Dużym zainteresowaniem cieszył się program wsparcia do przezimowanych rodzin pszczelich. Założona początkowo kwota pomocy wynosząca 60 mln zł została podwyższona do 80 mln zł. O dopłaty ubiegało się 43,6 tysiąca pszczelarzy.

Obecnie trwają wypłaty środków. Od 14 lipca na konta rolników trafiło już 76,7 mln złotych. Wypłaty otrzymało jak dotąd 43,31 tys. pszczelarzy.

Pszczelarze złożyli w trwającym do 31 maja 2023 r. naborze 43,6 tys. wniosków – najwięcej na Lubelszczyźnie (5 tys.), w Małopolsce (4,6 tys.) i na Podkarpaciu (4,3 tys.).

Dla kogo dopłaty?

Zgodnie z ww. przepisami beneficjentem pomocy może być pszczelarz:

któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. numer EP

który prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Pomoc ma charakter pomocy de minimis

Aktualna stawka wsparcia to 50 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przetrwać zimę, a pula środków po zwiększeniu wynosi 80 mln zł, co oznacza, że wszyscy, którzy spełniają warunki otrzymają pomoc.

W poprzednich latach kwota dopłat była niższa – 20 zł, podobnie jak budżet – po 35,5 mln zł. W 2022 roku taką pomoc otrzymało 27,7 tys. hodowców pszczół, a rok wcześniej 23 tys. W sumie ARiMR wypłaciła na ten cel w ciągu dwóch poprzednich lat 43 mln zł. W 2023 r. pszczelarze ubiegają się o ponad 77 mln zł – do tej pory blisko 76,7 mln zł trafiło do 43,31 tys. pszczelarzy.

Pomoc, ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9 ze zm.) oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Źródło: ARiMR