Prostować każdy może

Elewarr prostuje – w interesie KOWR. Otóż nie zgadza się, aby to KOWR był uznawany za podpisującego kontrowersyjną umowę najmu nowej siedziby dla niego.

Nie ma sprawy. Pisaliśmy wszak w tym samym zdaniu, że choć KOWR wynajął, to Elewarr zawarł umowę.

Było:

„W 2020 roku nastąpiło kolejne działanie z tej serii: KOWR wynajęła nowy lokal dla podległego sobie Elewarru, tłumacząc wówczas: „umowa wynajmu zawarta przez Elewarr ma charakter umowy długoterminowej.”

„Nieprawdą jest, że KOWR wynajęła nowy lokal dla Elewarru” – twierdzi natomiast w „sprostowaniu” Elewarr. Jeśli już chcemy być purystami, to powinno być: „Nieprawdą jest, że KOWR wynajął”. Ale nie bądźmy drobiazgowi, szukanie drobnych błędów to pociecha głupców, a schadenfreude jest nam obce.

Zauważmy co innego.

Elewarr – zanim objawił się jako spółka należąca do skarbu państwa i podległa MAP – długo szukał swojej tożsamości.

KOWR nie chce Elewarru

Nie przyznawał się do niego KOWR, który też chętnie zrezygnował z kontroli indywidualnej w spółce, zanim jeszcze pozbył się samej spółki.

W kwestii wynajęcia lokalu dla Elewarru KOWR jednak zajął stanowisko - widać nie bez przyczyny, niezależnie od tego, kto podpisał umowę wynajęcia, wszak co do tego nie ma żadnych wątpliwości i napisaliśmy to w tym samym zdaniu.

NIK zbadała rolę KOWR – w tym kwestie wynajmu nowego lokalu dla Elewarru - podczas kontroli zatytułowanej: „Najem pomieszczeń biurowych przy ul. Inflanckiej 4 w Warszawie PRZEZ CENTRALĘ KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA”.

Kwestię wynajęcia lokalu dla Elewarru pomimo posiadania wolnych biur, za które trzeba było płacić, NIK omówiła w kilku miejscach raportu po tej kontroli. Sprowadza się to do konstatacji: „Propozycja podnajmu w budynku przy ul. Inflanckiej 4 nie została skierowana przez KOWR do spółki ELEWARR, której był w 100% udziałowcem, a która w kwietniu 2020 r. zmieniła lokalizację biura siedziby w Warszawie. Jak wyjaśniła p.o. Dyrektor Generalny KOWR, spółka nie skorzystała z możliwości najmu pomieszczeń przy ul. Inflanckiej, gdyż cena najmu 1 m² (według danych z lipca br.), nie była stawką konkurencyjną w stosunku do cen w nowej lokalizacji.”

Teraz opłacalność transakcji najmu KOWR i Elewarr bada prokuratura.

Dlaczego mimo to opublikowaliśmy nadesłane „sprostowanie”?

Elewarr zareagował, choć wcześniej nie odpowiedział nawet na pytania zadane mu w tej sprawie.

Co należało zauważyć.

I nie znalazł w tekście nic naprawdę istotnego do podważenia.

Co należało uczcić.

Martwi tylko jedno: taką działalność państwowej spółki - w tym bohaterskie „sprostowanie” jasnego i czytelnego przekazu, w którego przygotowanie byli zaangażowani prezes Elewarru Daniel Alain Korona, wiceprezes Monika Parafianowicz i jeszcze do tego prawnik Łukasz Syldatk - finansuje państwo. Czyli my wszyscy.

Ale cóż to znaczy wobec 20 mln wydanych na utrzymywanie niewykorzystanej powierzchni biurowej... Ot, to tak, jakby żałować róż, gdy płoną lasy albo rozprawiać o rzeczach nieistotnych, przemilczając te godne omówienia…