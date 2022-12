Zapowiadany przez rządzących Kodeks Rolny ujrzał światło dzienne. Ma on być receptą na bolączki rolników.

Kodeks rolny tworzy kompleksowe i spójne prawo, które ma ułatwić nie tylko życie rolnikom na obszarach wiejskich, ale także codzienną pracę i inwestowanie.

Nowe prawo definiuje kwestie związane z uprawnieniami do nabywania gospodarstw i nieruchomości rolnych, a także mówi kim jest rolnik i czym jest działalność rolnicza. Określa obowiązki państwa wobec mieszkańców wsi i producentów rolnych.

Zasadniczo zmienia podejście do egzekucji rolniczych oraz zobowiązań nieuczciwych kontrahentów wobec rolników. Skarb państwa w imieniu producentów rolnych ma rozprawiać się z tymi, którzy nie zapłacili za skupione płody, najpierw regulujących zobowiązania.

Kodeks Rolny powołuje do życia rzecznika rolników i wskazuje także kto będzie regulował szkody wyrządzone rolnikom.

Proponowane nowe prawo, za którym stoją bracia Wojciechowscy, Grzegorz – poseł i Janusz – komisarz ds. rolnictwa UE w wielu aspektach jest rewolucyjne.

6 grudnia 2022 r. „Farmer” informował – jako pierwszy – że PiS szykuje dla rolników Kodeks Rolny, a jego założenia ogłosi kilka dni później, 11 grudnia, podczas konferencji partyjnej w Przysusze. Rąbka tajemnicy uchylił wtedy Grzegorz Wojciechowski, poseł partii rządzącej współautor Kodeksu Rolnego, pracujący nad jego założeniami wspólnie ze swoim bratem Januszem Wojciechowskim, komisarzem ds. rolnictwa UE.

Agnieszka Kozłowska, dziennikarka „Farmera” śledząc doniesienia dotyczące Kodeksu przybliżyła już w kilku publikacjach na farmer.pl, czego rolnicy mogą spodziewać się po nowym prawie.

29 grudnia br. poseł Wojciechowski upublicznił pełną treść kodeksu na swoim fan page, zaznaczając, że ciągle trwają nad nim prace, a projekt ustawy rośnie z dnia na dzień.

– Ustaw dotyczących rolnictwa jest dużo, ale nie ma takiej, która by regulowała całe rolnictwo kompleksowo, a konkretnie obowiązki państwa wobec rolnictwa, zasady jakimi prawo rolne powinno się kierować wobec rolników – mówił Grzegorz Wojciechowski w rozmowie z „Farmerem” jeszcze przed kongresem PiS w Przysusze.

Według niego obecnie funkcjonujące prawo rolne opracowane jest w podejściu administracyjnym, czyli jest prawem "twardym" i "zerojedynkowym". On jest zwolennikiem prawa bardziej cywilistycznego, czyli bardziej miękkiego, "wybaczającego" niezawinione błędy rolników.

Teraz Wojciechowski informuje, że Kodeks Rolny ma być w założeniu kompleksowym aktem prawnym, regulującym podstawowe zagadnienia dotyczące działalności rolniczej i jej ochrony, statusu prawnego gospodarstw rolnych, i wykonywania zawodu rolnika. Ma on w założeniu przejąć większość innych ustawowych regulacji z zakresu prawa rolnego, tak by rolnicy mieli łatwość zapoznawania się z regulacjami prawnymi skupionymi w jednym akcie prawnym, zamiast w wielu rozproszonych aktach prawnych.

– Kodeks nie przewiduje zmian w przepisach innych ustaw, natomiast wprowadza zasadę, że Kodeks nie narusza przepisów innych ustaw o ile nie są sprzeczne z Kodeksem, natomiast w razie kolizji przepisów innych ustaw z przepisami Kodeksu stosuje się przepisy Kodeksu – oznajmił poseł.

Nowe prawo określa zadania państwa w odniesieniu do rolnictwa, z uwzględnieniem celów Wspólnej Polityki Rolnej UE zapisanych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także zadań stanowiących treść krajowej polityki rolnej. Projektowane przepisy obejmują zadania zarówno władz rządowych jak i samorządowych, przy czym zadania samorządu dotyczą głównie ochrony rolnictwa w ramach gospodarki przestrzennej a także w zakresie organizacji rynków lokalnych dla sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych.

Jeden z rozdziałów kodeksu (rozdział III) określa czym jest działalność rolnicza (odwołano się do definicji z prawa UE), a także podstawowe zasady ochrony działalności rolniczej, między innymi prawo rolnika do niezakłóconego prowadzenia działalności rolniczej czy też ochronę działalności rolniczej w procesach inwestycyjnych realizowanych na gruntach rolnych.

Jest ponadto zawarta zasada, że wszelkie odszkodowania dla rolników, związane z wywłaszczeniami, mają w pełni rekompensować rolnikom nie tylko utracony grunt, ale też koszty niezbędne do odtworzenia działalności rolniczej w innym miejscu. Podkreślony też został obowiązek władz publicznych by rolnikowi zapewnić w takich sytuacjach możliwość odpowiedniej wymiany gruntów.

Rozdział IV Kodeksu Rolnego – co czytamy w uzasadnieniu – określa definicję gospodarstwa rolnego (zgodną z definicją z kodeksu cywilnego), a także definicję gospodarstwa rodzinnego, ograniczając je do gospodarstw do 300 ha, co z kolei jest zgodne z dotychczasową regulacją zawartą w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego.

Ważną zmianą jest upodmiotowienie gospodarstwa rolnego i rzeczywiste określenie jego natury jako przedsięwzięcia rodzinnego. W tym celu projekt przewiduje możliwość wspólnego kierowania gospodarstwem przez osoby bliskie, ale tylko wtedy gdy rodzina dobrowolnie porozumie się w sprawie wspólnego prowadzenia gospodarstwa. W przepisach rozdziału IV jest też definicję osób bliskich, bazująca na obecnej regulacji zawartej w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego ale rozszerzając ją o powinowatych drugiego stopnia, których obecna regulacja nie obejmuje.

