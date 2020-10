Przez COVID-19 - wywiadów bezpośrednich w gospodarstwach rolnych nie będzie

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu realizacji przez rachmistrzów spisowych wywiadów bezpośrednich w gospodarstwach rolnych. Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r. do odwołania - poinformował dziś GUS.

W związku z powyższym spis rolny realizowany będzie wyłącznie metodami:

• samospisu internetowego, poprzez formularz spisowy dostępny na stronie https://spisrolny.gov.pl (przejdź do wypełnienia samospisu);

Samospis internetowy jest metodą obowiązkową. Przez Internet można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020 r. Rolnicy, którzy nie poosiadają dostępu do Internetu lub mają trudności z wypełnieniem formularza mogą skorzystać również z metody:

• samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99);

Przez infolinię spisową można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020 r.

• bezpośrednio w najbliższym urzędzie gminy lub urzędzie statystycznym;

Każdy urząd gminy i urząd statystyczny w województwie jest zobowiązany do udostepnienia miejsca do samospisu dla rolników. Zwracamy również uwagę, że niektóre urzędy – w związku ze stanem epidemicznym w kraju – mogą mieć zmienione godziny pracy lub ograniczone kontakty bezpośrednie z interesantami.

Przed wizytą proponujemy skontaktować się z najbliższym urzędem gminy/urzędem statystycznym w celu umówienia wizyty. W urzędzie gminy/urzędzie statystycznym można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020 r. - przypomniał GUS.

W ramach metod uzupełniających spis od 16 września z rolnikami kontaktują się lub będą się kontaktować telefonicznie rachmistrzowie spisowi. Wówczas rolnik ma obowiązek udzielić rachmistrzowi odpowiedzi na pytania z formularza spisowego.

Rachmistrzowie będą realizowali spis rolny poprzez wywiad telefoniczny do 30 listopada 2020 r.