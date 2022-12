W marcu, kwietniu i maju br. ARiMR przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” PROW 2014-2020. Jest już lista rankingowa określająca kolejność przysługiwania pomocy!

Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” PROW 2014-2020 ARiMR przeprowadziła w dniach od 28 lutego do dnia 31 maja 2022 r.

Jak wynika z danych Agencji, ogółem w skali kraju złożono 10151 wniosków o przyznanie premii na uruchomienie własnego, pozarolniczego biznesu.

Jednak na opublikowanej właśnie liście rankingowej, określającej kolejność przysługiwania pomocy znalazło się tylko 6408 pozycji, a to oznacza, że odrzucono prawie 40% wniosków o pomoc na rozruszanie własnego biznesu na wsi.

Tych, którym się udało znaleźć na ww. liście Agencja uspokaja: dla wszystkich wnioskodawców, którzy uzyskali wymaganą liczbę punktów, dostępne są środki finansowe.

Przypomnijmy, konkretna wysokość premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności zależeć będzie od liczby utworzonych miejsc pracy – jeżeli w biznesplanie przewidziane zostało utworzenie jednego miejsca pracy, można będzie otrzymać 150 tys. zł. Przy dwóch stanowiskach premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech – do 250 tys. zł.

Środki będą wypłacane w dwóch ratach. Pierwszą – 80 proc. – otrzymuje się, gdy zostaną spełnione warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a jest na to 9 miesięcy (liczone od dnia doręczenia decyzji). Pozostałe 20 proc. wpływa na konto beneficjenta po rozliczeniu biznesplanu, jednak nie później niż do 2 lat od wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do 31 sierpnia 2025 r.

Co najmniej 70 proc. otrzymanego wsparcia musi być wydane na inwestycje w środki trwałe, np. zakup nowych maszyn i urządzeń czy środków transportu. Pozostałe 30 proc. można przeznaczyć na wydatki bieżące, np. płace czy ubezpieczenia.

Listę rankingową możecie Państwo sprawdzić TUTAJ