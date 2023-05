Grupa posłów PiS i Kukiz’15 – Demokracja Bezpośrednia puszcza oczko do rolników, a konkretnie do (wybranych) związków rolniczych. W Sejmie usiłują przepchnąć przepisy, które pozwolą indywidualnym rolnikom na przekazywanie związkowi zawodowemu rolników indywidualnych 1,5 proc. podatku rolnego. Oczywiście przeciwko temu pomysłowi już zaprotestowały gminy wskazując, że pomysł ma być realizowany za ich pieniądze. A to nie tak powinno być.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych autorstwa grupy posłów PiS i Kukiz'15, której przewodniczy Jarosław Sachajko, który właśnie trafił do opiniowania zakłada, że rolnik, płatnik podatku rolnego, będzie mógł dofinansować wybrany przez siebie związek zawodowy rolników kwotą w wysokości 1,5% swojego podatku. Projekt ustawy bez zmian pozostawia już funkcjonujący, 2-procentowy odpis z tego podatku na rzecz izb rolniczych. Ustawa ta zmniejszy zatem przychody samorządów pochodzące z podatku rolnego.

Warto tu przy okazji zaznaczyć, że Jarosław Sachajko już kiedyś proponował ustawowo przekazać część pieniędzy z podatku rolnego na działalność związków rolniczych. Ówczesna propozycja zakładała jednak okrojenie wpływów podatkowych na rzecz izb rolniczych.

Po co te zmiany?

W uzasadnieniu projektu możemy przeczytać, że do tej pory kwestia przekazywania podatku rolnego związkom zawodowym nie była uregulowana. Dlatego - zdaniem posłów - potrzebna jest zmiana.

- Należy zauważyć, że poza dofinansowaniem kosztów związanych z uczestnictwem związków zawodowych rolników indywidualnych w strukturach ponadnarodowych (np. Copa-Cogeca), działalność statutowa tych organizacji nie jest wspierana ze środków publicznych (mogą sobie one co prawda określić w swoich statutach źródła finansowania, ale są one niezależne od środków publicznych). Jest to obecnie poważny problem dla rolniczych związków zawodowych, szczególnie, że próby oskładkowania członków poszczególnych związków bardzo często się nie udają – zapisano w uzasadnieniu.

Jak wspomniano, dzięki zmianie ustawy o podatku rolnym, podatnik podatku rolnego miałby mieć możliwość wsparcia wybranego związku zawodowego wysokością 1,5 proc. podatku.

We wniosku składanym do gminy będzie wskazywał numer wpisu podmiotu uprawnionego w KRS. Listę beneficjentów tego rozwiązania będzie co roku ustalał minister właściwy do spraw rolnictwa, na wniosek organizacji związkowych. Pieniądze mają na konto wskazanych organizacji przekazywać gminy w terminie 30 dni od dnia zapłaty podatku rolnego (jeśli uchybią terminowi, zapłacą odsetki ustawowe).

Tak więc dzięki nowelizacji ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych, związek będzie musiał widnieć na liście i co więcej, będzie musiał też:

być wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego co najmniej 5 lat przed 1 stycznia danego roku podatkowego,

na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego mieć struktury organizacyjne co najmniej w 10 województwach i co najmniej w 3 powiatach w każdym z tych województw, a liczba członków w każdym z powiatów to minimum 30 osób.

Wychodzi więc na to, że uprawione do otrzymania odpisu będą jedynie związki, które działają na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 roku o związkach zawodowych rolników indywidualnych, tymczasem część organizacji rolniczych działa na podstawie innych przepisów. A to dodatkowo, jak zauważają eksperci, zawęzi liczbę beneficjentów.

Wybór związków będzie więc ograniczony. Lista, o której mowa wyżej, ma obejmować związki zawodowe rolników indywidualnych. Jak wskazuje projekt poselski, „wpisu związku zawodowego rolników indywidualnych na listę dokonuje się na wniosek danego związku złożonego do ministra właściwego do spraw rolnictwa w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy”.

Do wniosku trzeba będzie dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w projektowanych przepisach, w tym co najmniej:

listę członków związku zawodowego rolników indywidualnych, z podziałem na województwa i powiaty, zawierającą imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby będącej członkiem tego związku oraz miejsce zamieszkania osoby będącej członkiem tego związku i jej adres;

deklaracje członkowskie osób będących członkami związku zawodowego rolników indywidualnych, wymienionych na liście lub inne dokumenty, z których wynika, że dana osoba jest członkiem tego związku.

Otrzymane pieniądze związki mogą wykorzystać jedynie na działalność statutową.

Od kiedy nowe prawo?

Ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2024 roku. Autor projektu wskazuje jednak, że wymaga to przepisów przejściowych, które objęłyby pierwszy rok. Zaproponowano więc, aby w 2024 roku wniosek o umieszczenie na liście związków sporządzonej przez ministra właściwego ds. rolnictwa, składany był w terminie do dnia 20 stycznia 2024 r.

Gminy już protestują

Dochody gmin z tytułu podatku rolnego za 2022 r. znane będą dopiero w połowie 2023 r. Jak wyliczono więc w uzasadnieniu - opierając się na danych za 2021 rok - dochody gmin z podatku rolnego za ten konkretnie rok wyniosły ponad 1 mld 626 mln zł. Półtora procent z tej kwoty to ok. 24 mln 394 tys. zł na związki rolnicze. Autorzy projektu zaznaczają jednak, że wskazana wartość uwzględnia wpływ podatku rolnego od wszystkich podatników podatku rolnego, a więc osób fizycznych i osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej. Odpis będą przekazywać jedynie osoby fizyczne, więc kwota będzie mniejsza.

Tak czy siak, wejście w życie projektowanych przepisów wpłynie na zmniejszenie dochodów gmin z tytułu podatku rolnego. Zwłaszcza tych wiejskich.

Gminy już oczywiście skrytykowały poselski projekt.

Związek Powiatów Polskich przypomina na łamach prawo.pl, że podatek rolny nie jest podatkiem jednolitym w całym kraju. Przy jego poborze obowiązuje w kilkadziesiąt ustawowych zwolnień i ulg oraz zróżnicowanie stawek w zależności od rodzaju gruntu rolnego. Potencjalne odpisy mogą spowodować likwidację ulg i zwolnień, które zdecydowały się dać swoim rolnikom poszczególne rady gmin. Ewentualnie gminy mogą zdecydować się na podwyższenie stawek do maksymalnych w gminach, w których podatek zdecydowano się obniżyć.

Samorządowcy krytykują też na łamach prawo.pl argumentację, że związkom zawodowy trzeba pomóc bo - jak wspomniano wyżej - "próby oskładkowania członków poszczególnych związków bardzo często się nie udają”. Przedstawiciele ZPP dziwią się, dlaczego z dochodów gmin mają być współfinansowania związki zawodowe, a więc podmioty niezależne, samodzielne i samorządne (co podkreśla ustawa o związkach zawodowych rolników indywidualnych), których funkcjonowanie powinno zależeć w dużej mierze od ich członków i sprawności władz organizacji. I to rolnikom powinno w pierwszej kolejności zależeć na finansowym wsparciu swoich organizacji. Organizacje rolnicze powinny same stworzyć odpowiedni i efektywny system finansowania swojej działalności. A poza wszystkim innym - podatek rolny już finansuje ustawowy samorząd rolniczy w postaci izb rolniczych.