Porażka z tymi ekoschematami?

Podziel się

Póki co, ekoschematy nie cieszą się wzięciem wśród rolników, fot. shutterstock

Tegoroczna kampania składania wniosków o dopłaty bezpośrednie za chwilę osiągnie półmetek. Niestety - biorąc pod uwagę to, ile wniosków do tej pory złożono - nie przebiega ona pomyślnie. Co więcej, jeśli weźmiemy pod uwagę to, ilu rolników, z tych którzy już złożyli wniosek o dopłatę, ubiega się o płatności w ramach ekoschematów - sytuacja rysuje się naprawdę nieciekawie.

Jak informuje ARiMR, do 7 kwietnia br. wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2023 r. złożyło ponad 107 tys. rolników. Przypomnijmy, nabór rozpoczął się 15 marca i jest prowadzony wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus. To nawet nie 10% wszystkich wniosków, które corocznie trafiają do Agencji (zwykle w ostatnich latach było ich ok. 1 mln 200 tysięcy rocznie). Dla porównania, do 11 kwietnia ubiegłego roku przesłano ich blisko 160 tys. Czytaj więcej Dopłaty bezpośrednie i obszarowe: coraz mniej czasu na złożenie wniosku Póki co, ekoschematy nie cieszą się wzięciem wśród rolników! Jeszcze gorzej wypadają statystyki dotyczące wniosków o płatności w ramach ekoschematów. Wielkopolska Izba Rolnicza otrzymuje od ARiMR tygodniowe zestawienia wniosków złożonych w ramach nowej kampanii dopłat bezpośrednich. - Jak wynika z zestawienia na dzień 06.04.2023 r. wnioski, w całym kraju złożyło 97 316 Rolników, w tym na ekoschematy 24 946, to jest 25,6%. W Wielkopolsce odpowiednio było to 6 852, z czego 1 780 zawierały ekoschematy, co daje 25,9%. Statystycznie rzecz biorąc największym powodzeniem cieszy się ekoschemat „Rolnictwo węglowe” Najchętniej, po ekoschematy sięgali rolnicy z województw: Dolnośląskiego, Kujawsko-Pomorskiego i Podlaskiego. Być może wiąże się to z stosunkowo dużym udziałem większych gospodarstw w województwach Dolnośląskim i Kujawsko-Pomorskim oraz dużym udziałem TUZ oraz gospodarstw mleczarskich w województwie Podlaskim - poinformowali Andrzej Przepióra i Aleksander Poznański z WIR. W ramach ekoschematu „Rolnictwo Węglowe”, największą popularnością w skali kraju cieszyły się następujące praktyki: Wymieszanie słomy z glebą – 13 388 wniosków (65%)

Wymieszanie obornika – 3 655 wniosków (18%)

Zróżnicowana struktura upraw – 3 390 wniosków (16,5%) Na ekoschemat „Dobrostan zwierząt” złożono łącznie w kraju 3 282 wniosków. Dla porównania najwięcej, bo aż 850 w Małopolsce. Zdecydowanie najwięcej wniosków złożono do tej pory na dobrostan krów mlecznych – 2 703 wnioski i opasy – 472 wnioski. Czytaj więcej Skąd wziąć nasiona chwastów na obszary miododajne? Sonda farmer.pl Można powiedzieć: w farmer.pl czuliśmy, że tak będzie. Rolnicy uczestniczący w WPR podlegają licznym restrykcjom i ograniczeniom produkcyjnym. Są zobowiązani zachowywać obszary wyłączone spod produkcji, utrzymywać płodozmian, itp. Za te czynności dostają „rekompensaty” finansowe. Ale dziś zastanawiają się wprost, czy dotknięte inflacją fundusze z WPR są dla nich jeszcze opłacalne? Czy dalszy udział w WPR jest dla mnie korzystny? Po co mi zawracać sobie głowę ekoschematami? Jak wynika z przeprowadzonej tuż przed startem tegorocznej kampanii dopłat sondy portalu farmer.pl jedynie 7% ankietowanych uważa, że unijne dopłaty z nawiązką rekompensują wysiłek związany ze stawianymi przez WPR wymogami, a aż 37% stwierdziło, że nie opłaca im się realizować wymogów WPR by otrzymać dopłaty, dlatego rozważa rezygnację z tego wsparcia dla gospodarstwa! Blisko 40% czytelników portalu, którzy zdecydowali się na wyrażenie swojej opinii w sondzie farmera stwierdziło, że będzie się ubiegać jedynie o podstawową płatność, tym samym deklarując, że nie interesują ich dodatkowe wymogi (ekoschematy). Czytaj więcej Obornik w ekoschemacie: człowiek człowiekowi zgotował ten los... Ok. 18% ankietowanych przyznało natomiast, że jeszcze nie wie, jaki może być bilans zysków i strat w gospodarstwie, jeśli chodzi o dalsze uczestnictwo w WPR. Warto tu przypomnieć, że od tego roku płatność bezpośrednia będzie o – jak się szacuje - 200-300 zł mniejsza od dotychczasowej. Do tego, jej wypłata w podstawowej kwocie, też będzie zależała od wypełnienia norm warunkowości. Ekoschematy mają ją „tylko” dopełniać. W kontekście spadających cen skupu płodów rolnych, a co za tym idzie rentowności działalności rolniczej, maksymalne wykorzystanie dopłat jest więc bardzo ważne. Co jest przyczyną niskiego udziału ekoschematów w składanych wnioskach? W ocenie analityków WIR, być może jest tak, że na początku kampanii wnioski składają głównie rolnicy, którzy nie są w stanie skorzystać z żadnego ekoschematu, mają bardzo małe gospodarstwa rolne, nie prowadzą produkcji zwierzęcej a dochody pozyskują spoza gospodarstwa rolnego. Ale zdaniem ekspertów wielkopolskiej izby, przyczyną niskiego udziału ekoschematów może też być spóźnione wdrożenie przepisów i akcji szkoleniowo edukacyjnej. Czytaj więcej ODR-y nie chcą wypełniać wniosków o dopłaty "za darmo". Będzie strajk włoski? - Jako Wielkopolska Izba Rolnicza zidentyfikowaliśmy kilka problemów, które mogą powodować tak mały udział ekoschematów - zaznaczają w swojej analizie Andrzej Przepióra i Aleksander Poznański z WIR. Te problemy to: W gospodarstwach, w których są sady towarowe, trwałe użytki zielone i grunty rolne nie można zadeklarować praktyk z ekoschematu rolnictwo węglowe na gruntach ornych, gdyż punkty stanowiące próg wejścia wylicza się w oparciu o powierzchnię użytków rolnych. Gdy chcą zadeklarować realizację praktyki w ramach tego ekoschematu na posiadanych gruntach ornych to nie mogą, gdyż nie uzyskują wymaganej ilości punktów i są automatycznie wykluczeni. Pytają czy jest możliwość wprowadzenia zmiany w przepisach prawnych tak, aby próg wejścia w ekoschemacie rolnictwo węglowe wyliczać w oparciu o posiadane grunty orne a nie użytki rolne. Poza tym niezrozumiałe dla rolników gospodarujących obszarach Natura 2000 jest ich wyłączenie z możliwości skorzystania z wariantu: Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt.

Rolnicy skarżą się, że okres oczekiwania na wyniki badań gleby jest bardzo długi i mają wątpliwości czy w terminach określonych przez ARiMR będą w stanie opracować plan nawożenia w ramach ekoschematu rolnictwo węglowe. Konieczne wydaje się również uproszczenie planu do sporządzania planów nawozowych, gdyż polecany INTERNAW jest wielopłaszczyznowy i przez to zagmatwany. Powoduje to, że doradcy nie chcą go wykonywać, gdyż jego przygotowanie wymaga bardzo dużo czasu, którego w okresie składania wniosków zwykle doradcom brakuje.

Rolnicy, którzy chcieliby przystąpić do realizacji Ekoschematu rośliny miododajne mają problem z nabyciem nasion roślin, które zostały podane na liście nr 1. A niestety muszą one stanowić składnik mieszanki wysiewanej w ramach tego ekoschematu.

Wielu rolników nie chce decydować się na realizację ekochematów, gdyż obawiają się kontroli administracyjnych i stawianych przed nimi niejasnych wymogów.

Ciągle nie ma jeszcze rozporządzenia dotyczącego ekoschematu „Dobrostan zwierząt”. Rolnicy nie wiedzą, jakie warunki będą obowiązywały w nowej kampanii i czy będą musieli sporządzań nowy plan poprawy dobrostanu.

Wiele wątpliwości budzi okres wymagania warunków. Chodzi tu przede wszystkim o kontynuację jednej uprawy na danej działce. Według informacji podawanych przez MRiRW, jeśli ktoś uprawiał już, na przykład, kukurydzę przez kolejne trzy lata, to w roku 2024, jeśli odnośny GAEC wejdzie w życie, nie będzie mógł już tego zrobić. Zdaniem rolników, prawo nie powinno działań wstecz, i 3-letni okres dla tej samej uprawy powinien liczyć się od wejścia nowej reformy w życie.

Brak jest spójnej informacji dotyczącej zdjęć geotagowanych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało komunikat, z którego wynika, że zamiast zdjęć rolnik może dostarczyć oświadczenie, podczas gdy biura powiatowe ARiMR nie chcą takich oświadczeń przyjmować.

Wątpliwości budzą ekoschematy „Uprawa uproszczona” i „Plan nawożenia”. Nie wiadomo do końca, jakiego terminu agrotechnicznego mogą one dotyczyć. Nie ma jasnej interpretacji przepisów. Rolnicy nie wiedzą, czy mogą skorzystać z ekoschematu „Uprawa uproszczona” dla zasiewów jesiennych. Nie wiadomo też ile planów nawożenia trzeba wykonać. Dodatkowo narzędzie do sporządzania planów nawożenia, sugerowane w rozporządzeniu czyli „internaw” jest bardzo niedoskonałe i wolne w działaniu. Zakończenie podstawowego terminu składania wniosków o dopłaty wyznaczono co prawda na 15 maja br., można jednak niemal z pewnością założyć, że tegoroczna akcja będzie wydłużona. Pytanie tylko do kiedy? Czytaj więcej Bałagan z dopłatami. Łódzka izba domaga się wydłużenia terminu składania wniosków

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin