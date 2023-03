Według badań Centrum Analiz Branżowych na temat ścieżek zakupowych Polaków w odniesieniu do okien i drzwi w 2022 r. 56% Polaków, którzy zakupili okna, nie słyszało o dotacjach na ich wymianę. A z programu Czyste Powietrze 3.0. czeka nawet 100% dotacji do wymiany okien i drzwi przy kompleksowej termomodernizacji i spełnieniu najniższego progu dochodowego. Jak uzsykać dofnanowanie?

W styczniu 2023 roku kwota przydzielonego dofinansowania w ramach programu wspierającego wyniosła 8 717 956 758 zł.

Opłaty za ogrzewanie i energię wzrastają drastycznie, a zawartość naszych portfeli niestety nie rośnie wraz z nimi. Nieszczelne okna, drzwi, bramy garażowe, stare piece czy brak ocieplenia budynku sprawiają, że z domu łatwo ucieka ciepło, nie przynosząc także przy tym żadnych oszczędności. Warto więc podejść bardzo poważne do ich wymiany.

Jak mówi ekspert Koalicji Termomodernizacji – Paweł Gregorczyk – w programach takich jak „Czyste Powietrze” czekają na nas miliardy złotych, które mogą być przeznaczone m.in. na wymianę okien i drzwi – nawet przy niskich dochodach. A każdego tygodnia do programu zgłasza się kilka tysięcy osób z projektami modernizacji domów, które kwalifikują się do otrzymania takiej formy dofinansowania.

- W ostatnim tygodniu stycznia, ze 100-procentowej dotacji skorzystał co piąty właściciel domu, składający wniosek w programie Czyste Powietrze. W praktyce oznacza to, że tylko w jednym tygodniu okna i drzwi wymieniło kilkuset właścicieli domów w całej Polsce. A według badań Centrum Analiz Branżowych, tylko 5% ze wszystkich wniosków nie otrzymało dotacji na wymianę okien. Pamiętajmy przy tym, że z programu Czyste Powietrze może skorzystać każda rodzina, w której jedno z małżonków ma dochody nie wyższe niż 135 000 zł rocznie, a więc około 11 000 zł miesięcznie. W praktyce oznacza to, że ponad 90% polskich rodzin posiadających domy jednorodzinne może ubiegać się o co najmniej o podstawową dotację – wyjaśnia ekspert Koalicji Termomodernizacji.

Jakie wymagania trzeba spełnić aby uzyskać dotację na termomodernizację?

Aby uzyskać dotację na wymianę okien, drzwi czy bram garażowych, na początku najlepiej sprawdzić, czy nasz dom spełnia założenia programu.

Chodzi tu o to, czy w przypadku naszego budynku wystąpiono o zgodę na budowę lub dokonano zgłoszenia budowy do 31 grudnia 2013 r. Jeżeli tak, to występuje bardzo duże prawdopodobieństwo, że kwalifikujemy się do programu „Czyste Powietrze”:

- Następnym etapem jest oszacowanie wysokości naszych dochodów. Jeżeli z naszego PIT wynika, że podstawa obliczenia podatku nie przekracza 135 000 zł rocznie, to już w zasadzie jesteśmy pewni, że kwalifikujemy się do dofinansowania. Co ważne, dochód roczny stanowi podstawowy próg. Przy podwyższonym i najwyższym poziomie dofinansowania, brane są z kolei pod uwagę dochody na członka gospodarstwa. W gospodarstwie wieloosobowym jest to kolejno 1894 i 1090 zł na osobę. W przypadku mniejszych dochodów mamy już niemalże stuprocentową pewność, że jesteśmy w stanie otrzymać dofinansowanie do naszych działań – mówi Paweł Gregorczyk z Koalicji Termomodernizacji.

Program „Czyste Powietrze” opiera się głównie na wymianie nieefektywnych, starych pieców węglowych lub tych opalanych drewnem.

Jednak, gdy już wcześniej je wymieniliśmy na efektywne źródło ciepła, w dalszym ciągu możemy wykonać termomodernizację budynku bez wcześniej wspomnianego pieca. Dotyczy to wymiany okien, drzwi czy ocieplenia naszego domu.

- Jeżeli posiadamy już piec w klasie piątej, spełniający wszystkie współczesne normy, nadal jesteśmy w stanie wymienić okna lub ocieplić budynek z wykorzystaniem dofinansowania. Co należy zatem zrobić? Musimy złożyć wniosek o dotację w gminie względem miejsca zamieszkania lub w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z adresem inwestycji. Pamiętajmy, że nie musimy tego robić osobiście – wniosek można złożyć także online. Do zgłoszenia powinny być dołączone dokumenty potwierdzające spełnianie wszystkich wcześniej wspomnianych kryteriów – mówi Paweł Gregorczyk z Koalicji Termomodernizacji.

Jak uzyskać pomoc przy uzyskaniu dotacji nie tylko na okna i drzwi z Czyste Powietrze 3.0?

Jeżeli wciąż mamy wątpliwości lub niezbyt orientujemy się w tego typu wnioskach, ekspert Koalicji Termomodernizacji uspokaja – do naszej dyspozycji pozostają lokalni doradcy ds. dotacji, będący jednocześnie przedstawicielami sieci handlowych producentów okien i drzwi.

W kontakcie z nami ustalą zakres prac, pomogą w złożeniu wniosku o dotację, wymienią stolarkę i skoordynują cały proces termomodernizacji, tak, by na końcu środki te zostały wypłacone.

- Wystarczy podpisać z nimi pełnomocnictwo, by w naszym imieniu złożyli wszystkie niezbędne dokumenty do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i koordynowali wszelkie działania. Będą oni w stanie także dobierać wykonawców z danego regionu. Oszczędzi nam to poszukiwań i zmartwień. Jedyne, co pozostanie po naszej stronie, to ustalenie konkretnych terminów, w których ekipy remontowe przyjadą do naszego domu i wykonają niezbędne prace, w tym ocieplenia budynku lub wymiany okien, drzwi, a nawet bramy - podkreśla ekspert Koalicji Termomodernizacji

Jeżeli kwalifikujemy się do dofinansowania na najwyższym poziomie, wówczas całość prac jest finansowana w ramach programu, czyli w stu procentach pokrywane są koszty termomodernizacji budynku. Jedynym, niekwalifikowanym wydatkiem jest podatek VAT - więc w momencie, w którym kupujemy okna lub drzwi razem z montażem, wynosi on tylko 8%.

Z dotacji Czyste Powietrze 3.0 mogą korzystać właściciele domów o wyższych dochodach

- Oczywiście z pomocy Doradcy ds. dotacji skorzystać może nie tylko rodzina o najniższych przychodach, ale także ta, której należy się dotacja na m.in. wymianę stolarki w wysokości 70% lub 40%. Jakie korzyści dzięki temu uzyskuje? Na pewno podnosi wartość swojego budynku, który stanie się bardziej energooszczędny i ogrzewany niskoemisyjnym źródłem ciepła. Na pewno oszczędzi na rachunkach, bo przy kompleksowej termomodernizacji zapotrzebowanie na ciepło spadnie o co najmniej 40% - a nierzadko o połowę. A wszystko to nawet za darmo w ramach dotacji z programu Czyste Powietrze, które pomoże uzyskać lokalny Doradca ds. dotacji – podsumowuje Paweł Gregorczyk z Koalicji Termomodernizacji.