Rozdział V Kodeksu – o czym informuje Grzegorz Wojciechowski – reguluje kwestie związane ze statusem rolnika. Definiuje rolnika jako osobę prowadzącą działalność rolniczą, niezależnie czy ta osoba jest właścicielem, posiadaczem samoistnym czy tylko dzierżawcą gospodarstwa rolnego. Warunkiem jest by ta osoba kierowała lub współkierowała gospodarstwem.

Przyszły akt prawny przewiduje, że dostęp do środków dla młodych rolników nie wymaga wyłącznego kierowania gospodarstwem przez młodego rolnika, wystarczy współkierowanie, gdy na przykład młody następca pracuje w gospodarstwie swoich rodziców i dopiero w przyszłości przejmie od nich gospodarstwo.

Projekt wprowadza też ramową definicję rolnika aktywnego. Zostało zawarte w nim zobowiązanie państwa do ochrony rolników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi.

Kolejny rozdział – VI – reguluje kwestie związane z uprawnieniami do nabywania gospodarstw lub nieruchomości rolnych powyżej 1 ha, utrwalając obowiązującą zasadę że nabywcą może być tylko rolnik. Przepisy projektu nie naruszają obecnych regulacji zawartych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, poza jednym wyjątkiem – usuwa możliwość nabywania przez nie-rolników gospodarstw czy nieruchomości rolnych w ramach egzekucji sądowej czy administracyjnej.

Przepisy przewidują też możliwość uzależnienia nabywania nieruchomości rolnych od wymogu prowadzenia tego gospodarstwa przez określony czas, a także od określonego miejsca zamieszkania, co jest potwierdzeniem obecnych uregulowań. Jest też wprowadzone pojęcie nowego rolnika, czyli osoby, która nie jest rolnikiem, ale ma kwalifikacje zawodowe by nim być. Taka osoba też może być nabywcą gospodarstwa rolnego lub nieruchomości rolnej.

Przewidziane w przepisie zasady nabywania nieruchomości rolnych obejmują też dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Od wymogu, że nabywca nieruchomości rolnej lub gospodarstwa może być tylko rolnik zwolniony jest obrót nieruchomościami między osobami bliskimi, w drodze darowizny lub dziedziczenia. Chodzi o to, żeby prawo nie ingerowało tu w rodzinne porozumienia.

Rozdział VII zawiera normy gwarancyjne związane z kontrolami gospodarstw rolnych wprowadzając ważną zasadę, ze prawo do takiej kontroli maja wyłącznie państwowe organy inspekcji i kontroli. W żadnej mierze nie maja takiego prawa podmioty prywatne czy społeczne, ale niebędące organami władzy państwowej. Przepis ten jest reakcją na liczne i często uzasadnione skargi rolników na nadużycia związane zwłaszcza z odbieraniem zwierząt przez różnego rodzaju organizacje pozapaństwowe. Niezależnie od intencji tych podmiotów, prawo kontroli gospodarstw i w niektórych sytuacjach prawo do władczej interwencji powinny mieć wyłącznie właściwe organy państwowe.

– Przepis wprowadza też, wzorem podobnego uregulowania w prawie unijnym, zasadę którą można nazwać prawem do błędu. Rolnicy często skarżą się na represyjność różnych kontroli i na to, ze są karani niekiedy za niewielkie błędy czy uchybienia, do tego stopnia że muszą niekiedy zaprzestać swojej działalności rolniczej albo istotnie ją ograniczyć – informuje poseł. Dlatego przepisy projektu wprowadzają zasadę, że niewielkie uchybienia, zwłaszcza takie które wynikają z przyczyn niezależnych od rolnika, na przykład z winny innych organów (np. gdy rolnik podał powierzchnię działki na podstawie mapy geodezyjnej, która okazała się błędna), nie powodują kar. W takich przypadkach właściwe organy będą miały obowiązek odstąpienia od kar, a gdyby ja jednak nałożyły to rolnik będzie się mógł od tego odwołać.

Rozdział VIII określa zasady pomocy dla gospodarstw rolnych w sytuacjach kryzysowych. W tym rozdziale wprowadzona została zasada, która mówi, że rolnicy dochodzący swoich należności za zbyte produkty rolne, za które nie otrzymali zapłaty od podmiotów skupujących, są zwolnieni od kosztów sądowych.

– Rolnik pozbawiony zapłaty za produkty rolne, co się niestety nierzadko zdarza, jeśli chce dochodzić swoich należności od nierzetelnego odbiorcy musi ponosić koszty sądowe wynoszące 5% wartości przedmiotu sporu a te 5% to niekiedy cały dochód z działalności rolniczej. Rolnik nie tylko nie uzyskuje należnych dochodów ale często jeszcze ponosi dodatkowe koszty sądowe bez żadnego efektu procesowego. Projektodawcy wychodzą z założenia, że należności rolników za dostateczne produkty rolne są w istocie tym samym co wynagrodzenie za pracę, co do którego roszczenia podlegają ustawowemu zwolnieniu od kosztów – twierdzi Grzegorz Wojciechowski.

Co do innych postępowań sądowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, a których to postępowań rolnik może mieć wiele (kwestie własnościowe, sąsiedzkie, sprawy spadkowe itp.) projekt przewiduje ustawowe obniżenie kosztów sądowych o połowę.

