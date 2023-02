Nie mam 41 lat, posiadam wykształcenie wyższe ale nierolnicze, mam za to 2,5 letni staż pracy w rolnictwie (KRUS). Czy otrzymam premię dla młodego rolnika? - pyta czytelnik farmer.pl. Resort rolnictwa wyjaśnia.

- Jako, że jestem rolnikiem, a zarazem czytelnikiem portalu farmer.pl zwracam się z prośbą o ewentualne przygotowania artykułu z tematu dopłat bezpośrednich na 2023 z rozwinięciem wątku dotyczącego płatności dla młodych rolników. Nie mogę określić swojego przypadku w świetle ogólnie krążących w sieci informacji. Przede wszystkim, co z osobami, które przez minione dwa lata kwalifikowały się do płatności, natomiast w tym roku na dzień 15 marca nie posiadają 41 lat, staż w rolnictwie 2,5 roku (KRUS), natomiast wykształcenie posiadają wyższe nierolnicze. Zwracam się więc z takim zapytaniem, ponieważ osobiście nie odnalazłem informacji jakie wymagania dotyczą osób z wykształceniem wyższym jak traktować ich kwalifikacje i czy wymagany jest trzy letni staż w rolnictwie. Pozdrawiam - napisał do redakcji farmer.pl Pan Artur.

Resort rolnictwa wyjaśnia

O wyjaśnienie w powyższej kwestii poprosiliśmy MRiRW. Odpowiedzi udzielił Dariusz Mamiński, radca w Wydziale Prasowym Departamentu Komunikacji i Promocji:

- Zgodnie z PS PWR wsparcie dla młodych rolników będzie przysługiwało rolnikom, którzy:

1. spełniają definicję młodego rolnika, tj.:

posiadają nie więcej niż 40 lat;

kierują gospodarstwem,

posiadają co najmniej:

a) wykształcenie na poziomie ponadpodstawowym (zasadnicze branżowe, średnie branżowe, średnie lub zasadnicze zawodowe w rozumieniu przepisów prawa oświatowego) lub

b) 3-letni staż pracy w rolnictwie, przy czym za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, liczony do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, w którym wnioskodawca:

- podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub domownik lub ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub,

- był zatrudniony w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę, na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolnej.

2. posiadają grunty, do których przyznano podstawowe wsparcie dochodów do celów stabilności,

3. rozpoczęli działalność jako kierujący gospodarstwem nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem po raz pierwszy wniosku o płatność dla młodych rolników.

Wsparcie dla "młodego" bez limitu powierzchniowego

- Warunek posiadania wykształcenia lub stażu będzie się uważać za spełniony, jeżeli dokument poświadczający posiadanie tego wykształcenia zostanie dołączony do wniosku o przyznanie płatności. Dodatkowo wsparcie będzie przyznawane bez limitu powierzchniowego na gospodarstwo (dotychczas obowiązywał limit 50 ha) a płatność, tak jak dotychczas, będzie wypłacana maksymalnie przez 5 lat (przy czym ostatnia płatność wypłacona będzie za 2027 r.) - podkreśla Dariusz Mamiński.

Jednocześnie odnosząc się do wątpliwości „co z osobami, które przez minione dwa lata kwalifikowały się do płatności, natomiast w tym roku na dzień 15 marca nie posiadają 41 lat” należy poinformować, że tacy rolnicy będą kwalifikowali się do wsparcia dla młodych rolników w ramach PS WPR pod warunkiem, że spełnią warunki bycia kierującym gospodarstwem i wymaganego wykształcenia lub stażu pracy w rolnictwie. W tym przypadku maksymalny okres wsparcia (tj. 5 lat) będzie liczony od roku otrzymania pierwszej płatności dla młodych rolników na podstawie dotychczasowych przepisów - wyjaśnia radca resortu rolnictwa.

Jak dodaje, szczegółowe zasady przyznawania wsparcia młodym rolnikom w ramach płatności bezpośrednich zostaną określone w przepisach krajowych, które wejdą w życie z dniem 15 marca 2023 r.