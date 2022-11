Wszystko wskazuje na to, że możliwość ubiegania się o pomoc klęskową zostanie przedłużona, fot. Couleur z Pixabay

Jak wynika z nieoficjalnych informacji, do których dotarł farmer.pl - żaden z rolników, który miał lub ma aktualnie problem z aplikacją suszową, nie zostanie bez pomocy. Już jutro ma być ogłoszona decyzja, która zdecydowanie usprawni ubieganie się o pomoc.

Z takim komunikatem jak niżej, ma aktualnie do czynienia wielu rolników:

Niektórzy zanotowali nawet pewien progres...

tt Tomasz Szewczyk

... co nie znaczy, niestety, że osiągnęli sukces.

- Czy jest możliwość żeby nagłośnić problem z wydrukiem protokołów suszowych z aplikacji susza 2022? Najpierw zablokowana była możliwość wydruku do 1 listopada ze względu na duże obciążenie strony. A obecnie strona w ogóle nie działa. Nie mamy możliwości złożenia wniosków suszowych do ARiMR. Problem występuje w całym kraju - napisał do redakcji farmer.pl Pan Sebastian, rolnik z Sieradza. Ale listów i telefonów z opisem takiej samej sytuacji było o wiele, wiele więcej.

Farmer.pl oczywiście działa w tym temacie. O to, czy jest świadomość opisanego wyżej problemu z funkcjonowaniem aplikacji suszowej i wynikających z tego problemów dla rolników oraz o to czy rozważane jest przesunięcie terminu składania wniosków o pomoc np. do końca listopada zapytaliśmy zarówno Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak i Centralny Ośrodek Informatyki.

Nie możemy napisać (na razie) wprost, skąd to wiemy, ale wiemy, że już jutro ma być ogłoszona decyzja, która zdecydowanie uspokoi nerwy rolników, którzy mają problemy z aplikacją suszową.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji, do których dotarł farmer.pl - żaden z rolników, który miał lub ma aktualnie problem z aplikacją suszową, nie zostanie bez pomocy.