Projekt wprowadza także zasadę ochrony należności rolników za dostarczone produkty rolne w postępowaniu egzekucyjnym oraz w wszystkich postępowaniach gdzie obowiązuje kolejność w zaspokojeniu wierzycieli (na przykład w postępowaniu upadłościowym). Projektowany przepis wprowadza zasadę, że należności rolników podlegają takiej samej ochronie i korzystają z takiego samego pierwszeństwa zaspokojenia jak należności pracowników z tytułu wynagrodzenia za pracę.

Projekt wprowadza też niezbędna minimalną ochronę gospodarstw rolnych w postępowaniu egzekucyjnym skierowanym do tego gospodarstwa, w taki sposób by rolnikowi pozostawić możliwość dalszego prowadzenia gospodarstwa w minimalnym zakresie, to jest do 10 ha gruntów rolnych, niezbędnych zabudowań oraz inwentarza żywego i martwego. To ograniczenie nie obejmuje egzekucji hipotecznych, chodzi bowiem o to, by nie ograniczać rolnika w jego zdolnościach kredytowych.

Przepis Kodeksu Rolnego wprowadza tez ochronę rolników w postępowaniach zabezpieczających w taki sposób, by zabezpieczony inwentarz żywy lub martwy był z zasady pozostawiany w dyspozycji i użytkowaniu rolnika, chyba że ważny interes publiczny lub prywatny przemawia za innym sposobem zabezpieczenia.

Rozdział IX wprowadza instrumenty wsparcia kryzysowego dla rolników, którzy ponieśli szkody w uprawach czy w stadach zwierząt na skutek katastrof (np. suszy) czy zdarzeń losowych (np. upadków zwierząt) w sytuacji gdy szkody te nie są objęte ubezpieczeniem, dobrowolnym lub obowiązkowym. Projekt reaguje w ten sposób na problem społeczny i gospodarczy jakim jest wysokie ryzyko szkód w działalności rolniczej, ryzyko kumulacji tych szkód w jednym czasie, że nie wszyscy rolnicy są w stanie ubezpieczyć się od tych ryzyk. Dlatego projektodawcy proponują, by w takich przypadkach rolnik mógł otrzymać odszkodowanie ze środków budżetowych będących w dyspozycji ARiMR, przy czym wsparcie to wynosiłoby 50% wartości szkody i dotyczyło szkód nie większych niż wysokość trzyletniej wysokości najniższego wynagrodzenia. Chodzi o to, aby to był system wspierający najsłabszych rolników a równocześnie nie zniechęcający do korzystania z normalnych ubezpieczeń.

Wg projektodawców nie wyklucza to w żadnym razie możliwości by w drodze odrębnych przepisów wprowadzone zostały wyższe pułapy pomocy.

Projekt wprowadza też uprawnienie rolnika do otrzymania ze środków budżetowych ARiMR zapłaty za dostarczone płody rolne, w sytuacji gdy dostarczył te płody i nie uzyskał zapłaty od podmiotu skupującego a egzekucja okazała się bezskuteczna. W takich sytuacjach rolnik otrzyma zapłatę należności z ARiMR, a Agencja będzie dochodzić zapłaty od dłużnika.

Kodeks wprowadza zasadę pełnej odpowiedzialności Skarbu Państwa za tak zwane szkody łowieckie czyli za szkody w uprawach rolnych czy też w inwentarzu żywym (szkody powodowane przez drapieżniki) wyrządzone przez zwierzynę dziką stanowiącą własność Skarbu Państwa. Zobowiązuje on organy państwa do właściwego szacowania szkód tak, by szacunki obejmowały pełną wartość szkody.

Rozdział X wprowadza przepisy zapewniające ochronę gospodarstw rolnych przed nieuzasadnionym ich podziałem w postępowaniach sądowych (np. przy działach spadku) oraz administracyjnych (np. przy wywłaszczeniach). Wprowadzony zostaje obowiązek ograniczania podziału do absolutnie koniecznych sytuacji, ze względu na ważny interes publiczny lub prywatny. Wprowadzona została również zasada, by w razie koniecznego podziału dokonać go tak, by utworzone w wyniku podziału części zachowywały niezbędne warunki ich użytkowania (dostęp maszyn, możliwość wypasu itp.)

Projekt wprowadza reguły rządzące zniesieniem współwłasności gospodarstw rolnych, ustalając pierwszeństwo dla tego ze współwłaścicieli, który stale pracował w gospodarstwie. Wprowadzone zostało tez miarkowanie spłat zasądzonych od rolnika, któremu przyznano gospodarstwo, w taki sposób by roczna wysokość spłat nie przekraczała równowartości jednej czwartej części dochodów z tego gospodarstwa. Chodzi tu o niedopuszczenie do takich sytuacji, że obciążenie spłatami przekracza możliwości dochodowe rolnika i prowadzi do upadku gospodarstwa. W przypadku gdyby rolnik, który stale w tym gospodarstwie pracował nie mając innych dochodów, a gospodarstwa w wyniku podziału nie otrzymał, wówczas poza prawem do spłat ma on prawo do uwzględnienia jego wkładu pracy w gospodarstwie.

Rozdział XI wprowadza trwałą gwarancję, że rolnicy podlegać mają odrębnemu systemowi ubezpieczeń społecznych, czyli w KRUS.

W rozdziale XII zawarte zostały przepisy ustanawiające instytucję Rzecznika Rolników, wzorowaną po części na istniejącej już instytucji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Rzecznik miał by dość szerokie uprawnienia do interwencji na rzecz rolników w dotyczących ich postępowaniach sadowych (administracyjnych, cywilnych a także karnych w sprawach o czyny związane z prowadzeniem gospodarstwa), w tym prawo do wnoszenia kasacji i skarg nadzwyczajnych.

Rzecznik miałby też prawo wszczynania postępowań i interwencji dotyczących nieuczciwej konkurencji firm obsługujących rolnictwo czy firm skupowych, w szczególności zmów cenowych czy innego wykorzystywania przewag konkurencyjnych. Dotychczas rolnicy są dość bezbronni wobec takich praktyk, rzecznik byłby dla nich wielkim wsparciem.

Grzegorz Wojciechowski ręczy, że treść proponowanych przepisów Kodeksu jest w pełni zgodna z prawem Unii Europejskiej.

Poniżej prezentujemy cały projekt Kodeksu Rolnego.

Prace nad nowym prawem potrwają do marca i pod koniec pierwszego kwartału 2023 r. mają zostać przyjęte przez Sejm RP.

Ustawa z dnia... Kodeks Rolny (projekt)

Preambuła:

Wdzięczni polskim rolnikom, którzy nas żywią i bronią, uwzględniając strategiczne znaczenie rolnictwa i rolników w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego, biorąc pod uwagę, że zrównoważona działalność rolnicza ma również istotne znaczenie dla ochrony środowiska i klimatu, wskazując na społeczne i gospodarcze znaczenie rolnictwa w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju i rozwoju obszarów wiejskich, mając świadomość konieczności zapewnienia ciągłości produkcji rolnej i wymiany pokoleniowej w rolnictwie, w trosce o sprawiedliwe dochody rolników i godne warunki życia na wsi, realizując konstytucyjna zasadę, że podstawą ustroju rolnego Rzeczpospolitej Polskiej są gospodarstwa rodzinne, biorąc nadto pod uwagę potrzebę kodyfikacji prawa rolnego i ujęcia najważniejszych regulacji prawnych dotyczącej rolnictwa i rolników w jednym kompleksowym akcie prawnym, uchwalamy Kodeks Rolny, zwany dalej Kodeksem.

Część Pierwsza - Przepisy ogólne

Rozdział I. Zakres regulacji

Art. 1.

1. Kodeks reguluje w szczególności zadania władz publicznych w odniesieniu do działalności rolniczej i rozwoju wsi, warunki prowadzenia gospodarstw rolnych i działalności rolniczej, zasady ochrony i wspierania kryzysowego gospodarstw rolnych, w tym zwłaszcza gospodarstw rodzinnych, stosunki cywilnoprawne dotyczące gospodarstw rolnych, a także inne prawa i obowiązki rolników oraz systemy ich ochrony.

2. Przepisy ustawowe, dotyczące spraw określonych w ust. 1 powinny być zawarte w Kodeksie.

Art. 2.

1. Kodeks nie narusza przepisów innych ustaw o ile przepisy te nie są sprzeczne z Kodeksem.

2. W razie kolizji między przepisami Kodeksu a przepisami innych ustaw stosuje się przepisy Kodeksu.

3. Ilekroć w Przepisach ogólnych Kodeksu jest mowa o przepisach odrębnych należy przez to rozumieć przepisy szczególne Kodeksu oraz przepisy innych ustaw a także akty ustawodawcze Unii Europejskiej.

Rozdział II. Zadania władz publicznych w odniesieniu do rolnictwa

Art. 3.

Realizując zadania w odniesieniu do działalności rolniczej, gospodarstw rolnych i rolników, organy władzy publicznej uwzględniają cele Wspólnej polityki Rolnej Unii Europejskiej, którymi są:

a) zwiększenie wydajności rolnictwa przez wspieranie postępu technicznego, racjonalny rozwój produkcji rolnej, jak również optymalne wykorzystanie czynników produkcji, zwłaszcza siły roboczej;

b) zapewnienie w ten sposób odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, zwłaszcza przez podniesienie indywidualnego dochodu osób pracujących w rolnictwie;

c) stabilizacja rynków;

d) zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw;

e) zapewnienie rozsądnych cen w dostawach dla konsumentów.

Art. 4.

Kształtując krajową politykę rolną, a także realizując Wspólną Politykę Rolną Unii Europejskiej państwo zapewnia lub wspiera:

- zrównoważony rozwój gospodarstw rolnych, w tym zwłaszcza gospodarstw rodzinnych,

- ochronę zrównoważonej działalności rolniczej

- ochronę własności gruntów rolnych oraz trwałości umów dzierżawy gruntów rolnych,

- uczciwe praktyki handlowe w stosunku do rolników ze strony podmiotów zajmujących się skupem produktów rolnych i dostawą środków produkcji

- rozwój sektora przetwórstwa rolnego z udziałem rolników,

- zrównoważone metody gospodarowania, przyjazne klimatowi, i środowisku, chroniące wodę̨, glebę̨ i powietrze oraz bioróżnorodność,

- produkcję i wykorzystanie zrównoważonej energii w gospodarstwach rolnych,.

- wymianę pokoleń w rolnictwie,

- systemy produkcji generujące rolniczą wartość dodaną,

- tworzenie krótkich łańcuchów dostaw i sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych,

- tworzenie systemów jakości żywności i oznaczeń geograficznych,

- poprawę dobrostanu zwierząt i rozwój dobrych praktyk rolniczych w ramach rolnictwa węglowego,

- rozwój rolnictwa ekologicznego,

- rozwój rolnictwa na obszarach górskich i innych obszarach o trudnych warunkach gospodarowania,

- tworzenie godnych warunków życia na obszarach wiejskich, zwłaszcza w zakresie dostępu do dóbr i usług publicznych.

- działalność związków rolniczych i organizacji społecznych działających na wsi,

Art. 5.

Kształtując polityki krajowe a także realizując polityki wspólnotowe Unii Europejskiej państwo szczególną uwagę poświęca obszarom wiejskim, dążąc do wyrównywania warunków życia na wsi i w mieście.

Art. 6.

1. Obowiązkiem państwa w zakresie kształtowania stosunków handlowych między rolnikami a dostawcami środków produkcji rolnej oraz odbiorcami produktów rolnych jest zwalczanie praktyk, które rażąco odbiegają od dobrych obyczajów w działalności gospodarczej, stoją w sprzeczności z zasadą dobrej wiary i uczciwego obrotu i są jednostronnie narzucane przez jednego partnera handlowego drugiemu.

2. Odrębne przepisy ustanawiają minimalny wykaz zakazanych nieuczciwych praktyk handlowych w stosunkach między nabywcami a dostawcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz określają minimalne zasady dotyczące egzekwowania tych zakazów, a także ustalenia dotyczące koordynacji między organami egzekwowania prawa.

Art. 7.

1. Jednostki samorządu terytorialnego wspierają rozwój rolnictwa, w szczególności przez ochronę działalności rolniczej w ramach gospodarki przestrzennej, wspieranie krótkich łańcuchów dostaw, wspieranie lokalnego przetwórstwa produktów rolnych, organizację rynków lokalnych i sprzedaży bezpośredniej.

2. Jednostki samorządu terytorialnego organizują dostępne dla rolników miejsca sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych, w szczególności produktów pochodzący z gospodarstw rolnych działających na ich terenie.

3. Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć wojewódzkie, powiatowe i gminne programy wspierania rolnictwa.

Rozdział III – Działalność rolnicza

Art. 8.

Działalnością rolniczą jest działalność przyczyniająca się do dostarczania dóbr prywatnych i publicznych poprzez co najmniej jedno z poniższych działań:

a) wytwarzanie produktów rolnych obejmujące działania takie jak chów zwierząt lub uprawa, w tym w drodze użytkowania torfowisk – przy czym produkty rolne oznaczają produkty wymienione w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z wyjątkiem produktów rybołówstwa – a także bawełnę i zagajniki o krótkiej rotacji;

b) utrzymywanie użytków rolnych w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub uprawy, bez konieczności podejmowania działań przygotowawczych wykraczających poza użycie zwykłych metod rolniczych i zwykłego sprzętu rolniczego.

Art. 9

W ramach prowadzonej działalności rolniczej rolnik ma prawo do wolnej od podatków i innych obciążeń sprzedaży bezpośredniej oraz do przetwarzania produktów rolnych pochodzących z działalności rolniczej w prowadzonym przez niego gospodarstwie rolnym, na warunkach i w zakresie określonym przez odrębne przepisy.

Art. 10

1. Rolnik może świadczyć odpłatną lub nieodpłatną pomoc sąsiedzką w innym gospodarstwie rolnym, w formie pracy własnej lub przy użyciu maszyn i narzędzi należących do jego gospodarstwa.

2. Praca wykonywana w ramach pomocy sąsiedzkiej jest traktowana jak praca w ramach własnej działalności rolniczej.

3. W zakresie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osobę wykonującą pomoc sąsiedzką, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez pracownika.

Art. 11

Rolnik ma prawo prowadzenia działalności rolniczej w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej na gruntach rolnych i w zabudowaniach należących do jego gospodarstwa. Nikt nie może żądać zaprzestania lub ograniczenia działalności rolniczej prowadzonej z zachowaniem przepisów prawa i z użyciem praktyk i urządzeń właściwych dla określonego rodzaju działalności rolniczej.

Art. 12.

Jeśli odrębne przepisy przewidują wymóg zaprzestania lub ograniczenia określonej działalności rolniczej, prowadzonej zgodnie z prawem, może to nastąpić jedynie przy zachowaniu niezbędnego okresu dostosowawczego i za słusznym odszkodowaniem, umożliwiającym podjecie przez rolnika innej działalności rolniczej lub dostosowanie dotychczasowej działalności rolniczej do zmienionych warunków prawnych.

Art. 13

1. Przy planowaniu, projektowaniu i realizacji inwestycji na gruntach rolnych lub w bezpośredniej ich bliskości należy dążyć do unikania lub ograniczania negatywnego wpływu tych inwestycji na warunki prowadzenia działalności rolniczej.

2. Ilekroć odrębne przepisy w odniesieniu do inwestycji przewidują wymóg przedstawienia oceny wpływu tej inwestycji na środowisko, a inwestycja realizowana jest w całości lub w części na gruntach rolnych lub w bezpośredniej bliskości takich gruntów, inwestor lub inny wskazany podmiot powinien przedstawić również ocenę wpływu tej inwestycji na warunki prowadzenia działalności rolniczej uwzględniając potrzebę przeciwdziałania podziałowi gospodarstw rolnych i unikania pogorszenia warunków prowadzenia działalności rolniczej.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi określi w drodze rozporządzenia warunki jakim powinna odpowiadać ocena wpływu inwestycji na warunki prowadzenia działalności rolniczej, a także minimalne niezbędne warunki użytkowania części gospodarstwa rolnego, z uwzględnieniem koniecznego dostępu odpowiednich maszyn i urządzeń wykorzystywanych w działalności rolniczej.

Art. 14

1. Ilekroć odrębne przepisy przewidują wywłaszczenie nieruchomości rolnej może to nastąpić jedynie za słusznym odszkodowaniem obejmującym nie tylko wartość utraconego gruntu ale też koszty odtworzenia działalności rolniczej w innym miejscu. Rolnikowi należy przy tym zapewnić możliwość scalenia lub wymiany gruntów.

Rozdział IV. Gospodarstwo rolne i gospodarstwo rodzinne

Art. 15

1. Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

2. Nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

Art. 16

1. Gospodarstwo rolne może być kierowane indywidualnie, wspólnie przez małżonków oraz wspólnie przez osoby bliskie. Domniemywa się, że małżonkowie prowadzą gospodarstwo rolne wspólnie. Inne pełnoletnie osoby bliskie mogą być uznane za kierujące gospodarstwem wspólnie pod warunkiem wpisania ich do rejestru gospodarstw rolnych, na wniosek osoby bliskiej i za zgodą rolnika będącego właścicielem lub użytkownikiem gospodarstwa rolnego.

2. Osobami bliskimi w rozumieniu Kodeksu są małżonkowie, krewni w linii prostej, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa, powinowaci do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia i ich małżonkowie oraz osoby pozostające w stałym pożyciu.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi w drodze rozporządzenia wzór zgłoszenia do rejestru gospodarstw rolnych osoby bliskiej jako współkierującej gospodarstwem rolnym.

Art. 17

Jeżeli gospodarstwo rolne kierowane jest wspólnie przez małżonków pozostających w małżeńskiej wspólności ustawowej lub wspólnie przez osoby bliskie, każdy z małżonków lub każda z osób bliskich wspólnie kierujących gospodarstwem może podejmować wszelkie czynności prawne związane z wykonywaniem działalności rolniczej, z wyjątkiem czynności zbycia lub obciążenia gospodarstwa w całości lub w części.

Art. 18

Zaprzestanie kierowania gospodarstwem przez jedną lub więcej osób bliskich nie może prowadzić do utraty jakichkolwiek uprawnień związanych z tym gospodarstwem, jeśli jest ono nadal prowadzone przez inne osoby bliskie.

Art. 19

1. Podstawę ustroju rolnego Rzeczypospolitej stanowi gospodarstwo rodzinne, za które uważa się gospodarstwo rolne o powierzchni nie większej niż 300 ha, kierowane przez rolnika indywidualnie lub wspólnie z osobami bliskimi.

2. Jeśli przepisy odrębne przewidują określone wsparcie dla gospodarstw rolnych, wsparcie to przysługuje w pierwszej kolejności gospodarstwom rodzinnym.

Art. 20.

Odrębne przepisy mogą ustanawiać szczególne preferencyjne zasady wspierania małych i średnich gospodarstw rodzinnych, określając maksymalną wielkość tych gospodarstw.

Rozdział V - Rolnik

Art. 21

Rolnikiem jest osoba pełnoletnia, która wykonuje działalność rolniczą i kieruje gospodarstwem rolnym jako jego właściciel, posiadacz samoistny lub dzierżawca albo współkieruje tym gospodarstwem jako osoba bliska.

Art. 22

Odrębne przepisy mogą ustanawiać szczególne zasady wsparcia i uprawnienia dla młodych rolników, za których uważa się rolników, którzy w chwili złożenia wniosku o wsparcie nie ukończyli 40 lat. Jeśli gospodarstwo jest współkierowanie przez dwie lub więcej osób, wsparcie przewidziane dla młodych rolników przysługuje gdy chociażby jedna z osób kierujących jest młodym rolnikiem.

Art. 23

1. Odrębne przepisy mogą ustanawiać szczególne zasady wsparcia dla rolników aktywnych zawodowo, zapewniając że wsparcie będzie przyznawane wyłącznie osobom fizycznym lub prawnym bądź grupom osób fizycznych lub prawnych prowadzącym działalność rolniczą na co najmniej minimalnym poziomie, nie wykluczając rolników prowadzących działalność rolniczą i nierolniczą lub rolników prowadzących działalność rolniczą w niepełnym wymiarze godzin.

2. Określenie kto jest rolnikiem aktywnym zawodowo uwzględnia obiektywne i niedyskryminujące kryteria, takie jak: badanie dochodów, nakłady pracy w gospodarstwie, przedmiot działalności gospodarstwa. Z obowiązku spełnienia kryteriów definicji rolnika aktywnego zawodowo mogą być wyłączeni rolnicy otrzymujący płatności bezpośrednie nieprzekraczające kwoty stanowiącej równowartość 5 000 EUR. (definicja unijna).

Rozdział VI – Uprawnienia do nabycia gospodarstwa rolnego lub nieruchomości rolnej

Art. 24

1. Nabywcą gospodarstwa rolnego lub nieruchomości rolnej o pow. powyżej 1 ha, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, a także dzierżawcą gospodarstwa rolnego lub nieruchomości rolnej stanowiącej własność Skarbu Państwa może być tylko rolnik albo nowy rolnik, za którego uznaje się osobę mającą wykształcenie rolnicze na poziomie co najmniej zawodowym lub doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat pracy w gospodarstwie rolnym.

2. Odrębne przepisy mogą uzależnić prawo do nabycia gospodarstwa rolnego lub nieruchomości rolnej od zobowiązania od prowadzenia działalności rolniczej przez wymagany okres a także od miejsca zamieszkania.

Art. 25

Odrębne przepisy mogą określić pierwszeństwo dzierżawcy w zakresie nabycia gospodarstwa rolnego lub nieruchomości rolnej jak również w zakresie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy.

Art. 26

Osoba niebędąca rolnikiem ani nowym rolnikiem może nabyć gospodarstwo rolne lub nieruchomość rolną jedynie w drodze dziedziczenia lub w drodze darowizny od osoby bliskiej.

Rozdział VII - Kontrola gospodarstw rolnych

Art. 27

Prawo do kontroli gospodarstw rolnych mają jedynie państwowe organy inspekcji i kontroli uprawnione na mocy ustawy.

Art. 28

1. Organy inspekcji i kontroli, uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do kontroli gospodarstw rolnych przeprowadzą kontrolę w sposób niezakłócający normalnego funkcjonowania gospodarstwa rolnego i prowadzonej w nim działalności rolniczej, unikając w szczególności dublowania kontroli i koncentrowania wielu kontroli w krótkim czasie.

2. Rolnikowi należy zapewnić możliwość korekty podlegających kontroli wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność, zarówno ze środków Unii Europejskiej jak i krajowych, po ich złożeniu bez wpływu na prawo do otrzymania pomocy, pod warunkiem że korygowane elementy lub pominięcia zostały dokonane w dobrej wierze, oraz że korekta została dokonana zanim wnioskodawcę poinformowano o wytypowaniu go do kontroli i zanim właściwy organ podjął decyzję w sprawie danego wniosku.

