PSL proponuje, by ODR-y wypełniły za rolników wnioski o dopłaty. I to bezpłatnie.

Podziel się

Według PSL, wielu rolników skazanych jest na płatność w wysokości 118 EUR/ha. Czy ODR-y za darmo wypełnią wniosek o dopłaty?, fot. shutterstock

Rolnicy nie wiedzą dziś nie tylko jak składać wnioski, ale również o jakie płatności mogą się ubiegać. Jest obawa, że jeśli nie będzie pomocy ODR i kampanii informacyjnej w tej sprawie, to większość rolników otrzyma tyko podstawową, niższą kwotę dopłat - uważają posłowie PSL i żądają od wicepremiera Henryka Kowalczyka, by to same ODR-y wypełniły wnioski o dopłaty rolnikom bezpłatnie.

15 marca rozpocznie się kolejny nabór przyjmowania wniosków o płatności bezpośrednie. - Ministrowie i politycy PiS tyle mówią o tym, jaki to będzie dobry nabór i jak proste wnioski. Mówią ci, którzy nie mają zielonego pojęcia o tym, jak to będzie wyglądać. Poziom skomplikowania tych wniosków jest z roku na rok coraz większy. Dzisiaj większość z rolników nie wie, jak samodzielnie wypełnić wniosek – alarmował w czasie wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie poseł PSL-u, Stefan Krajewski i wezwał premiera Henryka Kowalczyka, by ośrodki doradztwa rolniczego wypełniły w tym roku te wnioski rolnikom bezpłatnie. - ODR-y, które otrzymały ponad 300 mln zł wsparcia z budżetu państwa niech zrobią to nieodpłatnie dla wszystkich rolników, którzy się do ośrodków zgłoszą – zaapelował poseł Krajewski. W jego ocenie, to rząd Prawa i Sprawiedliwości odpowiada za to, że poziom skomplikowania jest coraz większy. - Robienie zdjęć, ich wysyłanie, sama instrukcja jest tak skomplikowana, że większość rolników pyta o co w tym chodzi. Dzisiaj trzeba realnego wsparcia dla rolników, a skoro pan Morawiecki i ministrowie mówią, że jest tak dobry stan finansów państwa, to 100 mln zł, które trzeba przeznaczyć na te właśnie działania (tj. bezpłatną pomoc ze strony ODR rolnikom – dop. redakcji) można wyjąć z budżetu i zapłacić ośrodkom doradztwa rolniczego, a oni pomogą rolnikom te wnioski złożyć. Inaczej będzie ogromny chaos, ponieważ rolnicy nie będą w stanie tych wniosków wypełnić i złożyć – stwierdził poseł Stefan Krajewski. Czytaj więcej Zdjęcie geotagowane czy oświadczenie? Mamy dobrą wiadomość dla rolników! 2023 rok powinien być rokiem przejściowym w składaniu wniosków o dopłaty PSL chce też, aby 2023 rok był rokiem przejściowym, żeby rolnicy mogli najpierw zapoznać się z tym wnioskami i w przyszłym roku już normalnie je złożyć - Wczoraj na Warmii i Mazurach odbyło się pierwsze szkolenie liderów powiatowych odnośnie składania wniosków. Kiedy odbędą się szkolenia w gminach? Terminów jeszcze nie znamy, a 15 marca składamy wnioski. Dlatego apelujemy do rządzących, aby te szkolenia przede wszystkim przyspieszyć. Te szkolenia w tym roku powinny być gratisowe. Dlaczego? Rolnicy w tym roku otrzymają tylko podstawę, czyli 118 EUR/ha, a w tamtym roku mieli 200 EUR/ha. Dostaną więc zdecydowanie niższe dopłaty do hektara. Żeby otrzymać wyższą stawkę musza spełnić wiele dodatkowych wymogów w postaci ekoschematów. Te ekoschematy są bardzo trudne do wypełnienia. Dlatego oczekujemy od ministerstwa, aby ten rok był rokiem przejściowym, żeby rolnicy mogli najpierw zapoznać się z tym wnioskami i w przyszłym roku już normalnie je złożyć – apelował poseł Ludowców, Zbigniew Ziejewski. Czytaj więcej Dopłaty bezpośrednie 2023: na jakie płatności będą mogli liczyć rolnicy? Rolnicy nie będą umieli skorzystać z ekoschematów W ocenie PSL, z ekoschematów, wielu rolników nie będzie mogło i nie będzie umiało skorzystać, co więcej, bardzo wielu doradców z ODR-ów nawet nie rozumie na czym polegają ekoschematy i jakie trzeba zastosować wskaźniki liczbowe i punktowe, aby móc z tego wsparcia skorzystać. - Rolnicy nie tylko nie wiedzą, jak wypełnić nowe wnioski, ale rolnicy tak naprawdę nie wiedzą o jakie płatności mogą się ubiegać. Zachodzi obawa, że ta płatność podstawowa wynosząca 118 EUR/ha obejmie znaczną część rolników, a z płatności uzupełniającej, z ekoschematów, wielu rolników nie będzie mogło i nie będzie umiało skorzystać. Bardzo wielu doradców z ODR-ów nawet nie rozumie na czym polegają ekoschematy i jakie trzeba zastosować wskaźniki liczbowe i punktowe, aby móc z tego wsparcia skorzystać. Jeżeli nie będzie pomocy ODR-ów w formie wypełniania wniosków, to większość rolników skorzysta tylko i wyłącznie z najniższego wsparcia, czyli z tych 118 EUR/ha. Domagamy się zarówno darmowego wypełniania wniosków, jak i szerokiej akcji informacyjnej wśród rolników o jakie płatności uzupełniające mogą się ubiegać – stwierdził w czasie konferencji poseł Mirosław Maliszewski. Czytaj więcej Znamy harmonogram naboru wniosków o wsparcie dla rolników w 2023 r. Kiedy młody rolnik?

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin