Posłowie PiS złożyli ważny projekt zmian w ustawie o paszach. Chcą nim zmusić przemysł paszowy do zwiększania udziału niemodyfikowanego genetycznie surowca białkowego w produkcji pasz. Jakim sposobem?

Producent, który do tej pory stosował jako podstawowe źródło białka w paszach importowaną śrutę sojową, będzie zobowiązany co roku stopniowo zwiększać udział niemodyfikowanego genetycznie surowca białkowego, zgodnie z określonym w proponowanej nowelizacji ustawy o paszach - celem wskaźnikowym.

Jak zakładają posłowie PiS, przyniesie to korzyści polegające na stymulacji rynku surowców białkowych poprzez zwiększenie zainteresowania przemysłu organizacją skupu komponentów białkowych z rozproszonych w kraju gospodarstw rolnych, celem zapewnienia ciągłości produkcji.

O jaki cel wskaźnikowy chodzi?

Cel wskaźnikowy białka paszowego to minimalny udział niemodyfikowanych genetycznie roślinnych surowców wysokobiałkowych pochodzących z upraw z terenu Rzeczypospolitej Polskiej w ogólnej ilości roślinnych surowców wysokobiałkowych wykorzystywanych przez producenta do produkcji pasz wprowadzanych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W omawianych przepisach ustalono go na lata 2025 - 2032 następująco:

w 2025 r. - 15%

w latach 2026-2034 - 6%.

Wartość celu wskaźnikowego na rok 2025 została wyliczona jako iloraz produkcji białka roślinnego w kraju (w tonach) do importu białka w postaci śruty sojowej (w tonach) x 100%. Jako białko roślinne wyprodukowane w kraju zostały uwzględnione jedynie nasiona roślin strączkowych i soi oraz śruta rzepakowa. Do wyliczeń nie uwzględniono innych surowców, które również stanowią źródło białka (np. mieszanki zbożowe, białko ziemniaka, białko owadzie, przetworzone białko zwierzęce). Dla powyższych wyliczeń, rokiem odniesienia był rok 2022.

Przyjęto też założenie, że w 2022 r. uprawa krajowych surowców białkowych (groch pastewny, łubin żółty i wąskolistny, soja oraz bobik) wynosiła ok. 358, 8 tys. ha co daje ok.242,8 tys. ton białka. Produkcja śruty rzepakowej wynosi ok. 1,5 mln. ton, co daje 570 tys. ton białka. Jak zauważają posłowie, łącznie ok. 812 tys. ton białka, może być wykorzystane do produkcji pasz tylko z produkcji krajowej roślin białkowych.

Przy imporcie białka ze śruty sojowej oraz innych roślin oleistych (słonecznik, rzepak) co daje ok 2 500 – 3 000 tys. ton, krajowa produkcja stanowi ok. 50% białka, która jednak nie trafia w całości na rynek w postaci komponentów pasz przemysłowych, ponieważ część z wyprodukowanego w kraju białka jest zużywana przez rolników we własnym gospodarstwie, a pozostała ilość, jest przedmiotem eksportu.

Mając na uwadze handlowe zobowiązania długoterminowe producentów krajowych surowców białkowych, konieczność zabezpieczenia gospodarstw utrzymujących produkcję zwierzęcą w chowie ekstensywnym opierających się na własnych zasobach białkowych oraz możliwości uprawowe i związane z tym ryzyko pogodowe, które nie pozostaje bez wpływu na produkcję roślin białkowych przyjęto, że białko z krajowych zasobów dostępne będzie do produkcji pasz przemysłowych przynajmniej na poziomie 15%.

Jak podkreślono, wprowadzenie celu wskaźnikowego w 2025 roku na takim poziomie, zagwarantuje dostępność niemodyfikowanego genetycznie surowca białkowego do produkcji pasz przemysłowych i możliwość realizacji obowiązku zastosowania tych komponentów białkowych w stosunku do importowanych genetycznie zmodyfikowanych surowców białkowych użytych do produkcji pasz już w chwili wejścia w życie przepisów tej ustawy.

- Zastąpienie w 2025 roku komponentów białkowych zmodyfikowanych genetycznie, w paszy przynajmniej na poziomie 15% ubiegłorocznego zużycia przez dany podmiot (za rok 2024) zapewni ciągłość produkcji w pierwszym roku wprowadzenia celu wskaźnikowego, jednocześnie zobowiązując podmioty działające na rynku paszowym do aktywnego poszukiwania niemodyfikowanych genetycznie źródeł białka paszowego i budowania łańcucha zależności pomiędzy producentem materiałów paszowych niemodyfikowanych genetycznie, a zakładem wykorzystującym te surowce - uważają posłowie PiS.

Ponieważ każdorazowo punktem wyjścia do wyliczenia procentowego udziału surowców białkowych niemodyfikowanych genetycznie jest ubiegłoroczne zużycie surowców zmodyfikowanych genetycznie, w kolejnym 2026 roku cel wskaźnikowy na poziomie 6% będzie realizowany w oparciu o już pomniejszony rok wcześniej o 15% udział zmodyfikowanych genetycznie surowców białkowych. W latach kolejnych cel wskaźnikowy będzie również wynosił 6% zużytego rok wcześniej, pomniejszonego w latach ubiegłych, udziału genetycznie zmodyfikowanego surowca białkowego, co oznacza, że w 2032 roku osiągnie wartość 44,9%.

Polska będzie krajem wolnym od pasz GMO?

Jak podkreślono w uzasadnieniu do ustawy, efektem poszukiwania i wzrostu zainteresowania przez podmioty paszowe skupem surowców do produkcji pasz na rynku krajowym, będzie zwiększenie areału uprawy roślin wysokobiałkowych w kraju oraz zwiększenie niezależności podmiotów produkujących pasze od wahań na światowym rynku i sukcesywne odchodzenie od stosowania w żywieniu zwierząt pasz zawierających genetycznie zmodyfikowane komponenty jako głównego źródła białka.

- Zaproponowane zmiany legislacyjne wpłyną na znaczne zwiększenie zainteresowania przemysłu paszowego rodzimymi surowcami wysokobiałkowymi, dzięki czemu polscy przedsiębiorcy mogliby zyskać na arenie międzynarodowej, jako producenci odpowiadający na potrzeby konsumentów, preferujących żywność pochodzenia zwierzęcego wyprodukowaną z użyciem pasz wolnych od GMO - czytamy w projekcie.

Jak zauważają posłowie, większość wyników dotychczasowych prac badawczych wykazała znaczne możliwości stosowania w żywieniu zwierząt monogastrycznych krajowych pasz białkowych pochodzenia roślinnego, co wskazuje na duży potencjał w zakresie ograniczenia importu genetycznie modyfikowanej poekstrakcyjnej śruty sojowej. Jednak wszystkie badania wykazały, że na chwilę obecną całkowite zastąpienie poekstrakcyjnej śruty sojowej krajowymi źródłami białka roślinnego w żywieniu kurcząt rzeźnych nie jest możliwe i spowodowałoby obniżenie wyników produkcyjnych i załamanie tego sektora. Jest to wniosek prowadzący do uzasadnienia stopniowej, aczkolwiek konsekwentnej polityki budowania łańcuchów dostaw surowców białkowych pomiędzy ich wytwórcami, a producentami paszy.

Częściowe, obligatoryjne zastąpienie importowanej soi alternatywnymi surowcami białkowymi obok zwiększenia powierzchni ich uprawy, przekona przemysł paszowy oraz hodowców zwierząt do pasz z udziałem roślin strączkowych i będzie korzystne dla polskiego rolnictwa, także ze względu na rolę roślin strączkowych w płodozmianie i ich następcze działanie plonotwórcze

Jakie kary za nie stosowanie białka krajowego?

Kontrolę realizacji przestrzegania przepisów ustawy, w zakresie stosowania przez podmioty działające na rynku pasz celu wskaźnikowego, przeprowadzać będzie Inspekcja Weterynaryjna.

Podmiot działający na rynku pasz, wytwarzający pasze z udziałem genetycznie zmodyfikowanych surowców wysokobiałkowych, który nie będzie realizował obowiązku, o którym mowa w propozycji nowelizacji ustawy o paszach, podlegać będzie karze pieniężnej w wysokości do czterdziestokrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający rok nałożenia kary, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie niższej niż 40.000 zł.

Założono jednocześnie, że wykreślony zostanie przepis z ustawy o paszach, w którym ustanowiony został zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie modyfikowanych oraz organizmów genetycznie modyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego - wejście w życie tego przepisu jest od lat odsuwane w czasie.