Art. 29

1. Sankcje nakładane z powodu nieprawidłowości stwierdzonych w działalności rolniczej powinny być miarkowane proporcjonalnie do ich wagi i konsekwencji, mając na względzie by nieznaczne nieprawidłowości nie powodowały sankcji prowadzących do konieczności zaprzestania lub istotnego ograniczenia prowadzonej działalności rolniczej.

2. Właściwy organ odstąpi od nakładania kar w sytuacji gdy stwierdzona nieprawidłowość nie miała istotnego charakteru i nie spowodowała szkód a rolnik usunął nieprawidłowości, a także gdy nieprawidłowość była wynikiem działania siły wyższej lub niezawinionych przez rolnika nadzwyczajnych okoliczności lub gdy nieprawidłowość była wynikiem błędu innej osoby lub organu, w przypadku gdy błąd ten nie mógł być w rozsądny sposób odkryty przez rolnika.

Rozdział VIII – ochrona gospodarstw rolnych w postępowaniach sądowych i administracyjnych

Art. 30

W postępowaniach sądowych o zapłatę należności za produkty rolne wyprodukowane w gospodarstwie rolnym rolnikowi przysługuje zwolnienie od kosztów sądowych. W innych sprawach dotyczących rodzinnego gospodarstwa rolnego lub związanych z prowadzeniem takiego gospodarstwa, koszty sądowe obniża się o połowę.

Art. 31

1. Ilekroć odrębne przepisy przewidują ochronę wynagrodzenia za pracę w postępowaniu egzekucyjnym sądowym lub administracyjnym, ochronę tę stosuje się odpowiednio do należności rolników za dostarczone produkty rolne.

2. Ilekroć odrębne przepisy przewidują pierwszeństwo w zaspokojeniu wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę, pierwszeństwo to stosuje odpowiednio do należności rolników za dostarczone produkty rolne.

Art. 32

1. W razie egzekucji sądowej lub administracyjnej, skierowanej przeciwko rolnikowi prowadzącemu rodzinne gospodarstwo rolne, wyłączeniu spod egzekucji podlegają grunty rolne o powierzchni nie mniejszej niż 10 ha, zabudowania mieszkalne i gospodarcze w części umożliwiającej zamieszkiwanie rolnika i prowadzenie gospodarstwa o wskazanej wyżej powierzchni, a ponadto jeden ciągnik wraz z niezbędnymi maszynami oraz inwentarz żywy w ilości jednej sztuki dużej na 1 ha gruntu.

2. Ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się do egzekucji wynikającej z hipoteki.

3. W razie zabezpieczenia w ramach postępowania sądowego lub egzekucyjnego inwentarza żywego lub maszyn i urządzeń wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, należy je pozostawić w dyspozycji rolnika z możliwością ich użytkowania, chyba że ważny interes publiczny lub prywatny wymaga zabezpieczenia w inny sposób.

Art. 33

W razie egzekucji obejmującej gospodarstwo rolne lub jego części, a także w razie egzekucji obejmującej inwentarz żywy lub martwy wchodzący w skład gospodarstwa, Skarbowi Państwa przysługuje prawo pierwokupu objętych egzekucją przedmiotów w celu umożliwienia rolnikowi dalszego prowadzenia gospodarstwa, na warunkach i zasadach określonych przez odrębne przepisy.

Rozdział IX – Wsparcie kryzysowe

Art. 34

1. Rolnikowi, prowadzącemu rodzinne gospodarstwo rolne, który poniósł istotne dla funkcjonowania gospodarstwa szkody spowodowane zdarzeniami losowymi dotyczące upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, nieobjęte ubezpieczeniem dobrowolnym lub obowiązkowym, przysługuje na jego wniosek wsparcie na częściowe naprawienie tych szkód. Za szkodę istotną dla funkcjonowania gospodarstwa uważa się szkodę o wartości nie niższej niż 5 tysięcy złotych.

2. Wysokość wsparcia, o którym mowa w ust. 1 wynosi 50 procent wysokości szkody i nie może przekraczać kwoty stanowiącej równowartość 36-krotnego najniższego wynagrodzenia w ciągu trzech lat, chyba że odrębne przepisy określą wyższe kwoty pomocy.

3. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1 udzielane jest na wniosek rolnika ze środków budżetu państwa.

4. W budżecie państwa tworzy się rezerwę kryzysową na wsparcie, o którym mowa w ust. 1. Dysponentem rezerwy jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej Agencją.

Alternatywnie, gdyby została wybrana inna forma wsparcia pozostaje jedynie ogólna formuła:

Art. 34

Państwo wspiera rolników w sytuacjach kryzysowych spowodowanych katastrofami naturalnymi, przez współfinansowanie ubezpieczeń rolniczych, obowiązkowych i dobrowolnych, a w określonych warunkach także przez rekompensowanie szkód nieobjętych ubezpieczeniem. System wsparcia oraz tryb i zasady jego przyznawania określają odrębne przepisy.

Art. 35

1. Rolnikowi prowadzącemu rodzinne gospodarstwo rolne, który na skutek niewypłacalności osoby fizycznej lub prawnej nie uzyskał, w całości lub w części, zapłaty za zbyte tej osobie produkty rolne wytworzone w tym gospodarstwie, przyznaje się na jego wniosek zapłatę należności ze środków budżetu państwa określonych w rezerwie kryzysowej, o której mowa w art. 34 ust. 4.

2. Agencja dokona zapłaty rolnikowi, który przedstawi prawomocne orzeczenie sądowe zasądzające należność oraz orzeczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji.

3. Agencja dochodzi od dłużnika zwrotu równowartości zapłaty na rzecz rolnika.

Art. 36

Minister właściwy w sprawach rolnictwa i rozwoju wsi określi w drodze rozporządzenia szczegółowy tryb zgłaszania i dokumentowania wniosków, o których mowa w art. 34 i 35 oraz sposób i tryb szacowania wysokości szkód, o których mowa w art. 34.

