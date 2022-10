Pomoc suszowa nie dla starszych rolników?

W dzisiejszych czasach bez Profilu Zaufanego ani rusz..., fot. shutterstock

Dlaczego do programu pomocowego dla producentów rolnych na likwidowanie skutków suszy wprowadzono takie wymogi, o których było z góry wiadomo, że wykluczą one wielu rolników z tego rodzaju pomocy? - pyta poseł Krzysztof Paszyk. Co odpowiedział resort rolnictwa?

Jak wynika z interpelacji posła Paszyka, kontaktują się z nim rolnicy, którzy zgłaszają problemy dotyczące obowiązujących procedur przy ubieganiu się o pomoc na likwidowanie skutków suszy. Wskazują oni, że wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w gospodarstwach rolnych i uzyskanie protokołu niezbędnego do skorzystania z programów pomocowych – mogą być zgłaszane i załatwiane wyłącznie poprzez specjalną aplikację. Warunkiem złożenia wniosku jest posiadanie konta na e-PUAP wraz z aktywnym podpisem elektronicznym. - Wymóg posiadania przez producentów rolnych Profilu Zaufanego automatycznie wyklucza osoby, które nie korzystają i nie zamierzają z wielu względów korzystać z elektronicznych usług publicznych, a więc nie odbierają oraz nie wysyłają korespondencji elektronicznej. A przecież takich rolników, z reguły tych w starszym wieku, jest wielu - pisze do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi poseł Paszyk. Czytaj więcej Co zrobić kiedy nie działa aplikacja suszowa? - Podobnie jak wielu rolników uważam, że wobec ich nieraz starszego wieku oraz ograniczonych kompetencji cyfrowych (połączonych z obawą przed cyberprzestępczością), nikt nie ma prawa pozbawiać ich dostępu do programów pomocowych (nie tylko tych związanych z suszą) z uwagi na niezałożenie przez nich profilu zaufanego. Jest bowiem do dyspozycji wielu kompetentnych specjalistów z zakresu rolnictwa, pracujących w agencjach rolnych i ośrodkach doradztwa rolniczego, którzy na swoich stanowiskach pracy powinni mieć możliwość bez wymaganego Profilu Zaufanego, a więc bez tego narzędzia kategorii cyfrowej - pomagania rolnikom w uzyskiwaniu środków pomocowych. Wykazują oni zresztą już obecnie dużo dobrej woli w pomocy w tworzeniu im Profilu Zaufanego, ale nie są w stanie przekonać wielu osób do tego typu wymaganej operacji - zauważa poseł Paszyk. Wnosząc o weryfikację obecnego systemu składania wniosków i przyznawania płatności za powstałe w rolnictwie szkody, poseł skierował jednocześnie do Ministra Rolnictwa dwa pytania: dlaczego do programu pomocowego dla producentów rolnych na likwidowanie skutków suszy wprowadzono takie wymogi, o których było z góry wiadomo, że wykluczą one wielu rolników z tego rodzaju pomocy oraz czy zostanie wprowadzona możliwość składania przez rolników różnego rodzaju pomocowych wniosków, a zwłaszcza wniosków o pomoc suszową, bez wymogu założenia Profilu Zaufanego? Od cyfryzacji nie uciekniemy "To se ne vrati, Pane Havranek" - ten słynny cytat z pewnej znanej polskiej komedii jasno i dobitnie opisuje sens udzielonej przez wiceministra Ryszarda Bartosika odpowiedzi na opisaną interpelację poselską. - Publiczna aplikacja została uruchomiona ze względu na rozmiar występowania suszy w ostatnich latach w celu usprawnienia procesu szacowaniu strat w uprawach rolnych - przyznaje wiceminister Bartosik - i dalej w odpowiedzi opisuje, znany większości rolników, cały mechanizm składania wniosku o oszacowanie strat w uprawach z użyciem Profilu Zaufanego. Niestety nie ma ani jednego zdania informacji o tym, co mają robić rolnicy, którzy nie posługują się, z różnych względów, Profilem Zaufanym. Wychodzi więc na to, że od cyfryzacji - także w rolnictwie - nie ma już drogi odwrotu.

