Prawidłowa utylizacja opakowań po środkach ochrony roślin

Każdy właściciel gospodarstwa rolnego, który wykorzystuje środki niebezpieczne oraz środki ochrony roślin jest zobowiązany do ich odpowiedniego zagospodarowania. Wiąże się to z ewidencją, odpowiednim przygotowaniem i zabezpieczeniem pustych opakowań. Podpowiadamy, jak prawidłowo to zrobić.

Rozwój rolnictwa niewątpliwie jest nierozerwalnie związany z wytwarzaniem coraz większej ilości odpadów uciążliwych dla środowiska, takich jak opakowania po nawozach mineralnych oraz środków ochrony roślin. Zgodnie z art. 35 ust. 4 zawartym w ustawie o „Środkach Ochrony Roślin”, należy je przechowywać i utylizować tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.

Prawnie zabronione jest pozbywanie się opakowań po produktach rolnych jako odpadów komunalnych, palenie, zakopywanie ich, czy składowanie w sposób dowolny. Warto pamiętać, że opakowania po środkach niebezpiecznych nie mogą być ponownie użyte, np. do przechowywania innych nietoksycznych środków. Każdy rolnik jest zobowiązany prawnie do odpowiedniej segregacji i przygotowania opakowań do zwrotu.

Co do utylizacji?

Zanim przystąpimy do przygotowania opakowań po środkach ochrony roślin do zwrotu, musimy je odpowiednio przygotować. Pomogą nam w tym oznaczenia i piktogramy na opakowaniach. Wszystkie opakowania po środkach toksycznych i bardzo toksycznych, oraz po nawozach i produktach biobójczych, oznaczone m.in. piktogramem czaszki ze skrzyżowanymi piszczelami, należy bezwzględnie przygotować do utylizacji.

Wszystkie niezbędne znaki ostrzegawcze oraz informacje, znajdziemy na karcie produktu. Poniżej prezentujemy oznaczenia opakowań po środkach ochrony roślin, które wymagają bezwzględnego zwrotu do sklepu lub w hurtowni, w której zakupiony został środek ochrony roślin.

Przygotowanie opakowania do zwrotu

Każdy rolnik powinien zużyte opakowania po środkach ochrony roślin odpowiednio przygotować do zwrotu. Powinny one być czyste, dokładnie opróżnione i co najmniej trzykrotnie wypłukane. Dlatego też po opróżnieniu takiego opakowania, należy je napełnić czystą wodą do 1/4 pojemności i szczelnie zamknąć. Następnie wstrząsnąć przez kilka sekund, a tak powstałe popłuczyny najlepiej przelać do opryskiwacza. Warto pamiętać, że na wewnętrznych ściankach 1-krotnie wypłukanego opakowania może pozostać nawet do 5 proc. produktu. Dlatego czynność wypłukiwania opakowań należy wykonać trzykrotnie. Tak przygotowane opakowania najlepiej przechowywać w zamkniętym pomieszczeniu, ale też prowadzić rejestr wytworzonych odpadów oraz przechowywać karty przekazania odpadów.

– W przypadku gospodarstw powyżej 75 ha należy wpisać się do Bazy Danych o Odpadach. W przypadku braku wpisu do BDO nie zostaną odebrane odpady. Więcej informacji znajduje się na poniższych stornach: https://bdo.mos.gov.pl/ – podkreśla Anna Wittbrodt, Key Account Manager w Remondis Polska.

Ewidencja i punkty zwrotu

Zgodnie z obowiązującym prawem, rolnicy nie tylko muszą odpowiednio przygotować i składować opakowania po środkach roślinnych, ale też prowadzić rejestr zgromadzonych odpadów oraz zachować karty przekazania odpadów przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty. Dokumenty te należy przedstawić podczas kontroli, przeprowadzonej przez Inspektora Ochrony Środowiska.

Z kolei formularze przekazania odpadów są swoistym dowodem zwrotu zużytych opakowań m.in. po środkach ochrony roślin. Rolnik ma prawo bezpłatnie zwracać te opakowania, bezpośrednio w sklepie lub hurtowni, w której je nabył. Sprzedawca ma zaś prawny obowiązek przyjęcia takich opakowań, pod warunkiem, że są one puste, czyste lub nie są to produkty przeterminowane, opakowaniami zbiorczymi.

Oddając takie opakowania trzeba się upewnić, że na karcie przekazania wprowadzony jest kod odpadu 15 01 10*, gdyż tylko i wyłącznie firmy z tym kodem mogą legalnie utylizować opakowania po środkach ochrony roślin.