Alternatywnie, gdyby została przyjęta inna formuła:

Art. 36

Państwo wspiera rolników w sytuacji braku zapłaty za dostarczone produkty rolne. System wsparcia określają odrębne przepisy.

Art. 37

Państwo zapewnia rolnikom ochronę przed nieuczciwymi praktykami handlowymi, w szczególności przed wykorzystywaniem przewagi rynkowej przez podmioty skupujące produkty rolne oraz podmioty dostarczające środki produkcji rolnej. Warunki i zasady tej ochrony określają odrębne przepisy.

Art. 38

1. Skarb Państwa ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w produkcji roślinnej lub zwierzęcej przez zwierzynę stanowiącą własność Skarbu Państwa.

2. Właściwe organy państwa uprawnione do szacowania szkód lub sprawujące nadzór ich szacowaniem, zapewniają rzetelność oszacowania. Jeśli rolnik nie zgadza się z szacunkiem szkód, przysługuje mu droga sądowa.

3. Tryb i zasady szacowania szkód oraz wypłaty odszkodowań określają odrębne przepisy.

Rozdział X – Ochrona gospodarstwa rolnego w razie jego podziału lub zniesienia współwłasności

Art. 39

1. Podział gospodarstwa rolnego w postępowaniu sądowym lub administracyjnym może nastąpić tylko wtedy, jest to konieczne z uwagi na ważny interes publiczny lub prywatny, w szczególności gdy strony lub uczestnicy postępowania zgodnie o taki podział wnoszą.

2. Podział gospodarstwa rolnego powinien być dokonany w taki sposób, aby zachować niezbędne warunki użytkowania wszystkich części gospodarstwa.

3. Jeśli podział rodzinnego gospodarstwa rolnego w sposób, o którym mowa w ust. 2 nie jest możliwy i nie jest też możliwa odpowiednia wymiana gruntów, rolnikowi przysługuje odszkodowanie obejmujące oprócz równowartości utraconego także rekompensatę za utratę lub pogorszenie warunków prowadzenia działalności rolniczej na utworzonych w wyniku podziału częściach gospodarstwa.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi określi w drodze rozporządzenia minimalne niezbędne warunki użytkowania części gospodarstwa rolnego, z uwzględnieniem koniecznego dostępu odpowiednich maszyn i urządzeń wykorzystywanych w produkcji rolnej.

Art. 40

W razie zniesienia współwłasności gospodarstwa rolnego w postępowaniu sądowym, pierwszeństwo w przyznaniu gospodarstwa przysługuje rolnikowi, który stale pracował w tym gospodarstwie.

Art. 41

Jeśli na podstawie odrębnych przepisów rolnik obowiązany jest do spłat, zasądzonych w postępowaniu sądowym, spłaty te powinny być miarkowane tak, by ich łączna wysokość w jednym roku nie przekraczała jednej czwartej części dochodów z gospodarstwa.

Art. 42

Jeśli w wyniku zniesienia współwłasności gospodarstwa rolnik, który nie mając innych dochodów stale w tym gospodarstwie pracował i nie otrzymał gospodarstwa, należne spłaty powiększa się o wynagrodzenie za pracę w gospodarstwie, w wysokości połowy minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy miesiąc pracy w gospodarstwie, nie więcej jednak niż za 10 lat.

Rozdział XI – Odrębny system ubezpieczeń społecznych rolników

Art. 43

Rolnicy podlegają odrębnemu systemowi ubezpieczenia społecznego, świadczonego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) i wspieranego ze środków budżetu państwa. Zasady ubezpieczenia i funkcjonowanie KRUS określają odrębne przepisy.

Art. 44.

Uzyskanie przez rolnika dochodów z pracy pozarolniczej, nieprzekraczające wysokości określonej przez odrębne przepisy, nie powoduje utraty przez rolnika uprawnienia do ubezpieczenia społecznego z KRUS.

Rozdział XII – Rzecznik Rolników

Art. 45

1. Rzecznik Rolników strzeże praw rolników określonych w Kodeksie i przepisach odrębnych, czuwa nad należytą realizacją zadań władz publicznych wobec rolników, działa na rzecz równego traktowania rolników i mieszkańców wsi a także wspiera ochronę rolników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi.

2. Rzecznika Rolników powołuje Sejm, spośród osób wyróżniających się wiedzą z zakresu rolnictwa, prawa oraz polityki rolnej.

3. Kadencja Rzecznika Rolników trwa 6 lat.

Art. 46

Zadaniem Rzecznika Rolników jest w szczególności:

- reprezentowanie interesu rolników wobec władz publicznych, w tym także wobec instytucji Unii Europejskiej,

- opiniowanie i inicjowanie projektów aktów prawnych dotyczących rolnictwa,

- udział w postępowaniach sądowych na rzecz rolników,

- wnoszenie i popieranie nadzwyczajnych środków zaskarżenia na rzecz rolników w sprawach sądowych i administracyjnych dotyczących postępowania organów władzy publicznej wobec rolników,

- czuwanie nad przestrzeganiem zasad uczciwej konkurencji u uczciwych praktyk handlowych w stosunku do rolników i inicjowanie na rzecz rolników postępowań w tym zakresie.

Art. 47

Rzecznik nie podejmuje interwencji w sprawach sporów między rolnikami, chyba że wynikają z nich wnioski dotyczące funkcjonowania organów władzy publicznej.

Art. 48

Tryb powołania Rzecznika, szczegółowy zakres zadań Rzecznika oraz jego szczegółowe obowiązki i uprawnienia określą odrębne przepisy.

Rozdział XIII – Przepisy końcowe

Art. 49

Kodeks wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia.