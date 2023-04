Reglamentacja firm zajmujących się handlem zbożem ma być tym (tajemnym) rozwiązaniem, które rozwiąże problem z importem ziarna w handlu z Ukrainą. Taką informację przekazał w czasie konferencji podsumowującej swoje urzędowanie na stanowisku ministra rolnictwa i rozwoju wsi wicepremier Henryk Kowalczyk.

Wicepremier Henryk Kowalczyk zrezygnował wczoraj ze stanowiska ministra rolnictwa i rozwoju wsi, a "na odchodne" zorganizował konferencję podsumowującą swoje półtoraroczne urzędowanie na stanowisku szefa resortu rolnictwa.

Wiele sukcesów

Pochwalił się wieloma swoimi osiągnięciami, w większości o których mogliśmy usłyszeć pod koniec grudnia ub. roku:

czy jeszcze na początku marca br.:

Najciekawsze zdanie padło jednak na koniec dzisiejszego spotkania z dziennikarzami. Wicepremier zapytany o konkrety dotyczące tajemniczej zapowiedzi rozwiązania kryzysu na rynku zbóż, o której mówili podczas wczorajszej wspólnej konferencji Premier Mateusz Morawiecki i Prezydent Wołodymyr Zełenski:

stwierdził, że tym sposobem ma być reglamentacja firm zajmujących się handlem zbożem z Ukrainą. - Póki nie ma konkretów, nie chciałbym tego komentować - zaznaczył Henryk Kowalczyk.

A co z pomysłem na kaucje?

- Pomysł z kaucjami był rozważany, natomiast w tych warunkach, w jakich funkcjonujemy jeśli chodzi o handel w ramach UE, nie było to możliwe do wdrożenia. Towar wprowadzony do obrotu na terenie Polski jest równocześnie towarem wprowadzonym do obrotu na terenie UE, nie ma więc możliwości prawnej, technicznej ustanowienia miejsca uwolnienia tej kaucji - stwierdził wicepremier.

Jaki był prawdziwy powód rezygnacji ze stanowiska?

Wicepremier został też zapytany o to, jaki był prawdziwy powód jego rezygnacji ze stanowiska ministra rolnictwa. Dziennikarze poddali w wątpliwość informację, że powodem odejścia była niemożliwość spełnienia jednego z postulatów rolniczego okrągłego stołu, a konkretnie tego dotyczącego wprowadzenia klauzuli ochronnej w handlu z Ukrainą, bo to było wiadomo od lutego br. - że tej klauzuli nie da się wprowadzić, bo Komisja Europejska ma inne plany.

Henryk Kowalczyk stwierdził, że owszem było wiadomo, ale polski rząd mimo to wraz z rządami pozostałych państw przygranicznych taki wniosek o wprowadzenie klauzuli ochronnej wystosował. - Dopóki nie mieliśmy oficjalnego projektu (przedłużenia zwolnienia z ceł - dop. redakcji) mieliśmy nadzieję, że UE się zreflektuje. Po oficjalnym projekcie te nadzieje zmalały, i to znacząco - dodał.

Dziennikarze zwrócili jednak uwagę, że dokument, który został wysłany przez polski rząd i pozostałe wspomniane państwa nie był formalnym wnioskiem a jedynie listem z prośbą, by w sytuacji, gdy inne środki nie zadziałają rozważyć procedurę przywrócenia cła.

Zdaniem Henryka Kowalczyka list był jednak takim właśnie formalnym wnioskiem, a ogłoszenie projektu dot. przedłużenia bezcłowego handlu został przez wicepremiera odczytany jako odpowiedź na ten właśnie list. Dodał, że zdaje sobie sprawę, że wciąż jest to projekt KE dot. przedłużenia dotychczasowych postanowień, ale według niego nie ma szans na zmiany.

- Decyzja Henryka Kowalczyka o rezygnacji z funkcji ministra rolnictwa i rozwoju wsi nie jest suwerenna. To decyzja Jarosława Kaczyńskiego. Zrzucenie z pędzących sań kogoś, żeby na chwilę uspokoić sytuację, niczego nie zmienia. Teraz mamy chwilowe uspokajanie nastrojów. Wymiana ministra bez zmiany podejścia do rolnictwa nic nie da. Musi nastąpić uporządkowanie i wsparcie ze strony całego rządu. W przeciwnym wypadku kolejni ministrowie również „się spalą” – podkreślił Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP, w środowej audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

Ciekawe, czy takie wsparcie otrzyma od całego rządu typowany na nowego ministra rolnictwa - Robert Telus, obecnie szef sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi.