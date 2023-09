Decyzja ZRID to kompleksowy akt stanowienia prawa, wywołujący szereg skutków dla właścicieli gruntów rolnych. Ma wpływ na prawa i obowiązki właściciela nieruchomości wywłaszczonej, zajętej czasowo oraz sąsiedztwa budowy.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dalej: ZRID) jest zintegrowanym aktem prawotwórczym wydawanym przez starostę (dla dróg lokalnych i powiatowych) lub wojewodę (dla dróg wojewódzkich i krajowych). Jedna decyzja wywołuje szereg skutków prawnych:

- dokonuje podziału geodezyjnego i scalenia nieruchomości zgodnie z potrzebami inwestora

- przenosi prawo własności nieruchomości z dotychczasowego właściciela na Skarb Państwa lub właściwą jednostkę samorządu terytorialnego będącą zarządcą drogi

- zmienia przeznaczenie planistyczne nieruchomości z dotychczasowego (rolnego, leśnego itd.) na inwestycyjne na cele drogowe

- udziela zgody na prace budowlane

Większość tych skutków dotyczy dotychczasowego właściciela nieruchomości. Co to oznacza w praktyce?

Objęcie posiadania nieruchomości wywłaszczonej

W wielu przypadkach prace budowlane na gruntach rozpoczynają się jeszcze przed zawiadomieniem właścicieli nieruchomości drogą pocztową o wydaniu przez właściwy organ decyzji ZRID. Umożliwia to rygor natychmiastowej wykonalności, którym obejmuje się w zasadzie wszystkie decyzje umożliwiające realizację dużych inwestycji drogowych. Zarządca drogi, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad może objąć w posiadanie wszystkie nieruchomości niezabudowane i nieogrodzone bez dodatkowego pytania o zgodę właściciela. Mimo tego, warto złożyć oświadczenie o dobrowolnym wydaniu nieruchomości. Usankcjonuje ono i tak stan faktyczny – nie zmieni pozycji właściciela, a spowoduje powiększenie przyszłego odszkodowania. Jeśli dobrowolne wydanie nastąpi w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o wydaniu decyzji ZRID, to odszkodowanie za utracone prawo powiększa się o dodatkowe 5 procent.

Dotychczasowy właściciel nieruchomości nie może skutecznie sprzeciwić się rozpoczęciu prac budowlanych. W stosunku do osób, które nie dokonają dobrowolnego wydania może zostać wszczęta egzekucja administracyjna a nieruchomość zostanie opróżniona w asyście policji.

Od dnia wydania decyzji ZRID jej dotychczasowy właściciel nie powinien ingerować w jej składniki. Nieuprawnione jest zatem koszenie zbóż, ścinka drewna, demontaż budynków lub budowli trwale związanych z gruntem. Wszystko co wchodzi w skład nieruchomości, czyli grunt oraz elementy trwale z nim związane przechodzą na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządowej za odszkodowaniem na rzecz właściciela i osób, którym przysługują ograniczone prawo rzeczowe.

Zajęcie czasowe

Decyzja ZRID dokonuje nie tylko przeniesienia prawa własności, ale również określa nieruchomości objęte zajęciem czasowym. Zajęcia czasowego dokonuje się zgodnie z potrzebami inwestora na zaplecze budowlane, drogi tymczasowe, składowiska materiałów itd. Okres zajęcia czasowego wyznacza zgodnie ze swoimi potrzebami inwestor. Posiadanie może zostać objęte, podobnie jak nieruchomości wywłaszczonych, natychmiast. Zwrot nieruchomości nastąpi po zrealizowaniu potrzeb inwestora.

Co do zasady, nieruchomość objęta zajęciem czasowym winna zostać zwrócona w takim samym stanie, w jakim została przejęta. W praktyce rzadko okazuje się to możliwe. Inwestor niszczy uprawy, humus, inne części składowe. Często w nieruchomości dokonywane są prace skutkujące instalacją przewodów, budową słupów energetycznych, budową innych instalacji itp. Takie działania są legalne. Ich skutkiem może również być obciążenie nieruchomości służebnością, np. przesyłu.

Po zwrocie nieruchomości strony w drodze rokowań ustalają odszkodowanie zarówno za okres posiadania, którym właściciel nie mógł korzystać z nieruchomości, jak i za wywołane szkody w nieruchomości. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, to każda z nich może zawnioskować do organu, który wydał ZRID o określenie wysokości odszkodowania w drodze decyzji. W praktyce często się zdarza, że strona nie znająca swoich praw nie inicjuje działań, nie robi tego również inwestor i nie dochodzi do wypłaty należnego odszkodowania.

Inne szkody wyrządzone podczas budowy

Ani inwestor, ani wykonawcy budowlani nie są uprawnieni do przekraczania granic nieruchomości objętych wywłaszczeniem lub zajęciem czasowym. Zdarza się, że inwestor lub wykonawca jest zainteresowany innymi nieruchomościami, które stara się wydzierżawić na zasadach komercyjnych. Właściciel powinien pamiętać, że nieruchomość nie będzie użytkowana rolniczo, co zmieni jej przeznaczenie, a co za tym idzie znacznie wzrośnie podatek od nieruchomości. Przy zawieraniu umowy należy również zabezpieczyć ewentualne wyrządzone w nieruchomości szkody.

Niestety, równie często wykonawcy dokonują naruszenia granic budowy bez wcześniejszego uzgodnienia tego z właścicielem. Nie mają do tego żadnych uprawnień. Właściciel może żądać zaprzestania naruszeń oraz wzywać właściwe do przywrócenia porządku prawa służby.

Budowa może mieć oddziaływanie na budynki mieszkalne, gospodarcze, inne budowle, bezpieczeństwo i jakoś życia. Tak zwane immisje, którymi są hałasy, wstrząsy, czy zapylenie, jeśli przekraczają dopuszczone normy, stanowią naruszenie prawa. Naruszenie prawa rodzi roszczenie odszkodowawcze z tytułu tzw. deliktu. Aby skutecznie dochodzić ewentualnej szkody, warto dobrze udokumentować stan nieruchomości przed rozpoczęciem robót, które będą odbywały się w jej bliskim sąsiedztwie.

Wyżej wymienionych roszczeń dochodzi się polubownie lub na drodze sądowej przed właściwym sądem powszechnym. Konsekwencją takiego trybu jest obowiązek ponoszenia kosztów procesowych oraz ciążący na stronie ciężar dowodowy.

Prawo do odszkodowania

Wywłaszczenie nieruchomości spełnia kryterium legalności, tylko jeśli odbywa się za odszkodowaniem. Wypłata słusznego odszkodowania jest podstawowym prawem dotychczasowego właściciela. Wysokość odszkodowania ustala w drodze decyzji ten sam organ, który wydał decyzję ZRID po wcześniejszym zaciągnięciu opinii uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego w formie operatu szacunkowego. Trzeba mieć świadomość, że w procesie ustalania odszkodowania może dojść do błędów, które skutkują zaniżeniem wartości odszkodowania. Warto zadbać o swoje interesy.

Postępowanie o ustalenie odszkodowania ma charakter gabinetowy, tj. odbywa się w siedzibie urzędu bez spotkań ze stronami w oparciu o zgromadzone dokumenty. Były właściciel nieruchomości jest stroną postępowania i może w nim aktywnie uczestniczyć. Prawo do uczestnictwa będzie realizowane tylko w takim zakresie, w jakim wykaże on własną inicjatywę. Ta może polegać w szczególności na:

- zapoznawaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym

- wypowiadaniu się w sprawie

- składaniu własnych wniosków dowodowych

- wnoszeniu środków odwoławczych.

Mirosław Ochojski

Prokurent Kancelaria Prawna INLEGIS Kołodziej Nogala sp. k. www.inlegis.pl

Przewodniczący Rady Fundacji INLEGIS www.fundacjainlegis.pl