 GBP było to nadal stosunkowo skromne.

Rolnicy na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (LFA) zwiększyli swój średni dochód o 46,5 proc. do 33 400 GBP.

Gospodarstwa mieszane i ogrodnicze były w sezonie 2020/2021 również w stanie zwiększyć swoje dochody odpowiednio średnio o 39,1 proc. do 40 200 GBP i 24,8 proc. do 52 900 GBP.