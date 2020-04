Pracownik wodociągów i elektrowni ma prawo wejść na posesję bez twojej zgody?

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa z 16 kwietnia br. daje prawo wstępu pracownikom infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej i ciepłowniczej na teren właściciela nieruchomości bez jego zgody. Kto jeszcze może wejść na teren twojej posesji?

Nowa "Tarcza Antyryzysowa 2.0" wprowadza szereg kontrowersyjnych przepisów, ale też rozszerza wiele uprawnień dla różnych podmiotów, kosztem ograniczania praw i przywilejów zwykłych obywateli, w tym i właścicieli nieruchomości (także gruntów rolnych). Oczywiście jedynym i głównym wytłumaczeniem ustawodawcy jest szerząca się epidemia koronawirusa.

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych jest kategoryczny obowiązek wpuszczenia pracowników telekomunikacji, energii elektrycznej, wody, ciepła, ropy naftowej, paliw lub gazu oraz odprowadzania ścieków bez możliwości powoływania się na prawo własności.

Warunkiem wejścia wyżej wymienionych służb jest zlokalizowanie urządzeń i infrastruktury na bezpośrednio w budynku, na posesję lub gruntach właściciela, w celu naprawy usterki lub diagnostyki urządzenia i elementów infrastruktury. Tak, pracownicy ci będą mogli też wejść bezpośrednio do budynku, w którym znajduje się rzekoma infrastruktura.

Co się stanie, jeżeli nie zezwolimy pracownikom na wejście?

Wejście w przypadku odmowy lub braku możliwości kontaktu

Jeżeli odmówimy, właściciel infrastruktury lub urządzeń ma prawo zwrócić się miejscowego komendanta policji z prośbą o asystę funkcjonariuszy, w celu umożliwienia wejścia lub wjazdu na teren nieruchomości, w tym do budynku, również z użyciem środków przełamujących istniejące zabezpieczenia, w celu przeprowadzenia czynności niezbędnych dla ciągłości świadczenia usług, w tym w zakresie prac budowlanych. Asysta taka jest udzielana natychmiastowo pod warunkiem, że właściciel infrastruktury lub urządzeń lub jego upoważniony przedstawiciel, przedstawią właściwemu miejscowo komendantowi policji dowody potwierdzających odmowę przez właściciela, użytkownika lub zarządcę nieruchomości wejścia lub wjazdu na teren nieruchomości, w tym budynku.

Jednak jeżeli dojdzie do uszkodzenia określonych zabezpieczeń np. budynku podczas takiego wejścia z asystą funkcjonariuszy, wszystkie koszty spadają naprawy wyrządzonych szkód na właściciela infrastruktury i urządzeń.

Najwięcej kontrowersji budzi jednak przepis, który pozwala wejść pracownikom i serwisantom w asyście funkcjonariuszy Policji w sytuacji braku możliwości kontaktu z właścicielem, użytkownikiem lub zarządcą nieruchomości, w tym budynku.

Jak czytamy w art. 73 punkt 13 zawarty Ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z 16 kwietnia br.

"po art. 11d dodaje się art. 11e–11g w brzmieniu:

Art. 11e. 1. Właściciel infrastruktury krytycznej, w tym urządzeń służących do świadczenia usług telekomunikacyjnych, dostarczania energii elektrycznej, wody, ciepła, ropy naftowej, paliw lub gazu oraz odprowadzania ścieków, lub jego upoważniony przedstawiciel, którego infrastruktura lub urządzenia są zlokalizowane na terenie nieruchomości należących do osób trzecich lub znajdujących się w posiadaniu osób trzecich, może w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu wyjątkowego, wnioskować do właściwego miejscowo komendanta Policji o asystę funkcjonariuszy policji, w celu umożliwienia wejścia lub wjazdu na teren nieruchomości, w tym do budynku, również z użyciem środków przełamujących istniejące zabezpieczenia, w celu przeprowadzenia czynności niezbędnych dla ciągłości świadczenia usług, w tym w zakresie prac budowlanych. Asysta funkcjonariusza policji jest udzielana niezwłocznie.

2. Asysta funkcjonariusza policji jest udzielana po przedstawieniu przez właściciela infrastruktury lub urządzeń, o którym mowa w ust. 1, lub jego upoważnionego przedstawiciela, właściwemu miejscowo komendantowi Policji dowodów potwierdzających odmowę przez właściciela, użytkownika lub zarządcę nieruchomości wejścia lub wjazdu na teren nieruchomości, w tym budynku.

3. Funkcjonariusz policji, asystując przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1, zapewnia bezpieczeństwo uczestnikom czynności, mając w szczególności na względzie poszanowanie godności osób biorących udział w tych czynnościach oraz zapewnia zachowanie porządku.

4. Przepis ust. 2 obejmuje także sytuację braku możliwości kontaktu z właścicielem, użytkownikiem lub zarządcą nieruchomości, w tym budynku.

5. Z czynności, o których mowa w ust. 1, jest sporządzany protokół, w szczególności uwzględniający zakres czynności wykonanych w celu wejścia lub wjazdu na teren nieruchomości lub do budynku. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, ze wskazaniem dokładnego terminu i czasu zdarzenia, opisem przeprowadzonych czynności oraz podpisami przedstawiciela właściciela infrastruktury lub urządzeń, o którym mowa w ust. 1, oraz funkcjonariusza policji.

6. Właściciel infrastruktury lub urządzeń, po zakończeniu czynności, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany do zabezpieczenia nieruchomości, w tym budynku przed dostępem osób niepowołanych, niezwłocznego poinformowania jego właściciela, użytkownika lub zarządcy o zaistniałym stanie faktycznym oraz do naprawienia szkód, o ile powstały w związku z prowadzonymi czynnościami.

7. W przypadkach, gdy nieruchomość lub budynek są objęte ograniczeniem dostępu osób z uwagi na działania podejmowane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 ust. 1–4 stosuje się odpowiednio, przy czym wejście lub wjazd na teren tej nieruchomości lub tego budynku jest możliwy po uzgodnieniu niezbędnych środków bezpieczeństwa z właściwym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym."