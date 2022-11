Resort rolnictwa po raz kolejny zdecydował się na przedłużenie naboru wniosków o pomoc klęskową. Ostateczny termin minie nie 23 a 30 listopada br. Zwiększona też zostanie ogólna kwota pomocy.

- W związku z tym, że wniosków o pomoc klęskową było bardzo dużo, również ze względu na to, że aplikacja suszowa się zawieszała podjęliśmy decyzję o przedłużeniu naboru tych wniosków do 30 listopada - poinformował dziś na konferencji prasowej wicepremier Henryk Kowalczyk.

Tym samym jest to już druga taka decyzja - przedłużająca termin naboru wniosków o pomoc klęskową - w tym miesiącu.

- Wsłuchując się w głosy rolników, podjąłem też decyzję o umożliwieniu załączenia dokumentów nie tylko w postaci faktur, ale również innych dokumentów sprzedaży, typu umowy między rolnikami czy oświadczenia rolnika, który sprzedawał na targowisku - dodał minister rolnictwa.

Przypomnijmy, o taką możliwość apelowała m.in. KRIR:

Jednocześnie wicepremier zaapelował do tych rolników, "którzy nie mają żadnej sprzedaży, nie użytkują swojej ziemi rolniczej tylko są właścicielami, aby w tym momencie jednak wzięli pod uwagę to, że jest to pomoc dla rolników, którzy ponieśli straty". - Jeśli nie uprawia ziemi, powinien się zastanowić czy warto składać takie oświadczenie. Podlega to jednak pod odpowiedzialność karną za składanie fałszywych oświadczeń - zaznaczył.

- Jest to pomoc dla rodzin, które poniosły straty - dodał.

Wicepremier poinformował też, że planowane jest również zwiększenie pierwotnie zadekretowanej kwoty na to wsparcie w wysokości 450 mln zł na 600 mln zł.

Zaznaczył przy tym, że i tak środków może nie wystarczyć, aby rolnicy otrzymali tyle, ile pierwotnie zakładano. Zastosowany zostanie wówczas współczynnik korygujący, co może oznaczać wypłatę w wysokości nie 5 tys. zł a 2 lub 3 tys. zł.

Minister dodał, że projekt odpowiedniego rozporządzenia w sprawie przesunięcia terminu składania wniosków na 30 listopada oraz dopuszczenia innych dokumentów sprzedaży niż faktura, został dopiero przedłożony Radzie Ministrów. - Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dwóch - trzech dni zostanie zaakceptowany - poinformował na dzisiejszej konferencji prasowej Henryk Kowalczyk.