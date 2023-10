Większość inwestorów publicznych w razie wywłaszczenia nieruchomości podejmuje szereg środków zmierzających do polubownego objęcia posiadania. Egzekucja administracyjna z nieruchomości – czyli przymusowe przejęcie wywłaszczanej nieruchomości - jest środkiem stosowanym w ostateczności. Z taką ewentualnością powinien się jednak liczyć właściciel nieruchomości wywłaszczany na skutek wydania decyzji administracyjnej, który nie chce tego zaakceptować. W przypadku aktywnego oporu, policja wyprowadzi osoby zakute w kajdanki.

Wywłaszczenie nieruchomości ze swej natury korzysta ze środków przymusu państwowego – w błędzie jest każda osoba, która spodziewa się negocjacji ze Skarbem Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego na zasadach rynkowych. Podmioty administracyjne mają oczywiście prawo nabywać nieruchomości również w obrocie cywilnym na własne cele, ale większość celów publicznych realizują w drodze wywłaszczenia. Nawet jeśli poprzedza je oferta zakupu, to zwykle nie podlega ona rynkowym negocjacjom, ze względu na obowiązek dbania o finanse publiczne. Nabycie może nastąpić ze cenę rynkową, która została określona w dokumencie urzędowym – operacie szacunkowym.

Na gruncie ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywłaszczenie powinny poprzedzać rokowania, zmierzające do dobrowolnego nabycia prawa. Takiego obowiązku nie nakładają na inwestorów publicznych tzw. specustawy. Po wywłaszczeniu na gruncie specustawy możliwe są rokowania w zakresie wysokości odszkodowania, ale inwestorzy korzystają z tego środka niezmiernie rzadko, a negocjacje ograniczają się do przedstawienia jednej propozycji. Strona może ją przyjąć lub odrzucić i czekać na ustalenie odszkodowania przez właściwy organ.

Postępowanie w sprawie wywłaszczenia

Do wywłaszczenia dochodzi na skutek wydania decyzji administracyjnej przez właściwy organ: starostę lub wojewodę. Od decyzji każda ze stron ma prawo się odwołać, ale zamierzony skutek osiągnie tylko, jeśli inwestycja narusza powszechnie obowiązujące prawo. W zasadzie istnieją tylko dwie przesłanki legalności wywłaszczenia: nieruchomość jest niezbędna do realizacji celu publicznego a za odjęte prawo własności musi zostać wypłacone słuszne odszkodowanie.

W zależności od podstawy prawnej, wysokość odszkodowania ustalana jest w tej samej decyzji, która przenosi własność nieruchomości na rzecz uprawnionego podmiotu lub w odrębnym postępowaniu, które prowadzone jest w ślad za zmianą właściciela.

Postępowanie przed właściwym organem ma w przeważającej mierze charakter gabinetowy, tj. odbywa się bez udziału stron. Strona ma prawo aktywnego uczestnictwa. Może składać wnioski, uwagi, własny materiał dowodowy lub środki odwoławcze. Jest to jednak prawo, a nie obowiązek: postępowanie zostanie skutecznie przeprowadzone również wobec milczącej zgody byłego właściciela nieruchomości.

Obowiązek wydania nieruchomości

Norma ogólna wskazuje, że inwestor może żądać wydania nieruchomości z chwilą przejścia na niego prawa własności, tj. kiedy decyzja dokonująca wywłaszczenia stanie się ostateczna. Dla nieruchomości zamieszkałej ustawodawca przewidział termin dodatkowych 120 dni na przeprowadzkę. Wyjątek od tak zdefiniowanych terminów ustanawia instytucja rygoru natychmiastowej wymagalności. Jak już jej nazwa wskazuje, na jej gruncie nieruchomość powinna zostać wydana od razu. Nie musi wcześniej dojść do przejścia własności, więc wystarczy wydana decyzja bez waloru ostateczności. Ochrona nieruchomości zamieszkałych jest również ograniczona: można domagać się ich wydania, ale należy zapewnić lokal zastępczy. Ze szkodą dla właścicieli nieruchomości, wyjątek stał się w tym przypadku regułą: 99% dużych inwestycji publicznych organy uznają za pilne i wymagające nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

W praktyce, nieruchomości gruntowe nieogrodzone, np. tereny rolnicze, są obejmowane przez GDDKiA oraz innych inwestorów państwowych lub samorządowych bez pytania o zgodę, często kolejnego dnia po wydaniu decyzji lokalizacyjnej – właściciele nieruchomości nawet nie są jeszcze zawiadomieni. Z największą ostrożnością traktuje się nieruchomości zamieszkałe, ale faktyczny tryb ich przejęcia zależy od potrzeb inwestora oraz kompetencji i empatii konkretnego pracownika organu.

Premia za dobrowolne wydanie nieruchomości

Można powiedzieć, że usprawnienia budowy dróg, kolei, czy lotnisk, ustawodawca dokonuje kijem, ale dodaje również marchewkę. Większość specustaw przewiduje dodatkową premię, doliczaną do wysokości odszkodowania za szybkie dobrowolne wydanie nieruchomości. Wartość nieruchomości zostanie powiększona o dodatkowe 5%, jeśli właściciel odpowiednio wyda nieruchomość na rzecz inwestora w terminie 28 lub 30 dni od daty doręczenia mu decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności lub od daty stwierdzenia ostateczności decyzji nie objętej rygorem.

Dobrowolne wydanie nieruchomości wymaga złożenia odpowiedniego oświadczenia na piśmie, choć istnieje również orzecznictwo, które wskazuje, że faktyczne objęcie posiadania, tj. rozpoczęcie budowy, można uznać za dobrowolne wydanie. W przypadku nieruchomości zabudowanej, dodatkowo musi dojść do jej opróżnienia: wywiezienia ruchomości, wyprowadzki mieszkańców, odłączenia mediów itd.

Egzekucja administracyjna z nieruchomości

Do przymusowego przejęcia wywłaszczonej nieruchomości stosuje się zapisy Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Egzekucję prowadzi się przeciw zobowiązanemu, członkom jego rodziny i domownikom oraz innym osobom zajmującym nieruchomość. Organem egzekucyjnym będzie organ, który wydał decyzję wywołującą skutki wywłaszczenia: starosta lub wojewoda. Podmiot uprawniony do objęcia nieruchomości winien przed złożeniem wniosku o prowadzenie egzekucji wystosować wezwanie do jej opróżnienia ze wskazaniem sankcji w postaci egzekucji administracyjnej. Do prowadzenia czynności organ wyznaczy egzekutora. Egzekutor doręcza zobowiązanemu odpis tytułu wykonawczego. W przypadku wywłaszczenia będzie nim decyzja lokalizacyjna wraz z klauzulą wykonalności.

Egzekutor wzywa zobowiązanego do opróżnienia nieruchomości, ale w przypadku stawiania oporu jest uprawniony do stosowania środków przymusu bezpośredniego. Egzekucja odbywa się zwykle w obecności organów asystujących, tj. policji.

Nieruchomość, z której prowadzona jest egzekucja, musi nadawać się do zajęcia, więc powinna zostać opróżniona zarówno z osób ją zajmujących, jak i ruchomości. Wybór sposobu opróżnienia z ruchomości należy do egzekutora: może on oddać przedmioty pod opiekę osoby zobowiązanej, domowników lub zlecić transport do innej nieruchomości należącej do zobowiązanego lub składu na ryzyko i koszt zobowiązanego.

Wbrew intuicyjnym przekonaniom, egzekucja może nastąpić również przed ustaleniem i wypłatą odszkodowania za wywłaszczenie - jeśli decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Tymczasem ustalenie odszkodowania i jego wypłata na rzecz wywłaszczonego wielokrotnie przekracza ustawowe terminy - w skrajnych przypadkach trwa to nawet lata.

Mirosław Ochojski

Prokurent Kancelaria Prawna INLEGIS Kołodziej Nogala sp. k. www.inlegis.pl

Przewodniczący Rady Fundacji INLEGIS www.fundacjainlegis.pl