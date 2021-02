Prezes UOKiK na EECTrends: Pojawiają się nowe sposoby naruszania konkurencji i praw konsumentów

Ubiegły rok był wyjątkowy. Wskutek pandemii pojawiły się nowe niedozwolone praktyki, oszustwa „na koronawirusa”, czyli fałszywe usługi i produkty, które miałyby zapewniać bezpieczeństwo zdrowotne. Był to także rok wyjątkowy jeśli chodzi o szybkość reakcji oraz pod względem nałożonych sankcji. W sumie UOKiK w 2020 roku nałożył kary finansowe na około 1,5 mld zł, z wyłączeniem sprawy dotyczącej Nord Stream 2 – mówił prezes UOKiK Tomasz Chróstny podczas EEC Trends.

- Zeszły rok był całkiem inny dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy borykali się ze skutkami pandemii, z ograniczeniami epidemiologicznymi. Dotykały one każdego z nas, że w tym także UOKiK. W tym czasie zrozumieliśmy, że musimy być jeszcze bliżej rynku, konsumentów i uczciwych przedsiębiorców – mówił Tomasz Chróstny.

- Z jednej strony podejmowaliśmy działania, które miały przeciwdziałać niekorzystnym praktykom mającym miejsce na rynku, także tym nowym, które pojawiły się wskutek ograniczeń epidemicznych czy samej pandemii. Mówię tu np. o oszustwach produktowych czy w ogóle o oszustwach „na koronawirusa”. Były to fałszywe usługi, fałszywe produkty, które miały zapewniać bezpieczeństwo zdrowotne. Wiele naszych działań miało także zapewnić uczciwą konkurencję oraz mechanizm wsparcia przedsiębiorców. Pamiętajmy, że w czasie pandemii UOKiK jest pośrednikiem w pomocy publicznej pomiędzy Komisją Europejską a polskim rządem. Oznacza to działania, które mają zapewnić bezpieczny transfer pomocy publicznej do przedsiębiorców – dodał.

Jak poinformował, w 2020 roku było dużo więcej oszustw produktowych. Przykładem może być kilkadziesiąt milionów partii zafałszowanych produktów, które UOKiK, wspólnie z organami celnymi i Inspekcją Handlową, zatrzymały przed wjazdem do Polski. Pojawiały się także niedozwolone praktyki w postaci alternatywnych inwestycji finansowych. - Te nadużycia coraz częściej mają charakter cyber-nadużyć, o charakterze transgranicznym. Tutaj potrzebna była współpraca z innymi instytucjami, niekiedy organami ścigania i to także są doświadczenia, ubiegłego roku – mówił prezes UOKiK.

Jego zdaniem, był to rok wyjątkowy jeśli chodzi o szybkość reakcji – niektóre postępowania były realizowane w ciągu kilku tygodni.

- W ubiegłym roku kary łącznie wyniosły 30 mld zł, ale jeśli odejmiemy postępowanie dotyczące Nord Stream 2, jesteśmy na poziomie 1,5 mld zł – powiedział Tomasz Chróstny.

Jak tłumaczył, kary nie są celem same w sobie, ale są konsekwencją nieuczciwych praktyk przedsiębiorców. - Przedsiębiorcy musza wiedzieć, że spotyka ich mechanizm sankcyjny z karą finansową włącznie jeśli będą podejmować te działania, na których tracą uczciwi konkurenci czy konsumenci czy cały rynek. Pamiętajmy, że nieuczciwe praktyki zmniejszają zaufanie do innych przedsiębiorców, którzy uczciwie działają na rynku. Wobec nieuczciwych przedsiębiorców działania musza być stanowcze - mówił. (...).

